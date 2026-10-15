Nữ minh tinh Hollywood bất ngờ thông báo mang thai ở tuổi 52, khán giả ngỡ ngàng

Theo Page Six, mới đây, nữ diễn viên Hilary Swank đã đăng tải lên Instagram đoạn video đặc biệt để thông báo việc cô đang mang thai con thứ ba và dự kiến đón em bé chào đời vào tháng 12 năm nay.

Trong video, ngôi sao phim Million Dollar Baby xuất hiện cùng chồng là Philip Schneider và cặp song sinh 3 tuổi Aya, Ohm. Cả gia đình cùng nhảy múa trong những bộ trang phục được gắn các thanh phát sáng, tạo nên khung cảnh vui nhộn.

Những hình ảnh trong đoạn video được nữ diễn viên Hilary Swank chia sẻ.

Đáng chú ý, Hilary Swank còn khéo léo khoe bụng bầu với hình ảnh một em bé nhỏ được tạo hình bằng thanh phát sáng. Đây cũng chính là chi tiết giúp người hâm mộ nhận ra thông điệp đặc biệt mà nữ diễn viên muốn gửi gắm.

Kèm theo đoạn video, Hilary Swank hài hước viết: "Rất nhiều người đã hỏi tôi đang thực hiện dự án gì tiếp theo. Dự án này sẽ được ra mắt vào tháng 12".

Cách thông báo mang thai dí dỏm của nữ minh tinh nhanh chóng thu hút sự chú ý. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả bày tỏ sự ngỡ ngàng khi biết cô tiếp tục chuẩn bị làm mẹ ở tuổi ngoài 50.

Một người bình luận: "Gì cơ? Khoan đã, tôi có nhìn nhầm không hay cô ấy lại đang mang thai?". Một khán giả khác gửi lời chúc: "Chúc mừng! Thật tuyệt vời! Đây đúng là cách thông báo tin vui rất thú vị". Trong khi đó, một người hâm mộ hào hứng viết: "Đây là tin vui tuyệt vời nhất trong ngày, trong tuần, trong tháng và cả năm! Xin chúc mừng!".

Đặc biệt, một bà mẹ 44 tuổi đang nuôi cặp song sinh 7 tuổi cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Hilary Swank, cho biết cô rất vui trước thông tin này và ấn tượng với việc nữ diễn viên tiếp tục hành trình làm mẹ.

Trước đó, Hilary Swank và chồng Philip Schneider đã chào đón cặp song sinh Aya và Ohm vào tháng 4/2023, khi nữ diễn viên 48 tuổi.

Trước đó, Hilary Swank và chồng Philip Schneider đã chào đón cặp song sinh Aya và Ohm vào tháng 4/2023.

Thời điểm ấy, Hilary Swank từng chia sẻ hình ảnh bế hai con trong khung cảnh hoàng hôn, kèm dòng trạng thái xúc động: "Mọi chuyện không hề dễ dàng. Nhưng cả bé trai lẫn bé gái đều hoàn toàn xứng đáng với tất cả những gì tôi đã trải qua". Nữ diễn viên cũng cho biết bản thân cảm thấy hạnh phúc như đang ở thiên đường khi lần đầu được ôm các con trong vòng tay.

Hilary Swank lần đầu công bố thông tin mang thai trong chương trình Good Morning America vào tháng 10/2022. Khi ấy, cô không giấu được niềm vui khi tiết lộ mình đang mang song thai.

"Tôi vô cùng hạnh phúc khi được chia sẻ điều này. Đây là điều tôi đã mong muốn từ rất lâu. Và không chỉ một mà là hai em bé", nữ diễn viên nói.

Hilary Swank kết hôn với doanh nhân Philip Schneider tại California vào năm 2018. Trước đó, cô từng có cuộc hôn nhân với nam diễn viên Chad Lowe.

Hilary Swank kết hôn với doanh nhân Philip Schneider tại California vào năm 2018.

Ở tuổi 52, Hilary Swank không chỉ được biết đến là một trong những nữ diễn viên thực lực của Hollywood với hai tượng vàng Oscar mà còn nhận được sự quan tâm bởi hành trình làm mẹ ở độ tuổi đặc biệt.

Việc nữ minh tinh tiếp tục mang thai sau khi đón cặp song sinh cách đây ba năm khiến nhiều người bất ngờ, đồng thời gửi đến gia đình cô những lời chúc tốt đẹp trước khi thành viên mới chào đời.