Mùa hè năm 2021, vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, Nguyễn Lê Uyên Phương, 23 tuổi, lên đường sang Anh du học thạc sĩ ngành Viết Sáng tạo. Trên chuyến bay lác đác vài hành khách, cô nghe trống ngực mình đập liên hồi. Cảm giác háo hức xen lẫn lo lắng khiến cô không sao ngủ được.

Phương hiểu chặng đường phía trước sẽ đầy chông gai và thử thách nhưng cô cũng không muốn một ngày nào đó phải tiếc nuối vì đã không dám theo đuổi ước mơ.

“Đó là một quyết định liều lĩnh nhưng đáng giá”, Phương kể với Tri Thức - Znews.

Tháng 5/2025, Phương ký hợp đồng bản quyền với Simon & Schuster. Tháng 11/2026, tiểu thuyết đầu tay Máu bạc (tên tiếng Anh: Blood of Silver) được xuất bản, cô chính thức ra mắt bạn đọc quốc tế với vai trò nhà văn, bút danh Allie Nguyễn.

Bên cạnh Máu bạc, Phương đang trong quá trình sáng tác bộ tiểu thuyết hai tập Triều nhà Vương (tên tiếng Anh: The Vương Dynasty), lấy cảm hứng từ truyền thuyết Mỵ Châu - Trọng Thủy. Bộ truyện vừa được thương hiệu Tor Books thuộc Macmillan mua bản quyền vào tuần trước và dự kiến phát hành vào tháng 5/2028. Simon & Schuster và Macmillan nằm trong nhóm "Big Five" (Ngũ đại nhà xuất bản) của thế giới.

Gửi 60 thư tìm người đại diện

“Tôi học ngành Viết Sáng tạo, nơi phần lớn các bạn cùng lớp đều là người bản xứ, có nền tảng tiếng Anh và sự am hiểu ngôn ngữ, văn hóa sâu sắc hơn mình. Điều đó khiến tôi cảm thấy tự ti, nhất là khi phải đưa những sáng tác cá nhân ra chia sẻ”, Phương tâm sự.

Năm 2021, Phương viết chương đầu tiên cho Máu bạc. Khi mang bản thảo đến chia sẻ với các bạn cùng lớp, cô phải đối mặt với những lời nhận xét tiêu cực, thậm chí có phần nặng nề. Hôm ấy, cô đã khóc rất nhiều và quyết định gác lại câu chuyện. “Có lẽ mình không đủ khả năng để viết nó” - suy nghĩ này như một con nhện giăng tơ phủ kín tâm trí cô.

Dẫu vậy, tình yêu với con chữ vẫn còn đó, vẫn thôi thúc cô quay lại con đường sáng tác. Cuối năm 2023, bản thảo dang dở của Máu bạc lần nữa được mở ra sau 2 năm nằm im lìm trong kho lưu trữ của máy tính.

Phương từng cảm thấy tự ti vì không có nền tảng tiếng Anh như người bản xứ. Ảnh: NVCC.

“Bạn trai của tôi lúc đó và hiện tại là chồng của tôi, Jamie Morley, đã động viên tôi tiếp tục viết Máu bạc. Tôi cảm thấy may mắn vì có anh đồng hành. Anh chưa bao giờ ngừng tin tưởng tôi, kể cả khi tôi không tin vào bản thân mình”, cô chia sẻ.

Vì phải đi làm vào ban ngày, Phương thường tranh thủ viết vào buổi tối, cuối tuần hoặc bất cứ khi nào rảnh rỗi. Có lần, cô đã gõ máy tính suốt 15 tiếng trên chuyến bay từ Anh về Việt Nam. Dù bận rộn, nhưng được sống trong ước mơ ngày nhỏ là niềm hạnh phúc lớn lao giúp cô tiếp tục hành trình sáng tác. Sau 6 tháng, cô hoàn thành tác phẩm.

Tháng 6/2024, Phương bắt đầu tìm người đại diện văn học cho mình. Tại Anh và Mỹ, phần lớn nhà xuất bản không nhận bản thảo trực tiếp từ tác giả mà thông qua một người đại diện. Không chỉ kết nối tác giả với nhà xuất bản, người đại diện còn giúp định hướng bản thảo và tư vấn thị trường. Vì thế, tìm được người đại diện phù hợp là bước quan trọng để tác phẩm có cơ hội được xuất bản.

“Giai đoạn này không dễ dàng và có thể kéo dài nhiều năm. Trong hai tháng, tôi đã gửi 60 thư giới thiệu và nhận về không ít lời từ chối. Tôi không biết liệu bản thảo có thể đi xa hơn không. Có thời điểm, tôi nghĩ Máu bạc hết hy vọng rồi”, cô kể.

Sau nhiều nỗ lực, tháng 8/2024, Phương ký hợp đồng với người đại diện Ernie Chiara của Fuse Literary. Tháng 5/2025, Simon & Schuster mua bản quyền tiểu thuyết Máu bạc. Tháng 11/2026, Máu bạc ra mắt toàn cầu. Tại Young Adult Literature Convention, hội sách văn học dành cho thanh thiếu niên lớn nhất tại Anh, cuốn sách nhanh chóng hết hàng chỉ sau hai giờ mở bán.

“Khoảnh khắc đặc biệt nhất là khi tôi bắt gặp Máu bạc trong nhà sách. Một câu chuyện vốn chỉ tồn tại trong đầu mình cuối cùng cũng có đời sống riêng, tìm thấy độc giả của riêng nó”, Phương nói.

Đưa văn hóa Việt vượt biên giới địa lý

Máu bạc đưa độc giả theo chân Linh, cô gái người Việt sống tại London, trên hành trình khám phá thân thế của mình tại vương quốc phép thuật Ebrirene cùng Elior.

Ý tưởng ban đầu của tác phẩm đến từ Vùng đất linh hồn, bộ phim hoạt hình Ghibli đầu tiên Phương xem khi còn nhỏ. Cô bị cuốn hút bởi sự tương phản giữa những sinh vật đáng yêu, khung cảnh huyền diệu và các chi tiết kỳ dị, rùng rợn, đáng sợ.

Khi xây dựng Ebrirene, cô muốn tạo nên một thế giới có vẻ ngoài kỳ ảo, mầu nhiệm nhưng ẩn giấu nhiều điều bất thường. Càng khám phá, độc giả càng nhận ra những bí mật đen tối bên dưới lớp vỏ mê hoặc ấy. Ngoài ra, cô còn đưa yếu tố dark fantasy (tạm dịch: kỳ ảo đen tối) và những âm mưu tranh quyền đoạt vị của tiểu thuyết Trò chơi vương quyền vào Máu bạc.

Bìa sách của Máu bạc được minh họa bởi họa sĩ người Việt Hoàng Lập. Ảnh: NVCC.

“Hành trình của nhân vật Linh có nhiều điểm giống với trải nghiệm của tôi. Cả 2 đều bị đưa đến một thế giới xa lạ, phải tự học cách tồn tại và thích nghi. Trong quá trình đó, chúng tôi nhận ra giá trị của những điều từng xem là hiển nhiên ở thế giới cũ. Cảm giác lạc lõng, cô đơn và khao khát tìm được một nơi để thuộc về của Linh có lẽ xuất phát từ chính bản thân tôi”, cô cho biết.

Với Phương, tiếng Anh là phương tiện đưa câu chuyện đến gần độc giả quốc tế, còn trải nghiệm, văn hóa và góc nhìn của người Việt là chất liệu để cô xây dựng thế giới và nhân vật. Khi đến Ebrirene, Linh đã yêu cầu chỉnh sửa bộ đồng phục của mình tại học viện để trông giống áo dài hơn vì muốn giữ lại một phần quê hương bên mình.

Bên cạnh đó, cô còn khai thác vẻ đẹp của tiếng Việt bằng cách giữ nguyên hai từ “yêu” và “thương” trong bản thảo tiếng Anh:

“Ba never said ‘yêu’—love—but he had started telling Linh he ‘thương’ her. The word was used to express a deeper, more selfless kind of love. You can say ‘yêu’ to a lot of people, but ‘thương’ is reserved for only some”.

“Ba chưa bao giờ nói ‘yêu’ Linh, nhưng ông đã bắt đầu nói với con bé rằng ông ‘thương’ nó. Đó là một từ dùng để diễn tả một tình yêu sâu sắc và vị tha hơn. Người ta có thể nói ‘yêu’ với rất nhiều người, nhưng ‘thương’ là từ chỉ dành cho một số người đặc biệt mà thôi”.

“Không có từ tiếng Anh nào truyền tải trọn vẹn linh hồn của từ ‘thương’. Tôi thấy tự hào vì có thể đưa một sắc thái tình cảm rất Việt Nam vào câu chuyện mà vẫn khiến nó chạm đến trái tim của độc giả ở những nền văn hóa khác nhau”, Phương nói.

Trước Phương, nhiều nhà văn người Việt như Lê Minh Khuê, Nguyễn Ngọc Tư, Ocean Vương… đã để lại dấu ấn trên văn đàn quốc tế. Hành trình của họ cho thấy những câu chuyện mang chất liệu văn hóa Việt có thể vượt qua biên giới địa lý, tìm được chỗ đứng riêng trên dòng chảy văn học thế giới.