Nữ nhân viên nấu ăn ở trường học bị bàn tay phải cuốn vào máy xay thịt

Bàn tay phải của nữ nhân viên bất ngờ bị cuốn vào máy xay thịt. Ảnh: BV cung cấp

Chiều 27/10, BS.CK2 Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM, cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận một trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng do bất cẩn khi sử dụng máy xay thịt.

Bệnh nhân là bà N.T.B. (44 tuổi), làm nhân viên nấu ăn tại một trường học ở xã Bàu Bàng, TPHCM. Bà B. đã làm công việc này khoảng 7 năm.

Theo lời kể của bệnh nhân, trong quá trình làm việc, bà không sử dụng dụng cụ hỗ trợ để đẩy thịt vào máy mà dùng tay trực tiếp đưa nguyên liệu vào họng máy. Khoảng 6h ngày 26/10, trong lúc sơ chế thực phẩm như thường lệ, bàn tay phải của bà bất ngờ bị cuốn vào máy xay thịt, không thể rút ra.

Đến 8h 55 phút cùng ngày, bà B. được đưa đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM trong tình trạng bàn tay phải vẫn mắc kẹt trong máy xay thịt.

Sau khi thăm khám, đánh giá mức độ tổn thương và hoàn tất công tác chuẩn bị, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu.

Ê-kíp do BS.CK2 Võ Hiếu Nghĩa và BS.CKI Phạm Bá Hoàng, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình thực hiện tháo gỡ máy để giải phóng bàn tay, thám sát và xử trí tổn thương.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải bị dập nát nhiều tầng, không thể bảo tồn toàn bộ.

Ê-kíp phải cắt lọc mô dập nát, xử lý và đóng mỏm cụt 3 ngón tay này; đồng thời khâu xử trí vết thương ở ngón áp út và ngón út.

Hiện sức khỏe người bệnh ổn định, tình trạng đau giảm. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi diễn tiến vết thương, khả năng sống của các mô và phần mềm còn lại, cũng như nguy cơ nhiễm trùng.

BS.CK2 Võ Hiếu Nghĩa, phẫu thuật viên chính của ca mổ, cho biết đây là tổn thương ít gặp nhưng có thể để lại di chứng nặng nề.

Việc phải cắt cụt 3 ngón tay ở bàn tay phải, vốn là tay thuận, sẽ ảnh hưởng đáng kể đến khả năng sinh hoạt, lao động và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Do đó, quá trình điều trị cần tiếp tục đánh giá tổn thương, tư vấn và xây dựng kế hoạch phục hồi chức năng phù hợp.

Cảnh báo nguy cơ mất an toàn khi sử dụng máy xay thịt Theo BS.CK2 Võ Hòa Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM, bệnh viện thỉnh thoảng tiếp nhận những trường hợp tai nạn tương tự và đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ mất an toàn khi sử dụng máy xay thịt. Những tai nạn này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng lao động mà còn gây tổn thương tâm lý cho người bệnh và gia đình. Khi vận hành máy xay thịt, người lao động cần sử dụng dụng cụ đẩy nguyên liệu chuyên dụng, tuyệt đối không đưa tay trực tiếp vào họng máy. Trước khi vệ sinh máy hoặc xử lý nguyên liệu bị mắc kẹt, cần tắt máy và ngắt hoàn toàn nguồn điện. Nếu không may bị cuốn tay vào máy, cần nhanh chóng ngắt nguồn điện, không cố kéo giật bàn tay ra để tránh làm tổn thương nghiêm trọng hơn, đồng thời khẩn trương đưa người bị nạn đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.