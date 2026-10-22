Nữ nghệ sĩ Việt vừa nhận quân hàm Thiếu tá: Quán quân Sao Mai đình đám, 4 lần ẵm giải quốc tế

Không chỉ hoạt động nghệ thuật sôi nổi với vai trò ca sĩ dòng nhạc thính phòng, nữ nghệ sĩ hiện còn là giảng viên thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Việc mang quân hàm Thiếu tá bên cạnh một sự nghiệp ca hát rực rỡ khiến hành trình của Đỗ Tố Hoa nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt khi cô đã trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật với những cột mốc đáng nhớ, từ Quán quân Sao Mai 2017 cho đến hàng loạt thành tích tại các sân chơi âm nhạc quốc tế.

Thông tin ca sĩ Đỗ Tố Hoa được thăng quân hàm Thiếu tá đã thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng.

Đỗ Tố Hoa tên thật là Đỗ Thị Thanh Hoa, sinh năm 1992 tại Tuyên Quang. Có niềm yêu thích âm nhạc từ nhỏ, cô sớm bộc lộ năng khiếu ca hát và tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ. Một trong những dấu mốc đầu tiên trong hành trình nghệ thuật của nữ ca sĩ đến vào năm 2009, khi cô tham gia cuộc thi hát tiếng Pháp toàn quốc với ca khúc "S'Il Suffisait D'Aimer" của Céline Dion.

Dù thời điểm đó chưa được học tiếng Pháp bài bản, cô vẫn mạnh dạn thử sức và đạt được thành tích cao, mở ra cơ hội theo học ngành Thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội theo diện xét tuyển đặc cách. Từ đây, con đường theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp của nữ ca sĩ chính thức được định hình.

Đỗ Tố Hoa tên thật là Đỗ Thị Thanh Hoa, sinh năm 1992 tại Tuyên Quang.

Năm 2013, Đỗ Tố Hoa được nhà trường cử sang Trung Quốc theo học chuyên ngành thanh nhạc biểu diễn tại Học viện Nghệ thuật Quảng Tây. Sau đó, cô tiếp tục học cao học tại Học viện Âm nhạc Trung Quốc ở Bắc Kinh và hoàn thành chương trình thạc sĩ thanh nhạc vào năm 2021.

Tổng cộng 7 năm tu nghiệp tại Trung Quốc đã giúp nữ ca sĩ có thêm thời gian trau dồi kỹ thuật chuyên sâu, tiếp xúc với môi trường đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp và mở rộng đáng kể khả năng biểu diễn.

Trong thời gian học tập ở nước ngoài, Đỗ Tố Hoa đã từng bước tích lũy cho mình những thành tích ấn tượng. Năm 2014, cô giành giải Nhất cuộc thi Tiếng hát Hữu nghị Việt - Trung. Một năm sau, nữ ca sĩ mang về Huy chương Vàng tại Hội diễn Nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2015.

Đến năm 2016, cô tiếp tục khẳng định tài năng khi giành danh hiệu Quán quân tháng tại chương trình Đại Lộ Ngôi Sao do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc tổ chức.

Có niềm yêu thích âm nhạc từ nhỏ, cô sớm bộc lộ năng khiếu ca hát và tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ.

Dấu mốc lớn tiếp theo đến vào năm 2017 khi Đỗ Tố Hoa tham gia cuộc thi Sao Mai và xuất sắc giành giải Nhất dòng nhạc thính phòng. Không dừng lại ở giải thưởng cao nhất, cô còn nhận cú đúp giải thưởng phụ gồm Thí sinh được yêu thích nhất do Hội đồng báo chí bình chọn và giải Ngôi sao hy vọng do Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tặng.

Thành tích này giúp tên tuổi nữ ca sĩ được khán giả trong nước biết đến rộng rãi hơn, đồng thời khẳng định thế mạnh tuyệt đối ở dòng nhạc hàn lâm đòi hỏi kỹ thuật và khả năng kiểm soát giọng hát. Cô được đánh giá là một trong những giọng soprano nổi bật của dòng nhạc thính phòng Việt Nam.

Với chất giọng nữ cao trữ tình linh hoạt, cô có khả năng xử lý mượt mà những đoạn nhạc đòi hỏi kỹ thuật cao nhưng vẫn thể hiện được sự mềm mại, nữ tính trong phong cách trình diễn.

Cô được đánh giá là một trong những giọng soprano nổi bật của dòng nhạc thính phòng Việt Nam.

Một trong những điểm sáng rực rỡ nhất trong sự nghiệp của Đỗ Tố Hoa là chuỗi thành tích tại các đấu trường quốc tế. Bên cạnh những giải thưởng tại Trung Quốc, nữ ca sĩ còn để lại dấu ấn đậm nét tại Hội thao Quân sự Quốc tế Army Games 2022 tổ chức ở Nga. Tham gia hội thao với tư cách thành viên Đội quân văn hóa Việt Nam, Đỗ Tố Hoa xuất sắc giành hai giải Nhất với các tiết mục "Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên" và "Chim họa mi".

Đồng thời, cô nhận giải Nhì ở phần thi song ca cùng ca sĩ Lê Xuân Hảo với tác phẩm "La Ci Darem La Mano". Kết quả này minh chứng cho khả năng biến hóa với nhiều màu sắc âm nhạc của cô, từ chất liệu dân gian Việt Nam cho đến các tác phẩm opera phương Tây. Tính riêng các thành tích tại Đại Lộ Ngôi Sao và Army Games 2022, Đỗ Tố Hoa đã có 4 lần đạt giải thưởng quốc tế, góp phần quan trọng vào việc giao lưu văn hóa và quảng bá hình ảnh đất nước.

Năm 2023, Đỗ Tố Hoa tiếp tục thực hiện album "Hát giữa trùng khơi" gồm 5 ca khúc viết về biển đảo. Dự án mang đậm dấu ấn cá nhân khi hướng đến hình ảnh người lính hải quân, tình yêu quê hương và chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Thay vì chạy theo các sản phẩm phục vụ thị trường giải trí, nữ ca sĩ chọn cho mình những chủ đề gắn liền với môi trường công tác và hoạt động nghệ thuật của bản thân.

Hành trình của Đỗ Tố Hoa cho thấy sự nghiệp nghệ thuật của cô luôn được xây dựng song hành với quá trình đào tạo chuyên môn và công tác quân ngũ, tạo nên một hình mẫu nghệ sĩ mang màu sắc hoàn toàn khác biệt.

Bên cạnh ánh đèn sân khấu, công tác giảng dạy tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cũng giúp cô tiếp tục gắn bó sâu sát với chuyên môn, qua đó truyền đạt kinh nghiệm biểu diễn và kiến thức thanh nhạc bài bản cho các học viên trẻ.

Việc được thăng quân hàm Thiếu tá là một dấu mốc đầy tự hào trong chặng đường sự nghiệp của Đỗ Tố Hoa. Với nữ nghệ sĩ, sự nghiệp không chỉ được đong đếm qua các giải thưởng hay những phút giây thăng hoa trên sân khấu, mà còn gắn liền với cả quá trình làm việc, giảng dạy và cống hiến trong môi trường quân đội.

Từ một cô gái Tuyên Quang sớm bộc lộ năng khiếu, trải qua 7 năm tu nghiệp tại nước ngoài đến ngôi vị Quán quân Sao Mai 2017 và những chiến thắng vang dội trên trường quốc tế, hành trình của Đỗ Tố Hoa cho thấy sự nghiệp nghệ thuật của cô luôn được xây dựng song hành với quá trình đào tạo chuyên môn và công tác quân ngũ, tạo nên một hình mẫu nghệ sĩ mang màu sắc hoàn toàn khác biệt.