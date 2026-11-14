Nữ nhà giáo với khát vọng đưa trí tuệ Việt vươn tầm thế giới

Nhà giáo Nguyễn Thị Minh Thúy bên các em học sinh nổi trội về tài năng nghệ thuật: Ali Thục Phương và Tuấn Khanh KP

Tự học để dẫn dắt sự thay đổi

Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu ra đời năm 1991 là một trong những trường tư thục đầu tiên của Thủ đô. Trong chặng đường 35 năm ấy, những bước chuyển mình lớn của nhà trường hơn một thập kỷ qua đều gắn với tên tuổi Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Thúy - người tiếp nối sự nghiệp của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh, nhà sáng lập trường.

Xuất thân là giáo viên Ngữ văn, cô Thúy tự học tiếng Anh, tìm đến nhiều nền giáo dục tiên tiến để học hỏi rồi trở về áp dụng vào chính ngôi trường của mình. Với cô, đổi mới giáo dục không bắt đầu từ khẩu hiệu mà từ nghiên cứu khoa học và những việc làm cụ thể.

Đến năm 2026, cô có 15 sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng Khoa học ngành Giáo dục Hà Nội xếp loại và 6 đề tài khoa học được Hội đồng Khoa học, Sáng kiến thành phố Hà Nội nghiệm thu, công nhận.

Trong đó, sáng kiến “Chỉ đạo xây dựng mô hình trường học hạnh phúc thông qua triển khai triết lý học tập siêu hiệu quả tại Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu” được Sở GD&ĐT Hà Nội công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp ngành vào tháng 6/2026.

Cô Nguyễn Thị Minh Thúy là dịch giả của hai cuốn sách: 'Học tập siêu hiệu quả - Làm thế nào để trở thành trường học đẳng cấp thế giới' (GS.TS. Deborah Eyre) và 'Học máy và trí tuệ con người: Tương lai của giáo dục thế kỷ 21' (GS Rosemary Luckin).

Không dừng ở việc đúc rút kinh nghiệm quản lý, cô còn trực tiếp chuyển ngữ hai cuốn sách về giáo dục hiện đại: “Học tập siêu hiệu quả: Làm thế nào để trở thành trường học đẳng cấp thế giới?” của GS Deborah Eyre và “Học máy và trí tuệ con người: Tương lai của giáo dục thế kỷ 21” của GS Rosemary Luckin.

Hiện cô Thúy là nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Lý luận và phương pháp dạy học tại Đại học Bách khoa Hà Nội, với hướng nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo tạo sinh và năng lực học tập tự điều chỉnh của học sinh. Theo cô, muốn học sinh học suốt đời thì thầy cô phải là người học trước, và Hiệu trưởng càng không thể đứng ngoài.

Uy tín chuyên môn ấy đưa nữ Hiệu trưởng tham gia vào công tác xây dựng chính sách. Năm 2025, cô được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo. Tháng 2/2026, cô nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vì thành tích xuất sắc trong việc soạn thảo các luật và nghị quyết về lĩnh vực giáo dục được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Cô Nguyễn Thị Minh Thúy đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Lý luận và phương pháp dạy học tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Dấu ấn đậm nhất trong hành trình quản lý của cô Nguyễn Thị Minh Thúy là quyết định đưa Trường Nguyễn Siêu - một ngôi trường thuần Việt gia nhập hệ thống trường quốc tế Cambridge (mã số VN236), đặt nền móng cho mô hình song ngữ - song bằng. Bài toán khó nhất khi ấy không phải cơ sở vật chất mà là đội ngũ.

Năm 2014, khi nhà trường bắt đầu dạy chương trình Cambridge, chưa có giáo viên Việt Nam nào có thể độc lập đứng lớp các môn học bằng tiếng Anh. Cô Thúy chọn con đường dài hơi là xây dựng lộ trình bồi dưỡng tại chỗ và áp dụng mô hình đồng giảng dạy (co-teaching), trong đó giáo viên Việt Nam và giáo viên nước ngoài cùng chịu trách nhiệm về một lớp học, chứ không phải người dạy chính, người trợ giảng.

Nhờ kiên trì khích lệ và tạo cơ chế để giáo viên tự học, tự bồi dưỡng, đến nay một nửa đội ngũ đồng giảng dạy chương trình Cambridge tại Nguyễn Siêu là các thầy cô giáo người Việt. Tiếng Anh không còn là một môn ngoại ngữ đơn thuần mà từng bước trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường, là công cụ để học sinh tiếp cận tri thức nhân loại.

Cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Thuý và học sinh Nguyễn Dương Hoàng - Á quân toàn quốc kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026, 3 điểm A* Cambridge A Level.

Kết quả đã trả lời cho những hoài nghi ban đầu. Trong 10 năm qua, 55 học sinh của trường đạt danh hiệu đứng đầu thế giới (Top in the World) và đứng đầu Việt Nam (Top in Vietnam) trong các kỳ thi IGCSE, AS và A Level. Mùa thi 2026, lần đầu tiên cả ba bậc đều có trên 60% số điểm đạt mức cao nhất (A*/A ở IGCSE và A Level, a ở AS). Điểm IELTS trung bình của học sinh khối 12 đạt 7.4; nhiều em nhận học bổng của các đại học trong và ngoài nước.

Đáng chú ý, học sinh không vì thế mà sao nhãng chương trình quốc gia: ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điểm trung bình của trường cao hơn mặt bằng Hà Nội và cả nước ở cả 10 môn có học sinh dự thi. Thực tế ấy cho thấy học song song hai chương trình không làm học sinh quá tải khi được tổ chức khoa học, và người thầy Việt Nam hoàn toàn đủ năng lực dẫn dắt học trò tới những chuẩn mực quốc tế.

Học bằng trải nghiệm, trang bị “vắc-xin số”

Nhà giáo Nguyễn Thị Minh Thuý là diễn giả trong Cambridge Education Day 2026, trình bày về mô hình Đồng dạy và công tác đào tạo đội ngũ giáo viên đạt chuẩn quốc tế tại Trường Nguyễn Siêu.

Phía sau những con số kiểm định và tiêu chuẩn quốc tế là một nhà giáo luôn trăn trở về hạnh phúc và sự phát triển toàn diện của học sinh. Dưới sự chỉ đạo của cô Thúy, việc học ở Trường Nguyễn Siêu không bó hẹp trong bốn bức tường lớp học.

Từ Ngày hội Thể thao tại Sân vận động Mỹ Đình, hành trình đạp xe quanh Hồ Tây đến các dự án thiện nguyện dài hơi ở Quảng Trị, Điện Biên, Cao Bằng. Qua những trải nghiệm ấy, mô hình “trường học hạnh phúc” trở nên cụ thể. Học sinh không chỉ giỏi tư duy mà còn được bồi đắp lòng nhân ái, ý thức sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Cô Minh Thuý đọc những dòng sẻ chia của thầy và trò trong một ngày hội trải nghiệm ở Trường Nguyễn Siêu.

Trước sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), cô Nguyễn Thị Minh Thúy không chọn cách cấm đoán công nghệ mà chủ trương trang bị cho học sinh một liều “vắc-xin số”: Tư duy phản biện, khả năng tự điều chỉnh và lối sống lành mạnh trên không gian mạng.

Nhà trường đưa môn Tâm lý học vào giảng dạy từ năm 2023, nói không với điện thoại trong trường, xây dựng khung năng lực AI cho học sinh và tổ chức Ngày hội STEAM với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và việc học trong tương lai” (AI and Future Learning).

Triết lý Học tập siêu hiệu quả (High Performance Learning - HPL) được đưa vào từng giờ học, giúp học sinh rèn luyện siêu nhận thức (Meta-thinking) - năng lực hiểu và làm chủ cách học của chính mình.

“Chúng tôi không cấm công nghệ. Chúng tôi trả lại cho các con không gian kết nối thật và dạy các con cách tự bảo vệ mình”, nhà giáo Nguyễn Thị Minh Thúy tâm sự.

Năm 2026 là năm của những dấu mốc với Trường Nguyễn Siêu: Kỷ niệm 35 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì lần thứ hai và trở thành trường đầu tiên của Việt Nam được tổ chức High Performance Learning (Vương quốc Anh) công nhận là Trường học đẳng cấp thế giới (World Class School) vào tháng 5/2026. Danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 trao cho cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Thúy vì thế không chỉ ghi nhận những đóng góp bền bỉ của một cá nhân. Đó còn là sự khẳng định cho một cách làm giáo dục: khi người thầy dấn thân tự học, không ngừng sáng tạo và trao cho học sinh những trải nghiệm thực, nhiều giới hạn tưởng như cố định hoàn toàn có thể được vượt qua.