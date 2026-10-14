Nữ nghị sĩ Anh lần đầu dùng giọng nói AI tại nghị trường

Thượng nghị sĩ Campbell làm việc tại Thượng viện. Ảnh: baronesscampbellofsurbiton

Trong phiên thảo luận về y tế tại Thượng viện Anh, phần mềm AI đã tái tạo giọng nói của bà Campbell trước khi bị suy giảm do chứng teo cơ tủy sống – căn bệnh khiến khả năng nói của bà ngày càng hạn chế – để đọc bài phát biểu do chính bà soạn thảo.

Nữ nghị sĩ 67 tuổi chia sẻ công nghệ này giúp bà tiếp tục đóng góp ý kiến tại nghị trường bằng chính giọng nói trước đây của mình. Bà cũng bày tỏ hy vọng việc ứng dụng AI sẽ cho thấy khả năng thúc đẩy tính hòa nhập trong hoạt động nghị viện.

Theo Văn phòng báo chí Thượng viện Anh, Ủy ban về thủ tục và đặc quyền đã chấp thuận để bà Campbell sử dụng công nghệ này. Năm 2012, cơ quan này cũng cho phép trợ lý riêng của bà vào nghị trường đọc bài phát biểu thay bà khi cần thiết.

Bà Campbell đã hợp tác với ElevenLabs, công ty chuyên phát triển công nghệ tổng hợp giọng nói tự nhiên, để tạo bản sao giọng nói của mình. Đại diện công ty cho biết chỉ cần 30 giây âm thanh để tái tạo giọng nói, nhưng khuyến nghị thu âm từ 30 phút đến 1 giờ để đạt chất lượng tốt nhất. Công nghệ này còn cho phép điều chỉnh sắc thái biểu cảm thông qua các chỉ dẫn về cảm xúc, giúp giọng nói tái tạo tự nhiên hơn.

Trước khi công nghệ AI phát triển, việc tạo bản sao giọng nói thường đòi hỏi người dùng ghi âm hàng trăm câu từ trước khi mất khả năng nói. Ngay cả khi hoàn thành, giọng nói nhân tạo vẫn có thể thiếu cảm xúc và chỉ hỗ trợ một ngôn ngữ.

Bà Campbell mắc chứng teo cơ tủy sống từ nhỏ. Khi bà mới 1 tuổi, các bác sĩ từng dự đoán bà khó sống đến sinh nhật lần thứ hai. Sau này, bà trở thành một trong những nhà hoạt động nổi bật vì quyền của người khuyết tật và được bổ nhiệm vào Thượng viện Anh năm 2007. Đây là cơ quan lập pháp mà phần lớn thành viên không do cử tri trực tiếp bầu ra.