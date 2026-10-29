Nữ nông dân Đồng Tháp làm giàu từ chăn nuôi lợn

Đồng thời, bà còn phối trộn thức ăn từ các nguyên liệu, phụ phẩm phù hợp nhằm tiết giảm chi phí đầu vào, chủ động hơn trong tổ chức sản xuất, thích ứng với biến động thị trường và duy trì hoạt động chăn nuôi qua nhiều năm.

Các trại lợn hiện duy trì khoảng 700 con lợn nái, hơn 3.000 con lợn thịt và khoảng 1.000 con lợn con phục vụ nhu cầu bán giống.

Bà Nguyễn Thị Kim Phượng kiểm tra lợn con tại trại nuôi. Ảnh: Công Trí - TTXVN

Mô hình chăn nuôi lợn khép kín của bà Nguyễn Thị Kim Phượng, khu phố Tân Tỉnh A, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Công Trí - TTXVN

Lợn giống tại trang trại của Bà Nguyễn Thị Kim Phượng ở khu phố Tân Tỉnh A, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Công Trí - TTXVN

Các trại lợn hiện duy trì khoảng 700 con lợn nái, hơn 3.000 con lợn thịt và khoảng 1.000 lợn con phục vụ nhu cầu bán giống. Ảnh: Công Trí - TTXVN

Mô hình chăn nuôi lợn khép kín của bà Nguyễn Thị Kim Phượng, ở khu phố Tân Tỉnh A, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Công Trí - TTXVN

Các nguyên liệu sử dụng gồm bột gạo, bột năng, khô đậu nành và một số phụ phẩm khác để pha trộn làm thức ăn cho lợn. Ảnh: Công Trí - TTXVN

Các nguyên liệu sử dụng gồm bột gạo, bột năng, khô đậu nành và một số phụ phẩm khác để pha trộn làm thức ăn cho lợn. Ảnh: Công Trí - TTXVN

Các nguyên liệu sử dụng gồm bột gạo, bột năng, khô đậu nành và một số phụ phẩm khác để pha trộn làm thức ăn cho lợn. Ảnh: Công Trí - TTXVN

Trang trại nuôi lợn của bà Nguyễn Thị Kim Phượng chủ động phối trộn thức ăn từ các nguyên liệu, phụ phẩm phù hợp nhằm tiết giảm chi phí đầu vào. Ảnh: Công Trí - TTXVN