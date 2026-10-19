Nữ nghị sĩ Úc nguy kịch sau vụ ô tô cố tình đâm bên ngoài văn phòng

Bà Haines, 65 tuổi, bị thương nghiêm trọng và được trực thăng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cảnh sát cho biết một người đàn ông 43 tuổi đã bị bắt giữ sau vụ việc. Theo Cảnh sát trưởng tạm quyền bang Victoria Ashley Mason, người lái xe đã bị những người có mặt tại hiện trường giữ lại trước khi cảnh sát đến.

Bà Mason xác nhận nạn nhân bị thương rất nặng, đồng thời cho biết hiện không còn mối đe dọa nào đối với cộng đồng.

Nữ nghị sĩ độc lập người Úc Helen Haines. Ảnh: FB/helenhainesindi

Thủ tướng Albanese bày tỏ sự lo ngại trước vụ tấn công, gửi lời động viên tới nữ nghị sĩ cùng gia đình, đồng nghiệp và những người dân trong cộng đồng của bà.

"Tất cả chúng tôi đều hướng về bà Helen, gia đình, bạn bè, đội ngũ và cộng đồng của bà ấy trong thời điểm vô cùng khó khăn này. Chúng tôi cầu nguyện cho bà ấy sớm bình phục hoàn toàn", ông Albanese nói với báo giới.

Thủ tướng Úc cho biết hiện còn quá sớm để xác định động cơ của nghi phạm. Một lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố đã được huy động để tham gia điều tra vụ việc.

Ông Albanese đánh giá bà Haines là một nghị sĩ tận tụy, thông minh và có lòng tốt. Ông cũng cảm ơn những người có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng hỗ trợ nạn nhân, cùng các nhân viên y tế và lực lượng cảnh sát đã kịp thời ứng phó.

Trong một tuyên bố được đăng trên trang Facebook của bà Haines, gia đình nữ nghị sĩ gửi lời cảm ơn tới những người đã giúp đỡ bà sau vụ tấn công, đồng thời ghi nhận sự hỗ trợ nhanh chóng của lực lượng cấp cứu và cảnh sát.

Thị trấn Wangaratta nằm cách Melbourne hơn 200 km về phía đông bắc. Vụ việc xảy ra bên ngoài văn phòng của bà Haines, nghị sĩ độc lập đại diện cho cử tri tại Úc.

Hiện nhà chức trách chưa công bố thêm thông tin về danh tính nghi phạm hoặc động cơ của vụ tấn công.