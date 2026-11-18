Xin nghỉ phép nhưng chưa được phê duyệt

Bà Vũ Thị Thanh T. và Công ty TNHH B. ký hợp đồng lao động thời hạn 12 tháng, từ ngày 11/10/2023 đến ngày 10/10/2024. Mức lương của bà tại thời điểm chấm dứt hợp đồng là 107 triệu đồng/tháng.

Ngày 8/7/2024, bà T. bất ngờ nhận quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của Công ty B. với lý do vắng mặt tại công ty không có lý do trong hai đợt: từ ngày 13/5 đến 20/5/2024 và từ ngày 27/5 đến 31/5/2024.

Không đồng ý, bà T. cho rằng việc chấm dứt hợp đồng lao động là trái pháp luật. Theo bà, đợt nghỉ từ ngày 13/5 đến 20/5 đã được ông C., Chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty chấp thuận bằng lời nói. Bà cũng đã gửi thư xin nghỉ trên hệ thống nhân sự trước ngày 1/5/2024.

Đối với đợt nghỉ từ ngày 27/5 đến 31/5, bà T. cho biết ông C. đồng ý cho bà làm việc từ xa trong thời gian này.

Ngoài ra, bà T. cho rằng quyết định chấm dứt hợp đồng lao động do ông Trần Đặng D. ký không đúng thẩm quyền. Việc sử dụng chữ ký số mang tên ông C. cũng bị bà đặt nghi vấn về tính hợp pháp.

Lương 107 triệu đồng/tháng, nữ nhân viên bị chấm dứt hợp đồng vì hai đợt nghỉ chưa được chấp thuận. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Từ những lập luận trên, bà T. khởi kiện yêu cầu doanh nghiệp nhận trở lại làm việc và bồi thường tổng cộng gần 1 tỷ đồng. Khoản tiền này gồm 214 triệu đồng bồi thường 2 tháng tiền lương; 321 triệu đồng tiền lương từ ngày 9/7 đến 10/10/2024; 214 triệu đồng tiền lương từ ngày 11/10 đến 5/12/2024; 107 triệu đồng do vi phạm thời hạn báo trước và các khoản lương, trợ cấp, chi phí khác.

Trường hợp công ty không nhận trở lại làm việc, bà yêu cầu bồi thường tổng cộng hơn 1,21 tỷ đồng. Trong đó, riêng khoản bồi thường 4 tháng tiền lương là 428 triệu đồng, ngoài các khoản tiền lương trong thời gian không được làm việc, tiền vi phạm thời hạn báo trước và các quyền lợi khác.

Trong khi đó, Công ty B. cho rằng cả hai đợt nghỉ phép của bà T. đều không được phê duyệt theo đúng quy trình tại nội quy lao động. Theo đó, người lao động phải gửi đơn xin nghỉ qua hệ thống thông tin nhân sự hoặc thư điện tử nếu hệ thống không hoạt động; quản lý trực tiếp có trách nhiệm phê duyệt thông qua hệ thống hoặc email.

Công ty cho biết, ngày 14/5/2024, ông C. bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can, đến ngày 21/5/2024 bị ra quyết định truy nã. Vì vậy, ông C. không còn đủ thẩm quyền quản lý công ty để chấp thuận việc nghỉ phép của bà T. kể từ thời điểm bị khởi tố.

Với lý do bà T. tự ý nghỉ việc không có lý do chính đáng trong hai đợt, mỗi đợt từ 5 ngày làm việc liên tục trở lên, Công ty B. cho rằng quyết định chấm dứt hợp đồng lao động được ban hành đúng quy định pháp luật.

Tòa xác định người lao động nghỉ không đúng quy trình

Không đồng ý với quyết định của công ty, bà T. khởi kiện, yêu cầu tuyên việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là trái pháp luật và buộc doanh nghiệp bồi thường.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bà T. cho hay công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là trái luật nên yêu cầu thanh toán tổng cộng hơn 779,3 triệu đồng, gồm 214 triệu đồng tiền bồi thường 2 tháng lương; 321 triệu đồng tiền lương trong thời gian không được làm việc; 107 triệu đồng do vi phạm thời hạn báo trước cùng các khoản tiền lương, trợ cấp và chi phí khác.

Tuy nhiên, TAND Khu vực 6, TPHCM không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà T. Bà tiếp tục kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm sửa bản án theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 16/6/2026, TAND TPHCM nhận định hợp đồng lao động giữa hai bên được giao kết tự nguyện, đúng quy định pháp luật.

HĐXX xác định, theo nội quy lao động của Công ty B., việc xin nghỉ phép phải được người có thẩm quyền phê duyệt. Trong khi đó, ở đợt nghỉ từ ngày 13/5 đến 20/5/2024, bà T. có gửi đơn trên hệ thống thông tin nhân sự (HRIS) nhưng chưa được phê duyệt. Đối với đợt nghỉ từ ngày 27/5 đến 31/5/2024, bà không thực hiện việc xin nghỉ trên hệ thống.

Tòa cũng xem xét tình trạng pháp lý của ông C. Theo hồ sơ vụ án, ông C. bị khởi tố ngày 14/5/2024. Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022, kể từ khi bị khởi tố, ông C. không còn quyền quản lý công ty.

Đáng chú ý, bà T. xác nhận đã biết việc ông C. bị Cơ quan Cảnh sát điều tra triệu tập làm việc thông qua email do ông Trần Đặng D. gửi ngày 7/5/2024.

Đến ngày 1/7/2024, cuộc họp chủ sở hữu công ty đã bãi nhiệm chức danh Chủ tịch công ty của ông C. và bổ nhiệm ông Trần Đặng D. giữ chức quyền Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trên cơ sở các chứng cứ, HĐXX cho rằng cả hai đợt nghỉ của bà T. đều chưa được công ty chấp thuận, thuộc trường hợp tự ý nghỉ việc không có lý do chính đáng từ 5 ngày làm việc liên tục trở lên.

Do đó, theo tòa, việc Công ty B. căn cứ nội quy lao động và quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019 để đơn phương chấm dứt hợp đồng với bà T. là không trái pháp luật. Ông Trần Đặng D. được chủ sở hữu công ty cử làm người đại diện theo pháp luật nên có quyền ký quyết định chấm dứt hợp đồng lao động ngày 8/7/2024.

TAND TPHCM bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm, bác yêu cầu buộc Công ty B. bồi thường gần 780 triệu đồng của bà T.

Tòa ghi nhận sự tự nguyện của Công ty B. về việc hoàn trả cho bà T. gần 5,73 triệu đồng tiền vé máy bay khứ hồi đi công tác tại Hà Nội. Đối với các yêu cầu khác mà bà T. đã rút tại phiên tòa sơ thẩm, tòa đình chỉ xét xử.

(Bài viết dựa trên Bản án số 112/2026/LĐ-PT ngày 16/6/2026 của TAND TPHCM).