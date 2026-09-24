Nữ nhân viên y tế hiến tạng cứu sống 3 người

Chiều 24/9, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thực hiện ca lấy - ghép đa tạng và tổ chức lễ tri ân nghĩa cử cao đẹp của nữ nhân viên y tế - chị B.H.A (52 tuổi) đã hiến tạng sau khi chết não.

Chị B.H.A công tác tại Phòng Hành chính Quản trị của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Trong 33 năm công tác, chị A có 31 năm gắn bó với Khoa Sơ sinh.

"Chị luôn là cán bộ gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần cống hiến, yêu quý bệnh viện, đồng nghiệp, bệnh nhân và cộng đồng", BS Bùi Hoàng Thảo - Phó trưởng Khoa Phẫu thuật tiết niệu và Nam học, Phụ trách phòng công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn chia sẻ.

Các y bác sĩ tri ân nữ đồng nghiệp hiến tạng.

Chị A không may mắn khi mang trong mình căn bệnh u máu thể hang phức tạp trong não. Chiều 20/9, chị vào viện trong tình trạng sốt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn. Mặc dù ban lãnh đạo bệnh viện và các bác sĩ đã hết sức nỗ lực, áp dụng các phương pháp điều trị tích cực nhất, nhưng do tình trạng bệnh quá phức tạp, phần não bộ của chị đã không thể hồi phục.

Chị được Hội đồng chuyên môn đánh giá 3 lần và kết luận chết não. Trong thời khắc khó khăn, gia đình chị đã đồng ý hiến tạng của người thân, trao cơ hội sống cho những bệnh nhân nguy kịch đang chờ ghép.

Ca lấy tạng được thực hiện với sự hỗ trợ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia. Chị B.H.A đã hiến gan và 2 thận.

Sau khi hoàn tất các quy trình cần thiết, hai thận được ghép cho bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, gan được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để thực hiện ghép cho bệnh nhân suy gan nặng.

Các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tham dự lễ tri ân nghĩa cử cao đẹp hiến tạng của nữ nhân viên y tế B.H.A.

Tại lễ tri ân, TS.BS Nguyễn Đức Long, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn bày tỏ niềm đau buồn sâu sắc trước sự ra đi đột ngột của đồng nghiệp.

Ông cho biết, hôm nay là ngày buồn của bệnh viện nhưng trong sự thương tiếc còn có niềm tự hào. Trong nỗi đau mất người thân, gia đình chị A vẫn lựa chọn hiến tạng. Nghĩa cử ấy khiến tập thể cán bộ, nhân viên bệnh viện xúc động và trân trọng.

Ông bày tỏ sự ân hận vì trong công việc thường ngày quá bận rộn, chỉ kịp mỉm cười chào chị mà không kịp dừng lại trò chuyện, không ngờ chị lại bỗng nhiên lâm bệnh nặng và qua đời nhanh đến vậy.

Ca lấy - ghép tạng được thực hiện vào chiều 24/9.

TS.BS Nguyễn Đức Long chia sẻ, trong giờ phút đau thương vì người thân không còn, nhưng gia đình chị B.H.A đã đưa ra một quyết định nhân ái, thể hiện nghĩa cử cao đẹp và đáng quý là hiến tạng để cứu sống nhiều người bệnh khác.

"Nghĩa cử này không chỉ mang ý nghĩa đối với Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn mà còn có sức lay động lớn với toàn ngành Y tế và xã hội", TS.BS Nguyễn Đức Long bày tỏ.

Theo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, bệnh viện sẽ vận dụng tối đa chính sách cho nhân viên y tế. Đồng thời, đề xuất lên Bộ Y tế, UBND TP Hà Nội, Sở Y tế có những khen tặng xứng đáng dành cho chị B.H.A.

Chị B.H.A có hai người con. Người con lớn đã tốt nghiệp Đại học Dược, người con thứ hai đang học năm thứ nhất tại Đại học Y Hà Nội. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết bệnh viện sẽ hỗ trợ, đồng hành với hai người con trong quá trình học tập và làm việc. Nếu gia đình có nguyện vọng, người con lớn có thể vào làm việc tại bệnh viện.