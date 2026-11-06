Nữ NSND có 'đôi mắt biết nói': Từng làm say đắm khán giả màn ảnh Việt, tuổi 84 sống ra sao?

NSND Trà Giang từng là gương mặt nổi bật của điện ảnh cách mạng Việt Nam, ghi dấu ấn qua loạt phim kinh điển như Chị Tư Hậu, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Em bé Hà Nội. Sở hữu nhan sắc đằm thắm cùng đôi mắt biết nói, bà từng khiến nhiều thế hệ khán giả say mê.

NSND Trà Giang thời trẻ sở hữu đôi mắt sâu, giàu biểu cảm, được khán giả ví von là "đôi mắt biết nói". Ảnh: Báo Vietnamnet.

Từ nhan sắc biểu tượng đến nữ nghệ sĩ tài danh của điện ảnh Việt

NSND Trà Giang sinh năm 1942 tại Quảng Ngãi, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha bà là NSƯT Nguyễn Văn Khánh. Năm 1954, khi mới 12 tuổi, bà theo gia đình tập kết ra Bắc.

Từ nhỏ, Trà Giang đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Năm 17 tuổi, bà thi đỗ trường múa nhưng được cha khuyên nên thử sức với điện ảnh. Lời động viên ấy đã mở ra bước ngoặt quan trọng, đưa bà đến với khóa đầu tiên của Trường Điện ảnh Việt Nam (1959-1962).

Năm 1961, Trà Giang lần đầu xuất hiện trên màn ảnh qua bộ phim Một ngày đầu thu. Với nhan sắc nổi bật, đôi mắt sâu, đen và giàu biểu cảm cùng lối diễn xuất tự nhiên, bà nhanh chóng trở thành gương mặt được nhiều đạo diễn chú ý.

Trong suốt những năm 1960-1970, nữ nghệ sĩ liên tiếp góp mặt trong các tác phẩm đáng chú ý như Chị Tư Hậu, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Em bé Hà Nội, Dòng sông hoa trắng...

Đáng chú ý, vai chị Tư Hậu trong bộ phim cùng tên đã trở thành dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Trà Giang. Khi tham gia tác phẩm, bà mới khoảng 20 tuổi. Vai diễn giúp nữ nghệ sĩ giành Huy chương Bạc tại Liên hoan phim Quốc tế Moskva năm 1963, đưa tên tuổi bà đến gần hơn với khán giả quốc tế.

Đặc biệt 10 năm sau, vai Dịu trong Vĩ tuyến 17 ngày và đêm tiếp tục mang về cho bà giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Moskva năm 1973. Đây cũng là một trong những vai diễn để đời, khắc họa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam kiên cường, giàu tình yêu thương giữa chiến tranh.

NSND Trà Giang tái hiện lại cảnh đan len trong "Chị Tư Hậu" ở chương trình "Cine 7 - Ký ức phim Việt", phát sóng năm ngoái. Ảnh: VTV.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, bộ phim vẫn là ký ức đặc biệt trong lòng nữ nghệ sĩ. Khi nhắc lại những kỷ niệm về tác phẩm trong chương trình Cine 7 - Ký ức phim Việt, Trà Giang không giấu được xúc động, thậm chí rơi nước mắt khi nhớ về một thời thanh xuân gắn bó với điện ảnh.

Năm 1984, bà là một trong những nghệ sĩ đầu tiên được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Hôn nhân viên mãn và biến cố khiến bà rời xa màn ảnh

Không chỉ có sự nghiệp thành công, theo Vietnamnet NSND Trà Giang còn từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên cố GS.TS âm nhạc Nguyễn Bích Ngọc. Hai người kết hôn năm 1967, khi bà 25 tuổi, còn ông 27 tuổi.

Nữ nghệ sĩ từng dành nhiều lời trân trọng khi nhắc về người bạn đời. Bà xem ông là mối tình đầu và cũng là tình yêu duy nhất trong cuộc đời. Trà Giang từng chia sẻ mình may mắn khi gặp được người chồng bao dung, độ lượng và hết lòng yêu thương vợ.

Hai người có một con gái tên Bích Trà, hiện là nghệ sĩ piano hoạt động quốc tế và sinh sống tại Anh. Từ năm 14 tuổi, Bích Trà đã sang Nga học tập, sớm theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Năm 1990, NSND Trà Giang cùng chồng chuyển từ Hà Nội vào Tp.HCM sinh sống. Từ đây, bà cũng dần rời xa màn ảnh, khép lại những năm tháng rực rỡ với điện ảnh. Năm 1999, chồng đột ngột qua đời, nữ nghệ sĩ phải đối diện với mất mát lớn. Bà không đi bước nữa mà chọn cách sống lặng lẽ, học cách thích nghi với cuộc sống thiếu vắng người bạn đời. Trong những năm tháng ấy, hội họa trở thành niềm an ủi, giúp bà tìm lại sự cân bằng và vơi bớt nỗi cô đơn.

Dù từng rất nhớ nghề, nữ nghệ sĩ không quay lại với điện ảnh. Bà từng tâm sự việc không được diễn trong suốt 20 năm là nỗi đau lớn, bởi nghệ thuật đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình.

Tuổi 84 sống một mình, vẫn học piano và đam mê hội họa

Sau khi nghỉ hưu năm 1998, NSND Trà Giang bắt đầu tự học vẽ. Ban đầu, bà chỉ xem đây là thú vui lúc rảnh rỗi nhưng càng gắn bó, hội họa càng trở thành niềm đam mê lớn.

Các tác phẩm của nữ nghệ sĩ chủ yếu khắc họa hình ảnh phụ nữ, những gương mặt thân quen và phong cảnh quê hương. Đến nay, bà đã sáng tác hàng trăm bức tranh, tổ chức 4 triển lãm cá nhân và tham gia khoảng 10 triển lãm nhóm.

Đặc biệt, ở tuổi 84, Trà Giang vẫn không ngừng học hỏi. Theo chia sẻ mới đây của con gái Bích Trà, bà bắt đầu học piano từ năm 83 tuổi và duy trì việc luyện đàn hơn một tiếng mỗi ngày.

NSND Trà Giang đã tổ chức thành công 3 lần triển lãm cá nhân. Ảnh: Facebook nhân vật.

Hiện NSND Trà Giang sống một mình trong căn nhà tại Tp.HCM. Con gái bà hiện ở nước ngoài và thường trở về thăm mẹ sau khoảng 1-2 tháng. Dù không có người thân ở bên thường xuyên, nữ nghệ sĩ vẫn duy trì nhịp sống riêng, dành thời gian cho hội họa, âm nhạc và những sở thích cá nhân.

Nhìn lại chặng đường hơn 80 năm, nữ nghệ sĩ dùng 2 chữ "mãn nguyện" để nói về cuộc đời. Ở tuổi 84, NSND Trà Giang từng chia sẻ với Dân Trí bản thân cảm thấy "mãn nguyện" với cuộc sống hiện tại và ưu tiên lớn nhất của bà là giữ gìn sức khỏe. Mỗi sáng, nữ nghệ sĩ đều duy trì thói quen ra công viên tập thể dục từ 30 phút đến 1 tiếng. Dù có những ngày cũng thấy "lười" một chút, nhưng bà luôn tự nhủ phải quyết tâm vận động để giữ cho cơ thể khỏe mạnh và tinh thần minh mẫn.

Niềm vui hàng ngày của tôi rất giản đơn: Đọc sách, nghe tin tức và vẽ tranh. Nếu trước đây tôi có thể ngồi trước giá vẽ cả ngày thì nay mỗi tuần chỉ vẽ đôi ba lần để tìm thấy sự thư thái trong tâm hồn.