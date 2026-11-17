Ngày 17/11, lãnh đạo UBND xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An xác nhận, lực lượng Công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc một phụ nữ tử vong bên quốc lộ 7A.

Nữ nhân viên y tế tử vong bên quốc lộ 7A

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng gần 6h cùng ngày, người dân phát hiện một phụ nữ tử vong tại khu vực Km 5+600, quốc lộ 7A, đoạn qua địa bàn xã Minh Châu.

Tại hiện trường, gần thi thể nạn nhân có một chiếc xe máy điện mang biển kiểm soát 37AC-281.xx bị hư hỏng.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị H.T.T. (SN 1984), nhân viên y tế từng công tác tại Trạm Y tế xã Diễn Quảng cũ, nay thuộc xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xác minh, thu thập thông tin và tiến hành các bước điều tra theo quy định.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục làm rõ.