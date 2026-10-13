Nữ nghiên cứu sinh 20 tuổi của Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) qua đời trên đường chạy

Khi một bài phỏng vấn cũ được chia sẻ lại, cho thấy niềm đam mê chạy bộ song hành cùng nỗ lực học tập và nghiên cứu của cô, một làn sóng tiếc thương đã lan tỏa trong cộng đồng người chạy bộ cũng như trên mạng xã hội.

Theo Ban tổ chức giải chạy Seoul Race và các nguồn tin khác vào ngày 13/10, một người tham gia mang họ Yoo đã gục ngã tại mốc 20,6km khi đang chạy cự ly bán marathon của giải Seoul Race, sự kiện bắt đầu lúc 8h49 sáng ngày 11/10. Xét đến việc cự ly bán marathon tiêu chuẩn là 21,0975km, người này đã gục ngã khi chỉ còn cách vạch đích khoảng 500m.

Yoo đã được sơ cứu tại hiện trường và được xe cứu thương đưa đến cơ sở y tế để điều trị nhưng cuối cùng đã qua đời. Nguyên nhân tử vong chính xác vẫn chưa được xác định.

Vào ngày 12/10, Ban tổ chức đã thông báo về sự ra đi của người tham gia trên trang web chính thức với nội dung: "Chúng tôi cầu nguyện cho linh hồn người đã khuất được an nghỉ và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia quyến trước nỗi đau thương đột ngột này". Họ cũng cho biết sẽ xem xét kỹ lưỡng sự việc và thực hiện các biện pháp cần thiết tiếp theo.

Trong một cuộc phỏng vấn trên YouTube về chủ đề chạy bộ được đăng tải vào tháng Ba, Yoo giới thiệu mình là nghiên cứu sinh tại KAIST, chuyên nghiên cứu về chất bán dẫn AI. Bắt đầu chạy bộ từ năm 2022, cô đã nỗ lực nghiêm túc để cải thiện thành tích chạy của mình kể từ mùa Hè năm ngoái.

Yoo thường đến phòng thí nghiệm lúc 9h sáng, hoàn thành công việc nghiên cứu và giảng dạy, sau đó dành khoảng hai tiếng để chạy bộ bắt đầu từ 8h tối. Nếu vẫn còn việc cần giải quyết sau khi tập luyện, cô sẽ quay lại phòng thí nghiệm. Trong một cuộc phỏng vấn, khi người dẫn chương trình nhận xét: "Có vẻ như cuộc sống của cô chỉ xoay quanh việc nghiên cứu và chạy bộ", Yoo mỉm cười và đáp: "Có lẽ là vậy". Người dẫn chương trình thậm chí còn giới thiệu cô là một "ngôi sao đang lên" trong làng chạy marathon.

Yoo cũng khẳng định được tên tuổi qua các giải đấu, khi giành chiến thắng ở nội dung chạy 10km dành cho nữ nhóm tuổi Masters tại giải Marathon Gunsan Saemangeum, diễn ra vào tháng Tư.

Những lời tri ân đang liên tục được gửi đến trên mạng xã hội cũng như dưới các video phỏng vấn trước đây của cô. Cư dân mạng đã để lại những bình luận như: Thật đau lòng, cô ấy là một vận động viên chạy bộ tuyệt vời và là tài năng xuất chúng của đất nước; Tin tức thật bàng hoàng. Mong cô yên nghỉ; Hy vọng cô sẽ được chạy thỏa thích trên thiên đường, không còn đau đớn nữa...