Theo MyDaily, ngày 27/11, cảnh sát Hàn Quốc xác nhận đã chuyển hồ sơ vụ việc liên quan đến nghệ sĩ kiêm nhân vật truyền hình Nancy Lang (tên tiếng Hàn là Park Hye Ryung) sang cơ quan công tố.

Cụ thể, ngày 25/11, Sở Cảnh sát Gangnam, Seoul đã chuyển hồ sơ của Nancy Lang đến cơ quan công tố quận Trung tâm Seoul với cáo buộc vi phạm Luật Giao thông đường bộ do lái xe khi đã sử dụng rượu bia. Nữ nghệ sĩ không bị tạm giam trong quá trình xử lý vụ việc.

Nancy Lang không bị tạm giam trong quá trình xử lý vụ việc.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng 3 giờ 45 phút sáng ngày 8/9, Nancy Lang điều khiển ô tô trên tuyến đường Gangnam-daero, thuộc quận Gangnam, Seoul thì bị cảnh sát đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn phát hiện.

Kết quả kiểm tra tại thời điểm đó cho thấy nồng độ cồn trong máu của Nancy Lang ở mức đủ để bị thu hồi giấy phép lái xe theo quy định pháp luật Hàn Quốc. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không công bố chỉ số nồng độ cồn cụ thể. May mắn là vụ việc không dẫn đến tai nạn gây thương vong hay thiệt hại về tài sản.

Ngày 16/10, hơn một tháng sau khi phát hiện vụ việc, cảnh sát đã triệu tập Nancy Lang với tư cách nghi phạm để tiến hành điều tra, làm rõ những tình tiết liên quan.

Đáng chú ý, trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, phía Nancy Lang được cho là đã bày tỏ một số ý kiến không đồng tình với kết quả đo nồng độ cồn. Nữ nghệ sĩ đưa ra lập luận rằng bản thân không ở trong tình trạng say xỉn đến mức như kết quả kiểm tra ghi nhận.

Tuy nhiên, sau khi xem xét tổng thể hồ sơ đo nồng độ cồn tại thời điểm phát hiện vụ việc cùng các chứng cứ liên quan, cảnh sát nhận định có đủ căn cứ xác định hành vi vi phạm. Cơ quan chức năng sau đó quyết định chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố để tiếp tục xử lý theo quy định.

Nancy Lang được biết đến là nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật đại chúng, đồng thời từng xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình tại Hàn Quốc. Cô gây chú ý bởi phong cách cá tính, những màn trình diễn độc đáo và hình ảnh khác biệt trong làng giải trí xứ kim chi.

Nancy Lang được biết đến là nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật đại chúng, xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình tại Hàn Quốc.

Vụ việc lần này khiến nữ nghệ sĩ Nancy Lang phải đối mặt với nguy cơ chịu trách nhiệm pháp lý, đồng thời có thể ảnh hưởng đến hình ảnh và các hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới. Hiện cơ quan công tố chưa công bố quyết định truy tố hay hình thức xử lý cuối cùng đối với nữ nghệ sĩ.