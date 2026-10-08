Nữ nhà thơ 76 tuổi đoạt giải Nobel Văn học 2026

Bà Anne Carson đoạt giải Nobel Văn học 2026

Giải Nobel Văn học năm 2026 mang thông điệp mạnh mẽ về sức sống của thơ ca cổ điển trong thế giới đương đại. Bà Anne Carson được giới chuyên môn nhận định rằng, bằng những sáng tác của mình, bà "tạo ra những hình thức mới cho văn học đương đại". Bà nổi tiếng với phong cách kết hợp độc đáo giữa học thuật cổ điển và tư duy nhạy bén hiện đại.Văn chương của bà Carson xóa bỏ mọi định kiến giữa thơ, tiểu thuyết, kịch bản và tiểu luận nghiên cứu. Bà biến những đoạn trích cổ ngữ Hy Lạp thành những dòng thơ tự do mang hơi thở của đường phố hiện đại.

Giải Nobel Văn học 2026 được trao cho nhà thơ Anne Carson đoạt

Sức hút của bà Anne Carson không nằm ở ánh hào quang cá nhân, mà ở khả năng biến những chất liệu hàn lâm khô khốc thành những dòng thơ chạm trực tiếp vào vết thương của người đọc. Bà nhắc nhở chúng ta rằng: những bi kịch, nỗi đau và sự khao khát của con người thời Hy Lạp cổ đại chưa bao giờ khác biệt so với những gì chúng ta đang trải qua ngày hôm nay.

Bà Anne Carson sinh năm 1950 tại Canada, vốn là một nhà cổ điển học được đào tạo bài bản về tiếng Hy Lạp cổ đại. Tuy nhiên, thay vì giam mình trong những thư viện phủ bụi, bà biến ngôn ngữ và thần thoại cổ đại thành một thứ vũ khí sắc bén để giải phẫu tâm lý con người hiện đại.

Tác phẩm "Autobiography of Red" (Tự truyện màu đỏ) ra mắt năm 1998 là cột mốc định hình tên tuổi của Anne Carson trên văn đàn thế giới. Tác phẩm không chỉ thu hút độc giả bởi cốt truyện độc đáo mà còn ở những giá trị nghệ thuật và triết lý sâu sắc.Dựa trên những mảnh vỡ còn sót lại trong thơ của Stesichoros về quái vật Herakles và quái vật Geryon, bà Carson đã tái thiết kế câu chuyện thành một tiểu thuyết bằng thơ về một cậu bé có cánh màu đỏ lớn lên trong thế giới hiện đại, đối mặt với tình yêu, sự tổn thương và bản dạng cá nhân. Nếu cảm xúc là một ngôn ngữ, Anne Carson là người viết nên cuốn từ điển bất khả thi cho nó.

Các bản sách của Anne Carson

"Autobiography of Red" không chỉ là tác phẩm nổi tiếng nhất của Anne Carson mà còn là một trong những kiệt tác độc đáo nhất của văn học đương đại. Carson đã dịch chuyển một huyền thoại Hy Lạp cổ đại thành một câu chuyện hiện đại về bản dạng, tình yêu và sự tổn thương.

Trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, Geryon là một quái vật cánh đỏ sống trên một hòn đảo xa xôi, sở hữu đàn gia súc đỏ và bị anh hùng Herakles tiêu diệt trong chiến công thứ 10. Nhà thơ Hy Lạp Stesichoros từng viết tập thơ Geryoneis kể lại câu chuyện này từ góc nhìn của chính quái vật. Bà Carson nhặt lấy những mảnh vỡ còn sót lại của Stesichoros và tái tưởng tượng Geryon thành một cậu bé ngây thơ, kỳ lạ sống ở thế giới hiện đại:

- Geryon có đôi cánh màu đỏ, luôn phải giấu kín dưới lớp áo khoác.

- Cậu trải qua tuổi thơ bị lạm dụng bởi người anh trai và sự thờ ơ của gia đình.

- Lớn lên, Geryon đem lòng yêu Herakles – một thanh niên lôi cuốn nhưng phóng túng và tàn nhẫn.

- Mối tình tan vỡ khiến Geryon suy sụp. Cậu tìm lại chính mình qua nghệ thuật nhiếp ảnh và chuyến hành trình đến Peru.

Trong mắt thần thoại, Geryon là quái vật cần bị tiêu diệt. Nhưng qua ngòi bút của bà Carson, cậu là nhân vật nhạy cảm nhất, biết yêu và biết đau. Bà Carson đảo ngược góc nhìn để hỏi: Ai mới thực sự là quái vật trong thế giới này? Màu đỏ vừa là màu da, đôi cánh của Geryon, vừa tượng trưng cho ngọn lửa ham muốn, nỗi đau và nghệ thuật. Geryon đã ghi lại thế giới bằng máy ảnh để đóng đóng khung thời gian và cảm xúc. Nhiếp ảnh trở thành công cụ giúp cậu cất lên tiếng nói khi ngôn ngữ thông thường thất bại.

"Autobiography of Red" đã mở ra một làn sóng sáng tác thể loại lai (hybrid genre) trong văn học đương đại, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nhà thơ và tiểu thuyết gia thử nghiệm xóa bỏ ranh giới giữa thơ và văn xuôi.

Bà Anne Carson trong sắc thu Canada

Phong cách ấy tiếp tục được thể hiện trong Norma Jeane Baker of Troy, tác phẩm trình diễn năm 2019 kết hợp câu chuyện về Helen thành Troy trong vở Helen của nhà viết kịch Hy Lạp cổ đại Euripides với hình tượng Marilyn Monroe.

Giải Nobel Văn học đã được trao tổng cộng 119 lần cho 123 cá nhân từ năm 1901 đến năm 2026 (do có 4 năm có 2 tác giả cùng nhận giải). Trong lịch sử hơn một thế kỷ của Giải Nobel Văn học, có 19 phụ nữ từng được vinh danh trong tổng số hơn 120 cá nhân nhận giải. Danh sách 18 nữ nhà văn đoạt giải Nobel Văn học: 1.Selma Lagerlöf (Thụy Điển) – Năm 1909 (Người phụ nữ đầu tiên nhận giải Nobel Văn học) 2.Grazia Deledda (Ý) – Năm 1926 3.Sigrid Undset (Na Uy) – Năm 1928 4.Pearl S. Buck (Hoa Kỳ) – Năm 1938 5.Gabriela Mistral (Chile) – Năm 1945 6.Nelly Sachs (Thụy Điển / Đức) – Năm 1966 7.Nadine Gordimer (Nam Phi) – Năm 1991 8.Toni Morrison (Hoa Kỳ) – Năm 1993 9.Wislawa Szymborska (Ba Lan) – Năm 1996 10.Elfriede Jelinek (Áo) – Năm 2004 11.Harold Pinter... (nam) / Doris Lessing (Anh) – Năm 2007 12.Herta Müller (Đức / Romania) – Năm 2009 13.Alice Munro (Canada) – Năm 2013 14.Svetlana Alexievich (Belarus) – Năm 2015 15.Olga Tokarczuk (Ba Lan) – Năm 2018 (trao năm 2019) 16.Louise Glück (Hoa Kỳ) – Năm 2020 17.Annie Ernaux (Pháp) – Năm 2022 18.Han Kang (Hàn Quốc) – Năm 2024 (Nữ nhà văn châu Á đầu tiên đoạt giải) 19.Anne Carson (Canada) - Năm 2026

Nguồn: nobelprize.org, Conversation