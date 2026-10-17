Nữ minh tinh Hollywood mang thai ở tuổi 52 lên tiếng trước những lời chỉ trích

Mới đây, nữ diễn viên Hollywood Hilary Swank thu hút sự chú ý khi thông báo đang mang thai con thứ ba ở tuổi 52. Bên cạnh những lời chúc mừng, việc minh tinh quyết định tiếp tục làm mẹ ở độ tuổi ngoài 50 cũng làm dấy lên những tranh luận. Trước các ý kiến trái chiều, nữ diễn viên đã có những chia sẻ thẳng thắn về định kiến xã hội dành cho phụ nữ sinh con muộn.

Trong đoạn giới thiệu cuộc phỏng vấn với Drew Barrymore, dự kiến phát sóng ngày 20/10, Hilary Swank đề cập đến sự khác biệt trong cách xã hội nhìn nhận việc làm cha, làm mẹ ở độ tuổi lớn.

Hilary Swank đề cập đến sự khác biệt trong cách xã hội nhìn nhận việc làm cha, làm mẹ ở độ tuổi lớn.

"Phụ nữ phải đối mặt với rất nhiều lời chỉ trích khi sinh con ở độ tuổi lớn hơn, nhưng đàn ông thì không. Điều đó thật thú vị", nữ diễn viên chia sẻ.

Đồng tình với quan điểm này, Drew Barrymore cho rằng đây là một tiêu chuẩn kép khó hiểu. Nữ MC nhấn mạnh rằng có những người đàn ông vẫn có con khi đã ngoài 80 tuổi, trong khi phụ nữ lại thường xuyên bị đánh giá nếu quyết định sinh con muộn.

Hilary Swank cũng nhớ lại trải nghiệm không mấy dễ chịu sau khi cô sinh đôi ở tuổi 48. Thời điểm đó, một phụ nữ từng thẳng thừng chỉ trích cô: "Sao cô dám làm vậy? Cô quá già rồi".

Hilary Swank cũng nhớ lại trải nghiệm không mấy dễ chịu sau khi cô sinh đôi ở tuổi 48.

Theo lời kể của minh tinh, người phụ nữ này giải thích rằng cha là người cô yêu quý nhất, nhưng ông đã qua đời khi cô mới ngoài 20 tuổi. Sự mất mát ấy khiến cô vô cùng đau đớn và trở thành lý do khiến cô phản đối việc phụ nữ lớn tuổi sinh con.

Thay vì tức giận, Hilary Swank lựa chọn thấu hiểu bởi bản thân cô cũng từng trải qua nỗi đau mất cha. "Tôi có thể đồng cảm với cô ấy vì cha tôi cũng đã qua đời. Ông là một trong những người tôi yêu thương nhất trên đời", nữ diễn viên bộc bạch.

Minh tinh từng hai lần giành giải Oscar cho biết, dù phải đối diện với mất mát, cô vẫn trân trọng khoảng thời gian được ở bên cha. Với cô, việc được sinh ra, được yêu thương và có những kỷ niệm cùng người thân vẫn là điều vô cùng quý giá.

Trước đó, ngày 14/10, Hilary Swank chính thức thông báo mang thai con thứ ba với ông xã Philip Schneider thông qua một đoạn video đăng tải trên Instagram.

Trước đó, ngày 14/10, Hilary Swank chính thức thông báo mang thai con thứ ba với ông xã Philip Schneider theo cách vô cùng hài hước.

Trong video, nữ diễn viên cùng chồng và cặp song sinh Aya, Ohm vui vẻ nhảy múa trong bóng tối với những thanh phát sáng gắn trên trang phục. Đặc biệt, Hilary Swank khéo léo khoe bụng bầu bằng hình ảnh một em bé được tạo hình từ các thanh phát sáng. Nữ diễn viên hài hước viết: "Rất nhiều người hỏi dự án tiếp theo của tôi là gì. Dự án này sẽ ra mắt vào tháng 12".

Hilary Swank và Philip Schneider từng chào đón cặp song sinh vào năm 2023, khi nữ diễn viên 48 tuổi. Việc tiếp tục mang thai ở tuổi 52 đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong cuộc sống gia đình của minh tinh Million Dollar Baby.

Hilary Swank và Philip Schneider từng chào đón cặp song sinh vào năm 2023, khi nữ diễn viên 48 tuổi.

Ngày 15/10, Hilary Swank tiếp tục xuất hiện tại New York để tham gia chương trình trò chuyện của Drew Barrymore. Nữ diễn viên tự tin khoe bụng bầu trước công chúng sau khi công bố tin vui.