Nữ nghệ sĩ Park Na Rae bị chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát

Theo MyDaily, ngày 6/11, truyền thông Hàn Quốc đưa tin công ty quản lý riêng của Park Na Rae mang tên Anpark đã hoàn tất thủ tục đăng ký hoạt động kinh doanh quản lý nghệ sĩ, sau khi vụ việc bị cảnh sát chuyển sang viện kiểm sát.

Cụ thể, theo Sports Kyunghyang, Anpark chính thức đăng ký hoạt động tại Văn phòng quận Yongsan, Seoul vào ngày 14/8. Người đại diện công ty được xác định là mẹ ruột của Park Na Rae.

Công ty quản lý riêng của Park Na Rae mang tên Anpark đã hoàn tất thủ tục đăng ký hoạt động kinh doanh quản lý nghệ sĩ.

Đáng chú ý, thủ tục này chỉ được hoàn tất sau 36 ngày kể từ thời điểm cảnh sát chuyển hồ sơ vụ việc sang viện kiểm sát để xem xét xử lý.

Được biết, Anpark thành lập từ năm 2018. Sau khi Park Na Rae rời công ty quản lý cũ JDB Entertainment vào năm 2024, Anpark trên thực tế trở thành đơn vị quản lý hoạt động nghệ thuật riêng của nữ nghệ sĩ.

Tuy nhiên, công ty bị phát hiện chưa thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh quản lý nghệ sĩ theo yêu cầu của pháp luật Hàn Quốc, làm dấy lên tranh cãi về tính hợp pháp trong quá trình hoạt động.

Trước đó, ngày 9/7, Sở Cảnh sát Gangnam, Seoul đã chuyển hồ sơ liên quan đến Park Na Rae, mẹ cô và pháp nhân Anpark sang viện kiểm sát với cáo buộc vi phạm Luật Phát triển ngành công nghiệp văn hóa và nghệ thuật đại chúng.

Thời điểm ấy, phía Park Na Rae giải thích rằng việc đăng ký bị trì hoãn do tranh chấp với các quản lý cũ, khiến công ty không thể nhận được sự đồng thuận của toàn bộ thành viên ban điều hành theo yêu cầu.

Dù Anpark hiện đã hoàn tất thủ tục đăng ký, động thái này không đồng nghĩa những cáo buộc liên quan đến giai đoạn hoạt động trước đó được xóa bỏ.

Theo quy định pháp luật Hàn Quốc, hành vi kinh doanh quản lý nghệ sĩ khi chưa đăng ký có thể bị xử phạt lên đến hai năm tù hoặc phạt tiền tối đa 20 triệu won, tương đương khoảng 370 triệu đồng.

Bên cạnh vụ việc trên, Park Na Rae còn liên quan đến một tranh chấp pháp lý khác với những người quản lý cũ.

Bên cạnh vụ việc trên, Park Na Rae còn liên quan đến một tranh chấp pháp lý khác với những người quản lý cũ.

Nữ nghệ sĩ dự kiến xuất hiện tại Tòa án quận Tây Seoul vào lúc 14 giờ ngày 1/12 với tư cách nhân chứng trong phiên tòa xét xử các cựu quản lý về cáo buộc cưỡng đoạt tài sản có tổ chức.

Theo phía công tố, những người này bị nghi yêu cầu Park Na Rae đưa tiền và đe dọa tiết lộ thông tin liên quan đến đời tư của cô cho truyền thông. Tuy nhiên, các cựu quản lý phủ nhận cáo buộc, khẳng định họ chỉ yêu cầu thanh toán tiền lương và các khoản phụ cấp chưa được chi trả.

Hiện những vấn đề pháp lý liên quan đến Park Na Rae vẫn đang trong quá trình xem xét, chưa có phán quyết cuối cùng về trách nhiệm của nữ nghệ sĩ trong vụ công ty quản lý hoạt động khi chưa đăng ký.