Nữ người mẫu đột ngột qua đời ở tuổi 34, bỏ lại con gái 10 tháng tuổi

Người mẫu áo tắm gốc Australia Sahara Ray, từng vướng tin đồn tình cảm với Justin Bieber, qua đời tại Los Angeles (Mỹ) ở tuổi 34. Trước khi mất, cô trải qua nhiều biến cố sức khỏe nghiêm trọng và vừa đón con gái đầu lòng vào đầu năm nay.

Theo Daily Mail, Sahara Ray được đưa đến một bệnh viện tại Los Angeles vào tối 16/10 sau khi được cho là sử dụng quá liều thuốc giảm đau.

Các bác sĩ nỗ lực cứu chữa trong hai ngày nhưng tình trạng của cô không cải thiện. Gia đình sau đó quyết định rút các thiết bị hỗ trợ sự sống. Thông tin nữ người mẫu qua đời vào tối 18/10 khiến nhiều khán giả tiếc thương.

Sau khi xác nhận tin buồn, người thân cho biết Sahara ra đi trong vòng tay của những người yêu thương, bên cạnh gia đình.

Mẹ cô, bà Gretchen Bach, chia sẻ con gái là người tốt bụng, nhiệt huyết và luôn dành tình yêu thương cho gia đình. Bên cạnh thời trang và công việc người mẫu, Sahara còn có niềm đam mê với bộ môn lướt sóng và đặc biệt yêu thương con gái nhỏ tên Snow.

Gia đình nữ người mẫu hiện nhận được nhiều lời chia buồn, động viên từ bạn bè và người hâm mộ trên khắp thế giới.

Sahara Ray được đông đảo công chúng biết đến vào tháng 8/2016, khi xuất hiện bên Justin Bieber trong chuyến du lịch tại Hawaii. Cả hai cùng đi trực thăng và bị các tay săn ảnh ghi lại những khoảnh khắc thân mật khi tắm tại một hồ nước.

Loạt hình nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến tên tuổi Sahara được chú ý rộng rãi. Lượng người theo dõi cô trên các nền tảng trực tuyến sau đó tăng lên gần 900.000.

Ngoài Justin Bieber, Sahara từng vướng tin đồn tình cảm với ca sĩ Australia Cody Simpson và người mẫu Jordan Barrett

Năm 2023, cô công khai hẹn hò nhạc sĩ Mod Sun. Cặp đôi từng chia sẻ hình ảnh tình cảm trên mạng xã hội và cùng tham dự một sự kiện thuộc Tuần lễ Thời trang Los Angeles vào tháng 11 cùng năm.

Đây được ghi nhận là lần cuối Sahara xuất hiện công khai trên thảm đỏ. Đến tháng 6/2024, Mod Sun còn được bắt gặp chơi guitar và hát cho cô nghe tại Malibu, California.

Những năm cuối đời, Sahara trải qua nhiều biến cố về sức khỏe. Tháng 12/2021, cô thông báo đến một cơ sở tại Miami để điều trị chứng nghiện chất kích thích và rượu trong 30 ngày.

Tháng 4/2024, nữ người mẫu bị một tài xế say rượu lái xe với tốc độ khoảng 129 km/h đâm trúng. Vụ tai nạn khiến cô bị thương nghiêm trọng và phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe. Sau đó, Sahara được chẩn đoán mắc hội chứng Guillain-Barré, căn bệnh hiếm gặp khiến hệ miễn dịch tấn công hệ thần kinh ngoại biên.

Nữ người mẫu gặp nhiều biến cố sức khỏe trước khi qua đời.

Sahara từng chia sẻ cô bị liệt từ phần dưới đùi đến bàn chân, không thể tự đi lại và phải sử dụng xe lăn cùng các dụng cụ hỗ trợ di chuyển. Trong thời gian phục hồi, cô thường xuyên cập nhật quá trình tập vật lý trị liệu trên mạng xã hội, cho thấy những nỗ lực cải thiện sức khỏe.

Tháng 8/2025, Sahara công bố mang thai. Ngày 27/1/2026, cô hạnh phúc thông báo con gái Snow chào đời.

Trong những chia sẻ sau đó, nữ người mẫu nhiều lần bày tỏ tình yêu dành cho con. Bài đăng công khai cuối cùng của cô, vào ngày 19/7, là loạt ảnh của Snow cùng lời nhắn nhủ rằng con gái chính là điều quý giá nhất trong cuộc đời mình.

Sau khi Sahara qua đời, bạn bè đăng tải những hình ảnh cũ để tưởng nhớ cô. Đến nay, danh tính cha ruột của bé Snow vẫn chưa được nữ người mẫu công khai.

Cơ quan chức năng tại Los Angeles cũng chưa xác định liệu vụ việc liên quan đến thuốc giảm đau là do vô tình sử dụng quá liều hay có yếu tố cố ý.