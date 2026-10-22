Nữ nghị sĩ Australia bị tông xe có chủ đích, phải cắt bỏ cả hai chân

Người phụ nữ giao hoa tại văn phòng bầu cử của bà Haines

Cảnh sát cho rằng đây là một vụ tấn công có chủ đích và đã truy tố nghi phạm Brendan Nugent, 43 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra hôm 19-10 khi bà Haines đang đứng cạnh xe của mình bên ngoài văn phòng.

Cảnh sát cáo buộc Nugent đã lái chiếc Toyota LandCruiser tông vào bà, sau đó quay đầu xe và tiếp tục lao vào nạn nhân lần thứ hai, khiến bà bị kẹt giữa hai chiếc xe và bị thương tích nghiêm trọng ở phần thân dưới.

Bà Haines, 65 tuổi, được trực thăng đưa tới Bệnh viện Alfred ở Melbourne trong tình trạng nguy kịch.

Ban đầu các bác sĩ buộc phải cắt bỏ một chân, nhưng mọi nỗ lực cứu chân còn lại đều không thành công.

Chồng bà, ông Phil Haines, cho biết sức khỏe của nữ nghị sĩ hiện đã ổn định nhưng con đường hồi phục sẽ rất dài và khó khăn.

Nghi phạm Brendan Nugent đã bị truy tố các tội danh gồm lái xe nguy hiểm gây thương tích nghiêm trọng, cố ý gây thương tích nghiêm trọng và gây hại cho một quan chức liên bang.

Cảnh sát Victoria cho biết vụ việc là một hành động nhắm mục tiêu cụ thể vào bà Haines.

Hiện động cơ của vụ tấn công vẫn chưa được xác định. Cảnh sát, cơ quan an ninh và lực lượng chống khủng bố Australia đang tham gia điều tra.

Nhà chức trách cho biết chưa từng nhận được thông tin về mối đe dọa nhằm vào bà Haines trước vụ việc.

Trong phiên tòa đầu tiên, luật sư của Nugent cho biết thân chủ mắc một bệnh thần kinh hiếm gặp, bị chấn động não và có các vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Tuy nhiên, các nhà điều tra nhấn mạnh còn quá sớm để kết luận những yếu tố này có liên quan đến vụ tấn công hay không.

Bà Helen Haines là nghị sĩ đại diện khu vực Indi từ năm 2019, nổi tiếng với các hoạt động về biến đổi khí hậu, phát triển vùng nông thôn và chính sách nhà ở.

Theo AP