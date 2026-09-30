Nữ nông dân thành công với mô hình trồng rau thủy canh

Mô hình “Không gian xanh - rau sạch thủy canh” của bà Nguyễn Thị Kim Anh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thuận Bắc vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa hướng đến sản xuất nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao ngay tại hộ gia đình.

Hướng sản xuất rau an toàn

Năm 2021, với đam mê làm nông nghiệp sạch và mong muốn sản xuất thực phẩm an toàn, bà Nguyễn Thị Kim Anh đầu tư 200 triệu đồng xây dựng nhà màng trồng rau với diện tích hơn 100m2 ở thôn Gò Sạn (xã Thuận Bắc). Theo bà Nguyễn Thị Kim Anh, trồng rau bằng phương pháp thủy canh phù hợp với định hướng sản xuất sạch; phương pháp này không cần đất, thay vào đó sử dụng dung dịch dinh dưỡng để cây sinh trưởng.

Mô hình trồng rau thủy canh của bà Nguyễn Thị Kim Anh trở thành địa điểm tham quan cho nhiều tổ chức, đoàn thể.

Thời gian đầu, bà Nguyễn Thị Kim Anh cũng gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết, khí hậu tại xã Thuận Bắc không thuận lợi. Ngoài trời nắng, gió mạnh ảnh hưởng đến nhà màng, bên trong vườn lại nóng. Vậy nên, bà phải đầu tư thêm quạt thông hơi, hệ thống phun sương điều chỉnh nhiệt độ, gia cố nhà màng; đồng thời áp dụng công nghệ tự động hóa trong tưới tiêu, cung cấp chất dinh dưỡng cho rau, chủ động nguồn nước, sử dụng các chế phẩm sinh học trong quá trình canh tác. Nhờ đó, vườn rau của bà đã đáp ứng nhu cầu của gia đình, một phần bán ra thị trường và nhận được đánh giá cao về chất lượng.

Năm 2022, ý tưởng “Không gian xanh - rau sạch thủy canh” của bà Nguyễn Thị Kim Anh đoạt giải nhất cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Thuận (cũ) tổ chức. Được sự cổ vũ, khuyến khích của gia đình, cán bộ ngành nông nghiệp, cùng nguồn hỗ trợ 30% vốn từ cơ quan chức năng để phát triển công nghệ cao, bà Nguyễn Thị Kim Anh quyết định vay mượn, đầu tư 1 tỷ đồng mở rộng nhà màng lên 1.000m2. Song song đó, bà tiếp tục hoàn thiện việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Rau được trồng bằng kỹ thuật màng dinh dưỡng, dung dịch dinh dưỡng được bơm chảy thành một lớp mỏng liên tục qua các ống trồng nghiêng, giúp cây phát triển xanh tốt. Đến nay, bà đã làm chủ kỹ thuật ươm giống, chủ động nguồn giống và thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người.

Lan tỏa mô hình

Hiện nay, vườn rau thủy canh của bà Nguyễn Thị Kim Anh với tên gọi "Vườn rau An Thuyên" đã đạt chuẩn VietGAP. Vườn trồng các loại rau ăn lá như cải bẹ xanh, cải thìa, cải ngọt, rau muống, rau má... Tùy từng loại rau, mỗi ngày từ vườn cung ứng ra thị trường khoảng 30 - 40kg, với giá bình quân từ 25.000 đồng/kg. Sản phẩm được tiêu thụ trong hệ thống cửa hàng bán lẻ, đồng thời có nhiều thương lái tìm đến thu mua. Hằng tháng, vườn rau mang lại cho gia đình bà doanh thu khoảng 30 triệu đồng và tạo việc làm cho 2 lao động, với thu nhập bình quân hơn 6 triệu đồng/người/tháng.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh cho biết: "Thời gian qua, chúng tôi còn hướng dẫn phương pháp và kỹ thuật trồng rau thủy canh cho nhiều hộ khác nhằm lan tỏa mô hình sản xuất thân thiện với môi trường. Nhiều chị em trong và ngoài xã đến học hỏi để thực hiện vườn rau thủy canh tại gia đình. Một số trường học cũng tổ chức cho học sinh đến tham quan, trải nghiệm làm nông dân tại vườn rau của gia đình tôi".

Do diện tích nhà màng còn hạn chế, sản lượng rau thủy canh của bà Nguyễn Thị Kim Anh mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu thị trường nên bà đang có ý tưởng thành lập hợp tác xã, kêu gọi phụ nữ địa phương tham gia sản xuất rau sạch thủy canh công nghệ cao. Theo bà, hướng đi này không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu rau sạch mà còn tạo việc làm, nâng cao trình độ kỹ thuật cho lao động địa phương.

Bà Nguyễn Võ Phương Dung - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thuận Bắc cho biết, mô hình trồng rau thủy canh đạt chuẩn VietGAP của bà Nguyễn Thị Kim Anh mở ra hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Hiện tại, bà Nguyễn Thị Kim Anh đang là chuyên viên Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã kiêm Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, nên thành công của mô hình cũng tăng sức thuyết phục để mọi người tin tưởng noi theo trong việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.