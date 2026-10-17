Nữ nghị sĩ Mỹ gốc Somalia đối mặt điều tra về hồ sơ nhập tịch

Bà Ilhan Omar

Cuộc điều tra tập trung vào khả năng bà Omar hoặc người thân đã cung cấp thông tin không chính xác khi gia đình nhập cảnh Mỹ theo diện tị nạn từ Somalia vào thập niên 1990, hoặc trong quá trình xin nhập quốc tịch Mỹ sau đó.

Lực lượng Điều tra An ninh Nội địa (HSI) đã thực hiện cuộc khám xét theo lệnh được Bộ Tư pháp Mỹ phê chuẩn.

Giới chức xác nhận đây là một phần của cuộc điều tra hình sự đang diễn ra nhưng chưa công bố chi tiết các bằng chứng hoặc cáo buộc cụ thể.

Các nhân viên thuộc Bộ An ninh Nội địa khám xét nhà riêng của nữ nghị sĩ Ilhan Omar ở Washington

Một số nguồn tin cho biết lệnh khám xét đề cập các nghi vấn liên quan đến khai báo gian dối trong hồ sơ nhập cư, gian lận nhập cư và âm mưu vi phạm pháp luật.

Cuộc điều tra cũng được cho là xem xét khả năng hủy quốc tịch nếu phát hiện sai phạm trong quá trình nhập tịch.

Bà Omar, đại diện bang Minnesota tại Hạ viện từ năm 2019, phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Nữ nghị sĩ cho rằng đây là nỗ lực mang động cơ chính trị nhằm gây sức ép đối với các đối thủ của Tổng thống Donald Trump.

Theo CBS News