Nữ nhân viên karaoke bị khống chế, 'giam lỏng' trong container

Trước đó, ngày 03/10/2026, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Thế Cảnh, tại Tổ dân phố Vân Nhưng, phường Đông Tiến.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi" và "Giam người trái phép luật". (Ảnh: CATH).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 nữ nhân viên là L.T.S (SN 2011, trú tại tỉnh Nghệ An) và H.T.T.T (SN 2009, trú tại tỉnh Tuyên Quang), trong đó L.T.S chưa đủ 16 tuổi. Hai nữ nhân viên này có dấu hiệu bị chủ cơ sở và một số người liên quan khống chế, ép buộc ăn, ở tại cơ sở để làm việc.

Quá trình điều tra xác định, L.T.S làm nhân viên phục vụ tại một cơ sở karaoke và vay chủ quán 3 triệu đồng để mua quần áo, đồ dùng cá nhân. Đến tháng 4/2026, khi có ý định chuyển nơi làm việc, L.T.S liên hệ với H.V.D là nhân viên phục vụ tại quán karaoke Hoàng Gia ở Thanh Hóa.

Sau đó, D trao đổi với Hoàng Ngọc Cường (SN 1994, trú tại xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, là chủ quán) và được Cường đồng ý tiếp nhận. Cường đã trả khoản nợ 3 triệu đồng tại nơi làm việc cũ rồi đưa L.T.S về làm việc tại cơ sở của mình.

Đến tháng 6/2026, khi L.T.S cùng D và 2 nữ nhân viên khác xin nghỉ việc thì được Cường thông báo cả 4 người còn nợ mình tổng cộng 32 triệu đồng và yêu cầu phải thanh toán khoản tiền này mới được chuyển sang nơi khác làm việc.

Cường đã liên hệ với Lê Đỗ Hiếu (SN 1998, trú tại phường Hàm Rồng, là chủ cơ sở karaoke Thế Cảnh), Hiếu đồng ý tiếp nhận nhóm nhân viên và trực tiếp đưa 32 triệu đồng cho Cường. Đến cuối tháng 7/2026, D cùng 2 nhân viên quán bỏ trốn, không trả khoản tiền mà Hiếu cho rằng còn nợ mình nên Hiếu yêu cầu L.T.S phải "gánh nợ" thay cho 3 người này với số tiền 65 triệu đồng. Cộng thêm khoản 5 triệu đồng trước đó, tổng số tiền Hiếu yêu cầu L.T.S phải trả lên tới 70 triệu đồng.

Lo sợ nữ nhân viên bỏ trốn, Hiếu yêu cầu L.T.S và H.T.T.T ăn, ở trong một container đặt tại cơ sở karaoke, đồng thời giao Lê Thế Cảnh (SN 2002, trú tại phường Đông Tiến) là nhân viên của quán để quản lý, theo dõi.

Từ đây, hai nữ nhân viên bị hạn chế nghiêm ngặt việc đi lại, không được tự ý ra ngoài, muốn đi đâu phải được Hiếu đồng ý và có Cảnh đi cùng. Ban đêm, Cảnh khóa cửa container từ bên ngoài và giữ chìa khóa. Ngay cả khi có nhu cầu đi vệ sinh, hai nữ nhân viên cũng phải gọi điện cho Cảnh mở cửa.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Đỗ Hiếu về 2 tội "Mua bán người dưới 16 tuổi" và "Giam người trái pháp luật", quy định tại các Điều 151, 157 Bộ luật Hình sự; Hoàng Ngọc Cường về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi", quy định tại Điều 151 Bộ luật Hình sự và Lê Thế Cảnh về tội "Giam người trái pháp luật", quy định tại Điều 157 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.