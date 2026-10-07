Nữ nhân viên quán karaoke chưa đủ 16 tuổi bị ép 'gánh nợ' 70 triệu đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam.

Ngày 7/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về các tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Giam giữ người trái pháp luật”.

Trước đó, ngày 3/10, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra cơ sở karaoke Thế Cảnh, tại tổ dân phố Vân Nhưng, phường Đông Tiến. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện 2 nữ nhân viên, trong đó có L.T.S. (SN 2011, trú tại Nghệ An) chưa đủ 16 tuổi.

Qua xác minh, cơ quan Công an phát hiện các nữ nhân viên có dấu hiệu bị chủ cơ sở và những người liên quan khống chế, ép buộc ăn, ở tại cơ sở để làm việc.

Theo kết quả điều tra, trước đó L.T.S. làm nhân viên phục vụ tại một cơ sở karaoke và vay chủ quán 3 triệu đồng để mua quần áo, đồ dùng cá nhân. Tháng 4/2026, S. nhờ H.V.D., nhân viên quán karaoke Hoàng Gia ở Thanh Hóa xin cho về quán làm việc cùng. D. sau đó trao đổi với Hoàng Ngọc Cường (SN 1994, trú tại xã Hoằng Hóa), chủ quán karaoke và được Cường đồng ý nhận S., đồng thời trả khoản nợ 3 triệu đồng cho nơi S. làm việc cũ.

Đến tháng 6/2026, khi S., D. và 2 nữ nhân viên khác xin nghỉ, Cường thông báo nhóm này còn nợ tổng cộng 32 triệu đồng và yêu cầu thanh toán mới được chuyển sang nơi khác làm việc. Sau đó, Cường liên hệ với Lê Đỗ Hiếu (SN 1998, trú tại phường Hàm Rồng), chủ cơ sở karaoke Thế Cảnh. Hiếu đồng ý tiếp nhận nhóm nhân viên và đưa 32 triệu đồng cho Cường.

Cuối tháng 7/2026, D. cùng 2 nữ nhân viên khác bỏ trốn. Cho rằng nhóm này còn nợ tiền, Hiếu yêu cầu L.T.S. phải “gánh nợ” thay cho 3 người với số tiền 65 triệu đồng. Cộng thêm 5 triệu đồng trước đó, tổng số tiền Hiếu yêu cầu S. trả lên tới 70 triệu đồng.

Đề phòng nữ nhân viên bỏ trốn, Hiếu yêu cầu L.T.S. và H.T.T.T. (SN 2009, trú tại Tuyên Quang) ăn, ở trong một container đặt tại cơ sở karaoke. Hiếu giao Lê Thế Cảnh (SN 2002, trú tại phường Đông Tiến), nhân viên của quán, quản lý và theo dõi hai nữ nhân viên. Hai người bị hạn chế nghiêm ngặt việc đi lại, không được tự ý ra ngoài. Ban đêm, Cảnh khóa cửa container từ bên ngoài và giữ chìa khóa. Khi cần ra ngoài, kể cả đi vệ sinh, hai nữ nhân viên phải gọi Cảnh mở cửa.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam Lê Đỗ Hiếu về 2 tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Giam người trái pháp luật”; Hoàng Ngọc Cường về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”; Lê Thế Cảnh về tội “Giam người trái pháp luật”.

Vụ án đang được điều tra, làm rõ.