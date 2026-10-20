Nữ người mẫu đột ngột qua đời ở tuổi 34

Nữ người mẫu áo tắm gốc Australia Sahara Ray, người từng vướng tin đồn tình cảm với ca sĩ Justin Bieber, qua đời tại một bệnh viện ở Los Angeles, Mỹ vào tối 18/10, hưởng dương 34 tuổi. Thông tin khiến gia đình, bạn bè và người hâm mộ không khỏi tiếc thương.

Theo Daily Mail, Sahara được đưa đến bệnh viện tối 16/10 sau khi được cho là sử dụng quá liều thuốc giảm đau. Dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa trong hai ngày, tình trạng của cô không cải thiện. Gia đình sau đó quyết định rút các thiết bị hỗ trợ sự sống.

Mẹ của nữ người mẫu, bà Gretchen Bach, cho biết con gái là người tốt bụng, nhiệt huyết và luôn yêu thương gia đình. Sahara có niềm đam mê với thời trang, lướt sóng và đặc biệt yêu thương con gái nhỏ tên Snow.

Sahara Ray được công chúng chú ý rộng rãi vào tháng 8/2016, khi cô xuất hiện cùng Justin Bieber trong chuyến du lịch tại Hawaii. Cả hai bị bắt gặp đi trực thăng và có những khoảnh khắc thân mật khi tắm tại hồ nước. Những hình ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, giúp tên tuổi nữ người mẫu được biết đến rộng rãi, đồng thời đưa lượng người theo dõi cô lên gần 900.000.

Ngoài Justin Bieber, Sahara từng vướng tin đồn tình cảm với ca sĩ Cody Simpson và người mẫu Jordan Barrett. Năm 2023, cô công khai hẹn hò nhạc sĩ Mod Sun. Cặp đôi nhiều lần chia sẻ hình ảnh tình cảm trên mạng xã hội và cùng xuất hiện tại một sự kiện thuộc Tuần lễ Thời trang Los Angeles vào tháng 11 cùng năm.

Những năm cuối đời, nữ diễn viên Sahara trải qua nhiều biến cố sức khỏe. Tháng 12/2021, cô thông báo đến cơ sở điều trị tại Miami để cai nghiện chất kích thích và rượu trong 30 ngày.

Tháng 4/2024, nữ người mẫu bị một tài xế say rượu đâm trúng khi người này lái xe với tốc độ khoảng 129 km/h. Vụ tai nạn khiến cô chịu nhiều chấn thương và được chẩn đoán mắc hội chứng Guillain-Barré, căn bệnh hiếm gặp khiến hệ miễn dịch tấn công hệ thần kinh ngoại biên. Sahara từng chia sẻ cô bị liệt từ phần dưới đùi đến bàn chân, không thể tự đi lại và phải sử dụng xe lăn. Sau đó, cô kiên trì tập vật lý trị liệu để cải thiện sức khỏe.

Tháng 8/2025, Sahara thông báo mang thai và hạnh phúc chào đón con gái vào ngày 27/1 năm nay. Trong bài đăng công khai cuối cùng, vào ngày 19/7, cô chia sẻ hình ảnh bé Snow cùng lời nhắn rằng con gái là điều quý giá nhất trong cuộc đời.

Sau khi hay tin Sahara qua đời, bạn bè đăng tải nhiều hình ảnh cũ để tưởng nhớ cô. Hiện danh tính cha ruột của bé Snow chưa được công khai. Cơ quan chức năng tại Los Angeles cũng chưa xác định vụ việc liên quan đến thuốc giảm đau là tai nạn hay có yếu tố cố ý.