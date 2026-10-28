Nữ nghệ sĩ, Phó Viện trưởng sinh năm 1982 hoãn cưới đại gia Tây Ninh

Phi Thanh Vân chia sẻ, cô và doanh nhân Trần Chí Phú quyết định lùi đám cưới sang năm sau vì công việc bận rộn. Thời gian này, cô và bạn trai ưu tiên hoàn thành những kế hoạch công việc còn dang dở trước khi tính đến chuyện tổ chức đám cưới. Nữ diễn viên có lịch trình dày đặc, phải giải quyết nhiều dự án nên khó sắp xếp thời gian cho ngày trọng đại.

Phi Thanh Vân và bạn trai đại gia Tây Ninh.

Người yêu của Phi Thanh Vân vô cùng thấu hiểu và không hối thúc cô trong việc lập gia đình. Cả hai tìm thấy sự đồng điệu ở tư duy cũng như lối sống, do đó cùng thống nhất chờ tới lúc công việc đi vào ổn định mới tiến hành hôn lễ. Suốt khoảng thời gian này, cặp đôi vẫn tận hưởng cuộc sống bình yên, bồi đắp tình cảm và đồng hành hỗ trợ nhau cùng phát triển sự nghiệp.

Phi Thanh Vân sinh năm 1982 tại Hà Nội, sau đó chuyển vào TP.HCM sinh sống. Cô hoạt động nghệ thuật từ sớm với vai trò người mẫu, rồi lấn sân sang diễn xuất. Nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình, điện ảnh. Trong đó, vai Phương Trinh trong phim Cô gái xấu xí là một trong những vai diễn giúp tên tuổi của cô đến gần hơn với khán giả. Ngoài ra, cô còn tham gia các tác phẩm như Những thiên thần áo trắng, Cô dâu đại chiến, Long Ruồi, Cột mốc 23 và Trúng số.

Phi Thanh Vân từng nổi bật trong vai trò người mẫu, diễn viên, hiện đảm nhận nhiều công việc khác nhau.

Song song với con đường nghệ thuật, Phi Thanh Vân dần mở rộng định hướng sang mảng kinh doanh, sản xuất phim, truyền thông cùng các dự án cộng đồng. Vào tháng 6/2025, cô chính thức nhận bổ nhiệm vị trí Phó viện trưởng Viện Văn hóa, thương hiệu truyền thống và phát triển nguồn nhân lực trực thuộc Hiệp hội Làng nghề Việt Nam. Đảm đương đồng thời nhiều công việc khiến lịch trình của nữ diễn viên ngày càng dày đặc, trở thành một trong các nguyên nhân khiến cô chưa thể làm đám cưới như dự định ban đầu.

Bạn trai của Phi Thanh Vân là doanh nhân Trần Chí Phú, quê ở Long An cũ, nay thuộc tỉnh Tây Ninh. Anh hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và điều hành doanh nghiệp, đồng thời có cơ sở chế biến đá tại Lâm Đồng. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ bạn trai là người thành đạt nhưng giản dị, hài hước, có trách nhiệm và mang đến cho cô nhiều kinh nghiệm trong công việc cũng như cuộc sống.

Mối quan hệ của hai người thu hút sự quan tâm khi Phi Thanh Vân chính thức công khai chuyện tình cảm vào thời điểm cuối năm 2024. Phi Thanh Vân cho biết, nửa kia không chỉ hết lòng chăm sóc cô mà còn dành trọn tình cảm yêu thương cho con trai riêng của cô. Hai bên gia đình cũng đã có buổi gặp mặt trực tiếp và dành sự ủng hộ nhiệt thành cho cặp đôi.

Bạn trai Phi Thanh Vân rất thấu hiểu và không hối thúc cô về chuyện kết hôn. Ảnh: FBNV