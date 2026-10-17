Nữ nghệ sĩ Nancy Lang bị triệu tập để điều tra

Theo MyDaily, ngày 16/10, Sở Cảnh sát Gangnam, Seoul (Hàn Quốc) đã triệu tập nghệ sĩ nghệ thuật đại chúng kiêm nhân vật truyền hình Nancy Lang để lấy lời khai với tư cách nghi phạm trong vụ việc vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Đây là lần làm việc với cơ quan điều tra được ghi nhận sau hơn một tháng kể từ khi nữ nghệ sĩ bị lập hồ sơ vì nghi vấn lái xe trong tình trạng say rượu.

Sở Cảnh sát Gangnam, Seoul (Hàn Quốc) đã triệu tập Nancy Lang để lấy lời khai.

Theo thông tin từ cảnh sát, vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ 45 phút sáng ngày 8/9, trên tuyến đường Gangnam-daero thuộc khu vực Gangnam, Seoul. Nancy Lang bị nghi đã điều khiển phương tiện sau khi sử dụng đồ uống có cồn. May mắn, vụ việc không gây thương vong về người hay thiệt hại tài sản.

Đáng chú ý, kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy chỉ số cồn trong máu của Nancy Lang được xác định ở mức có thể dẫn đến hình phạt thu hồi giấy phép lái xe theo quy định của Hàn Quốc. Tuy nhiên, phía nữ nghệ sĩ được cho là đã bày tỏ ý kiến không đồng tình với kết quả đo nồng độ cồn này.

Trước đó, khi vụ việc được truyền thông đưa tin, Nancy Lang từng lên tiếng giải thích về hoàn cảnh dẫn đến quyết định lái xe sau khi uống rượu. Theo lời nữ nghệ sĩ, cô tham dự một buổi tiệc sinh nhật của người quen và uống khoảng một đến hai ly champagne. Sau khi buổi tiệc kết thúc, vì cho rằng nhà ở gần địa điểm tổ chức nên cô đã quyết định tự điều khiển phương tiện trở về.

Nancy Lang thừa nhận đây là hành động thiếu suy nghĩ và bày tỏ sự hối hận. "Tôi đang tự kiểm điểm về quyết định thiếu thận trọng của mình", nữ nghệ sĩ chia sẻ. Dù đã đưa ra lời giải thích, vụ việc vẫn thu hút sự quan tâm bởi hành vi lái xe sau khi uống rượu là vấn đề được pháp luật Hàn Quốc kiểm soát nghiêm ngặt.

Theo MyDaily, trong buổi làm việc ngày 16/10, cảnh sát đã tập trung làm rõ diễn biến cụ thể của sự việc, bao gồm tình trạng của Nancy Lang trước và sau khi uống rượu, quá trình điều khiển phương tiện và quan điểm của cô đối với cáo buộc lái xe khi có nồng độ cồn.

Cơ quan điều tra cũng được cho là đã xem xét việc nữ nghệ sĩ có thừa nhận hành vi bị cáo buộc hay không. Hiện chưa có thông tin về kết luận điều tra cuối cùng hoặc hình thức xử lý chính thức đối với Nancy Lang.

Nancy Lang được biết đến tại Hàn Quốc với vai trò nghệ sĩ pop art và nhân vật truyền hình. Cô từng thu hút sự chú ý nhờ phong cách nghệ thuật cá tính cùng những lần xuất hiện trên các chương trình giải trí.

Nancy Lang được biết đến tại Hàn Quốc với vai trò nghệ sĩ pop art và nhân vật truyền hình.

Vụ việc lần này khiến tên tuổi nữ nghệ sĩ tiếp tục trở thành chủ đề được truyền thông quan tâm. Tuy nhiên, những vấn đề liên quan đến kết quả đo nồng độ cồn và trách nhiệm pháp lý vẫn cần chờ kết luận từ cơ quan chức năng.

Sau lời thừa nhận về quyết định thiếu thận trọng, Nancy Lang hiện đang phối hợp với cảnh sát để làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc.