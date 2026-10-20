Nữ người mẫu từng vướng tin hẹn hò Justin Bieber qua đời ở tuổi 34

Mới đây, thông tin Sahara Ray, người mẫu áo tắm gốc Australia từng vướng tin đồn tình cảm với Justin Bieber, qua đời tại một bệnh viện ở Los Angeles (Mỹ) vào tối 18/10 nhận sự quan tâm từ nhiều khán giả. Nữ người mẫu hưởng dương 34 tuổi.

Theo Daily Mail, Sahara Ray được đưa đến bệnh viện tại Los Angeles vào tối 16/10 sau khi được cho là sử dụng quá liều một loại thuốc giảm đau. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa trong hai ngày, tình trạng của cô không có dấu hiệu cải thiện. Gia đình sau đó đưa ra quyết định rút các thiết bị hỗ trợ sự sống.

Sahara Ray qua đời ở tuổi 34, khiến nhiều khán giả tiếc thương.

Sau đó, gia đình xác nhận thông tin Sahara Ray qua đời. Người thân cho biết cô ra đi trong vòng tay của những người yêu thương, được bao quanh bởi tình cảm của gia đình. Mẹ cô, bà Gretchen Bach, làm việc trong lĩnh vực môi giới bất động sản, chia sẻ con gái là người tốt bụng, nhiệt huyết và hết lòng yêu thương gia đình. Sahara cũng dành tình yêu lớn cho thời trang, bộ môn lướt sóng và con gái nhỏ tên Snow. Gia đình hiện nhận được nhiều lời động viên từ bạn bè, người hâm mộ trên khắp thế giới.

Sahara Ray được công chúng chú ý rộng rãi vào tháng 8/2016, khi cô xuất hiện bên Justin Bieber trong chuyến du lịch tại Hawaii. Cả hai cùng đi trực thăng và bị paparazzi ghi lại những khoảnh khắc thân mật khi tắm tại một hồ nước. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến tên tuổi nữ người mẫu được chú ý. Lượng người theo dõi cô trên các nền tảng trực tuyến sau đó tăng lên gần 900.000.

Ngoài Justin Bieber, Sahara từng vướng tin đồn tình cảm với ca sĩ Australia Cody Simpson và người mẫu Jordan Barrett. Năm 2023, cô công khai hẹn hò nhạc sĩ Mod Sun. Cặp đôi chia sẻ hình ảnh hôn nhau trên mạng xã hội và cùng xuất hiện tại một sự kiện thuộc Tuần lễ Thời trang Los Angeles vào tháng 11 cùng năm. Đây cũng được ghi nhận là lần cuối Sahara xuất hiện công khai trên thảm đỏ. Đến tháng 6/2024, Mod Sun còn được bắt gặp chơi guitar và hát cho cô nghe bên đường tại Malibu, California.

Sahara Ray từng vướng tin đồn tình cảm với Justin Bieber.

Những năm cuối đời, Sahara trải qua nhiều biến cố về sức khỏe. Tháng 12/2021, cô thông báo đến một cơ sở tại Miami để điều trị chứng nghiện chất kích thích và rượu trong 30 ngày.

Tháng 4/2024, cô bị một tài xế say rượu lái xe với tốc độ khoảng 129 km/h đâm trúng. Chấn thương nghiêm trọng khiến cô phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe, sau đó được chẩn đoán mắc hội chứng Guillain-Barré, một căn bệnh hiếm gặp khiến hệ miễn dịch tấn công hệ thần kinh ngoại biên.

Sahara từng chia sẻ cô bị liệt từ phần dưới đùi đến bàn chân, không thể tự đi lại và phải sử dụng xe lăn, dụng cụ hỗ trợ di chuyển. Sau đó, cô thường xuyên đăng tải quá trình tập vật lý trị liệu và dần cải thiện tình trạng sức khỏe.

Tháng 8/2025, nữ người mẫu công bố mang thai. Ngày 27/1 năm nay, cô hạnh phúc thông báo con gái chào đời. Trong những chia sẻ sau đó, Sahara nhiều lần thể hiện tình yêu dành cho con. Bài đăng công khai cuối cùng của cô, vào ngày 19/7, là loạt ảnh của Snow cùng lời nhắn nhủ rằng con gái chính là điều quý giá nhất trong cuộc đời mình.

Nữ người mẫu gặp nhiều biến cố sức khỏe trước khi qua đời.

Sau khi Sahara qua đời, bạn bè cũng đăng tải hình ảnh cũ để tưởng nhớ cô. Đến nay, danh tính cha ruột của bé Snow vẫn chưa được nữ người mẫu công khai. Cơ quan chức năng tại Los Angeles cũng chưa xác định liệu vụ việc liên quan đến thuốc giảm đau là do vô tình sử dụng quá liều hay có yếu tố cố ý.