Sự việc bắt nguồn từ những tương tác gây tranh cãi trên mạng xã hội giữa một tài khoản được cho là tài khoản phụ của M. - nữ nhân viên trang điểm thuộc ê-kíp K.O và Muối - cộng đồng fan K.O. Một số fan của nam ca sĩ nghi vấn về mối quan hệ giữa K.O và nữ nhân viên trang điểm này; sau đó, tài khoản ẩn danh được cho là của nữ chuyên viên này đã có lời lẽ đôi co căng thẳng với những người hâm mộ này.

Những phát ngôn này khiến một bộ phận người hâm mộ không hài lòng, cho rằng cách tương tác thiếu phù hợp với vị trí công việc của một nhân sự trực tiếp đồng hành cùng nghệ sĩ, thậm chí một số lời lẽ bị cho là thách thức fan. Tranh cãi sau đó tiếp tục lan rộng, thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên nền tảng Threads.

Tài khoản ẩn danh được cho là của M. đã có những bình luận gây tranh cãi về cộng đồng fan của ca sĩ K.O. Hiện tại, tài khoản đã ở chế độ riêng tư.

Trước phản ứng từ cộng đồng, M. đã chính thức đăng tải thư xin lỗi trên trang cá nhân chính, gửi lời đến K.O, ê-kíp, cộng đồng fan Muối và khán giả. Cô thừa nhận việc sử dụng tài khoản phụ để phản ứng với người hâm mộ là thiếu suy nghĩ, không phù hợp với vai trò công việc. M. cũng xin lỗi vì để lộ hình ảnh hậu trường MV Không Muốn Thể Hiện, đồng thời cam kết nghiêm túc rút kinh nghiệm và điều chỉnh cách ứng xử trong thời gian tới.

Nhân viên trang điểm xin lỗi, thừa nhận việc sử dụng acc clone đáp trả fan K.O.

Cùng thời điểm, Gold MK Entertainment - công ty chủ quản của K.O - cũng lên tiếng nhận trách nhiệm với người hâm mộ. Trong bài viết, công ty thừa nhận còn thiếu sót trong công tác quản lý, giám sát và phối hợp nhân sự, dẫn đến những tình huống không đáng có, ảnh hưởng đến tình cảm và trải nghiệm của khán giả dành cho nghệ sĩ.

Công ty cho biết sẽ rà soát lại quy trình quản lý, phối hợp nhân sự và thực hiện những điều chỉnh cần thiết nhằm hạn chế sự việc tương tự.

Đơn vị chủ quản của K.O đăng tải bài viết xin lỗi đến người hâm mộ và khán giả.

Dù vậy, nhiều fan hâm mộ vẫn cho rằng lời xin lỗi vẫn chưa đủ chân thành và có dấu hiệu chống chế cho qua chuyện. Đến chiều cùng ngày, M. tiếp tục đăng một bài viết mới, thông báo quyết định xin rút lui, ngừng hợp tác và đồng hành cùng K.O trong thời gian tới. M. cho biết cô nhận thấy những sự việc vừa qua đã đi quá xa, gây ảnh hưởng đến nghệ sĩ cũng như những người luôn yêu thương, ủng hộ anh. Cô xác nhận quyết định này đã nhận được sự chấp thuận từ phía công ty.

M. tiếp tục đăng bài thông báo mới, tuyên bố ngừng đồng hành cùng K.O trong tương lai.