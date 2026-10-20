Nữ nhân viên Google đi làm bằng máy bay

Khoảng 3 ngày mỗi tuần, Angelique Khieu ngồi máy bay đến chỗ làm việc. Ảnh: Angelique Khieu.

Mỗi tuần, Angelique Khieu (26 tuổi) thức dậy từ 4h30, ra sân bay ở Los Angeles để bắt chuyến bay lúc 6h đến San Francisco. Sau khoảng 90 phút trên không và một chặng đi phương tiện công cộng, cô có mặt tại văn phòng lúc 8h30. Với nhiều người, đây là lịch trình khó duy trì, nhưng Khieu cho rằng đó là sự đánh đổi cần thiết để theo đuổi sự nghiệp mà không phải chuyển hẳn nơi sinh sống.

Câu chuyện của cô thu hút gần 700.000 lượt xem sau khi được chia sẻ trên TikTok, đồng thời gợi chú ý đến nhóm người Mỹ chấp nhận di chuyển quãng đường rất xa để đi làm, còn được gọi là super-commuters.

Ngồi máy bay đi làm

Angelique Khieu là Chuyên viên kinh doanh tại Google, theo LinkedIn. Cô sống tại Los Angeles, trong khi công ty đặt văn phòng ở San Francisco và yêu cầu nhân viên có mặt trực tiếp 3 ngày/tuần.

Vào những ngày phải đến văn phòng, Khieu lái xe đến sân bay từ khoảng 4h30 để kịp chuyến bay lúc 6h. Sau khi hạ cánh tại San Francisco, cô sử dụng phương tiện công cộng để đi thẳng đến nơi làm việc, thường sẵn sàng bắt đầu ngày làm việc vào khoảng 8h30.

Như vậy, hành trình của Khieu không chỉ gồm 90 phút trên máy bay mà còn có thời gian lái xe đến sân bay, làm thủ tục và di chuyển từ sân bay đến văn phòng. Khi kết thúc ngày làm việc, cô lại thực hiện hành trình ngược lại.

Khieu có chỗ ở tại cả hai thành phố. Nếu phải đến văn phòng trong những ngày liên tiếp, cô thường ở lại khu vực vịnh San Francisco qua đêm rồi mới bay về Los Angeles. Trong nửa đầu năm, cô duy trì lịch trình này gần như mỗi tuần, với khoảng 6-10 chuyến bay mỗi tháng. Gần đây, tần suất di chuyển của cô giảm.

Angelique Khieu trên chuyến bay quen thuộc khi đi làm từ Los Angeles đến San Francisco. Ảnh: Angelique Khieu.

Chia sẻ với tạp chí People, Khieu cho biết việc đặt vé là khâu khó khăn nhất vì cô thường chỉ mua vé vào ngày trước khi khởi hành. Nếu chuyến bay cuối ngày bị hoãn hoặc hủy, cô phải nhanh chóng tìm phương án thay thế.

Có lần, chuyến bay của Khieu bị hủy và chuyến tiếp theo chỉ khởi hành vào 15h ngày hôm sau. Cô cùng 4 hành khách khác quyết định thuê ôtô, lái xe suốt 7 giờ giữa hai thành phố. Khieu kể mình có cuộc họp lúc 8h sáng và chỉ về đến nhà trước giờ họp 30 phút, gần như không có thời gian ngủ.

Dù vậy, cô không xem việc di chuyển thường xuyên là điều quá bất thường. Khieu vốn yêu thích máy bay từ nhỏ và cho biết sau một thời gian, cô bắt đầu nhận ra những gương mặt quen thuộc trên các chuyến bay. Một số hành khách và tiếp viên cũng dần nhớ mặt cô, khiến những chuyến đi trở nên thân thuộc hơn.

Khieu không muốn thay đổi hoàn toàn cuộc sống cá nhân, nhưng nhận công việc tại một thành phố khác là bước đi phù hợp với sự nghiệp. Những người thân cũng hiểu quyết định này và cố gắng tìm cách dung hòa để cô có thể theo đuổi công việc mà vẫn duy trì các mối quan hệ riêng.

Theo Khieu, nhiều người cũng chấp nhận di chuyển xa vì không muốn chuyển nhà, làm xáo trộn cuộc sống của con cái hoặc từ bỏ cơ hội nghề nghiệp tốt. Với cô, điều quan trọng là tìm được cách sắp xếp phù hợp với những ưu tiên của bản thân.

Chấp nhận đi làm xa hơn

Không chỉ Angelique Khieu, một số người lao động tại Mỹ cũng chấp nhận di chuyển giữa các thành phố hoặc bang để duy trì công việc. Hiện tượng này được gọi là super-commuting, chỉ những người có hành trình đi làm dài hơn đáng kể so với thông thường.

Nghiên cứu của các nhà kinh tế Đại học Stanford sử dụng dữ liệu giao thông của INRIX ghi nhận tỷ lệ người đi làm đường dài tại 10 thành phố lớn của Mỹ tăng khoảng 1/3 so với trước đại dịch.

Chi phí nhà ở là một trong những yếu tố khiến người lao động cân nhắc sống xa nơi làm việc. Tại các thành phố lớn, một số người chọn chuyển đến khu vực có giá nhà thấp hơn, dù điều đó đồng nghĩa với việc mất nhiều thời gian di chuyển.

Trong khi đó, mô hình làm việc kết hợp cho phép nhân viên chỉ đến văn phòng một số ngày mỗi tuần, giúp việc sống xa nơi làm việc trở nên khả thi hơn với một bộ phận lao động.

Cơ hội nghề nghiệp cũng có thể là lý do khiến một số người chấp nhận hành trình dài. Business Insider từng đưa tin về Susan Miller, giảng viên Trường Kinh doanh Ross thuộc Đại học Michigan, sống tại New York nhưng bay đến Ann Arbor mỗi tuần để giảng dạy.

Bà Miller trên sân bóng bầu dục của Đại học Michigan. Ảnh: Susan Miller.

Thay vì chuyển đến gần nơi làm việc, cô duy trì cuộc sống tại New York và sắp xếp lịch di chuyển theo lịch giảng dạy.

Lựa chọn này cũng đi kèm những đánh đổi. Ngoài tiền vé và chi phí lưu trú, người lao động phải tính đến thời gian di chuyển, nguy cơ chuyến bay bị hoãn hoặc hủy và thời gian nghỉ ngơi bị thu hẹp. Với những người phải có mặt tại văn phòng vào sáng sớm, một sự cố trên hành trình có thể ảnh hưởng trực tiếp đến công việc.

Việc đi làm đường dài không đơn thuần là câu chuyện về khoảng cách địa lý. Đó còn là bài toán cân đối giữa thu nhập, chi phí sinh hoạt, cơ hội nghề nghiệp và cuộc sống cá nhân.

Với một số người, sự đánh đổi này là hợp lý. Nhưng với những người khác, thời gian và chi phí phát sinh có thể khiến họ lựa chọn chuyển nhà hoặc tìm công việc gần nơi sinh sống hơn.