Nữ nhà thơ Canada Anne Carson đoạt Nobel Văn học 2026

Nhà thơ Canada Anne Carson, chủ nhân giải Nobel Văn học 2026. Ảnh: The Guardian

Anne Carson sinh năm 1950 tại Toronto, Canada, là nhà thơ, dịch giả và học giả chuyên nghiên cứu văn học Hy Lạp cổ đại. Bà nổi tiếng với phong cách sáng tác độc đáo, thường kết hợp thơ ca, văn xuôi, tiểu luận và dịch thuật, qua đó khám phá những chủ đề về tình yêu, ký ức, mất mát và thân phận con người.

Trong sự nghiệp sáng tác, Carson đã xuất bản nhiều tác phẩm được giới phê bình đánh giá cao, tiêu biểu như Eros the Bittersweet (1986), Autobiography of Red (1998), Nox (2010) và Wrong Norma (2024). Trong đó, Autobiography of Red là tiểu thuyết bằng thơ lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp, được xem là một trong những tác phẩm nổi bật nhất của bà.

Theo hãng tin AP, Carson đang ở Iceland khi nhận được thông báo đoạt giải và bày tỏ sự bất ngờ trước thông tin này.

Với chiến thắng năm nay, Anne Carson trở thành tác giả Canada thứ hai được trao giải Nobel Văn học, sau nữ nhà văn Alice Munro, người được vinh danh năm 2013.

Giải Nobel Văn học 2026 có giá trị 12 triệu Krona Thụy Điển, tương đương khoảng 1,2 triệu USD. Lễ trao giải dự kiến diễn ra tại Stockholm, Thụy Điển, vào ngày 10/12, nhân kỷ niệm ngày mất của Alfred Nobel, người sáng lập giải thưởng.