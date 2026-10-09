Nữ môi giới Mỹ 'sa lưới' với cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc

Các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 4/10/2026 bắt giữ Wanying Zhang tại sân bay quốc tế Los Angeles, bang California, khi người phụ nữ 34 tuổi này chuẩn bị lên máy bay tới Thượng Hải, Trung Quốc.

Công tố viên liên bang tại California Bill Essayli cho biết, Zhang bị bắt với cáo buộc là "đặc vụ nước ngoài không đăng ký". Theo hồ sơ điều tra, mục tiêu mà Zhang bị cáo buộc theo dõi tại Mỹ là Lại Đình Dư, con trai lãnh đạo vùng lãnh thổ Đài Loan Lại Thanh Đức.

Trước khi bị bắt, Zhang còn được biết đến với hình ảnh một nữ môi giới bất động sản có cuộc sống năng động. Cô từng đi nhiều nơi trên thế giới, thường xuyên đăng ảnh du lịch, mua sắm và dùng bữa tại các nhà hàng cao cấp.

Zhang, còn được gọi là Heather, được cho là đến từ thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Cô tốt nghiệp Đại học Quan hệ Quốc tế ở Bắc Kinh năm 2014, sau đó nhận bằng thạc sĩ quản lý công tại Đại học Nam California năm 2016.

Từ năm 2016, Zhang có giấy phép môi giới bất động sản tại California và sinh sống ở thành phố Irvine. Cô làm việc cho JC Pacific Capital. Hồ sơ trên Zillow cho thấy Zhang từng môi giới 126 giao dịch, với giá trị trung bình 3 triệu USD tại Los Angeles và các hạt lân cận.

Zhang kết hôn với đồng nghiệp Edric Ding và được cho là có một con nhỏ. Tuy nhiên, hồ sơ điều tra của giới chức Mỹ cho rằng một chuyến đi tới Seattle vào tháng 9/2025 không đơn thuần là hoạt động du lịch. Zhang cùng một người đàn ông được gọi là "Cá nhân 1" được cho là đã thuê ôtô tại Las Vegas rồi lái tới khu vực gần nhà Lại Đình Dư.

Camera an ninh của nhà hàng xóm ghi lại chiếc xe đỗ gần khu vực này. Khi Lại Đình Dư cùng vợ con trở về nhà, Zhang và người đi cùng bị cáo buộc ngồi trong xe, chĩa điện thoại về phía gia đình này.

Sau đó, Zhang được cho là thông báo qua WeChat với đầu mối tại Trung Quốc rằng cô đã nhìn thấy "người trẻ đó", đang quay video và gửi thông tin biển số xe.

FBI thu được các tin nhắn WeChat của Zhang sau khi khám xét tài khoản iCloud. Hồ sơ cho thấy cô liên lạc với ít nhất 2 người mà các nhà điều tra cho rằng có quan hệ với chính phủ Trung Quốc.

Edric Ding nói với CBS News rằng, ông "chưa biết gì" về sự việc và từ chối bình luận thêm. Hiện chưa rõ Zhang đã có luật sư đại diện hay chưa. JC Pacific Capital cũng đã gỡ thông tin về Zhang khỏi website công ty.

Ông Essayli cho biết, Zhang sẽ ra trình diện tại tòa án liên bang ở Los Angeles ngày 12/10 và có thể đối mặt mức án 10 năm tù nếu bị kết tội.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ "không nắm rõ" trường hợp này, đồng thời phản đối việc thổi phồng các cáo buộc "gián điệp Trung Quốc" nhằm bôi nhọ Bắc Kinh.

Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh California từng ghi nhận những trường hợp khác liên quan cáo buộc làm việc cho chính phủ Trung Quốc. FBI cảnh báo rằng các hoạt động tình báo cho nước ngoài trên lãnh thổ Mỹ có thể bị xử lý hình sự.