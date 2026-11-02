Nữ nhân viên đột ngột ngất xỉu giữa quán cà phê, trung tá công an kịp thời sơ cứu

Ngày 2/11, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin về việc Trung tá Nguyễn Thanh Hải, cán bộ Công an phường Đồng Thuận, vừa kịp thời hỗ trợ một nữ nhân viên gặp sự cố sức khỏe tại cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Đồng Hới.

Theo đó, sáng 1/11/2026, trong lúc có mặt tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Đồng Hới, Trung tá Nguyễn Thanh Hải phát hiện một nữ nhân viên có biểu hiện ngã quỵ, mất ý thức do hạ đường huyết nghiêm trọng.

Trung tá Nguyễn Thanh Hải tham gia sơ cứu cho nữ nhân viên bị ngất ở quán cà phê. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Trước tình huống khẩn cấp, với kiến thức và kỹ năng sơ cứu được trang bị trong quá trình công tác, Trung tá Hải nhanh chóng tiếp cận, tiến hành sơ cứu, hỗ trợ nạn nhân và duy trì tình trạng ổn định cho đến khi nhân viên y tế có mặt và đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin cập nhật từ Công an tỉnh Quảng Trị, nữ nhân viên đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe đang dần hồi phục.

Hành động kịp thời của Trung tá Nguyễn Thanh Hải đã góp phần giúp nạn nhân vượt qua tình huống nguy hiểm, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ công an trong việc hỗ trợ, giúp đỡ người dân khi gặp sự cố.