Nữ minh tinh Hollywood bất ngờ nói về chuyện giải nghệ ở tuổi 77

Theo Page Six, trong cuộc phỏng vấn mới đây với Rolling Stone, minh tinh Jessica Lange bất ngờ chia sẻ về khả năng giã từ màn ảnh sau nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật. "Tôi thực sự cảm thấy mình đang đi đến chặng cuối", nữ diễn viên 77 tuổi bày tỏ.

Nữ minh tinh Jessica Lange bất ngờ chia sẻ về khả năng giã từ màn ảnh sau nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Jessica Lange cho rằng việc kết thúc sự nghiệp ở thời điểm hiện tại có lẽ cũng không phải một lựa chọn tồi. Vai diễn điện ảnh gần nhất của bà là Mary Tyrone trong Long Day's Journey Into Night - tác phẩm chuyển thể từ vở kịch của Eugene O'Neill. Bộ phim được ghi hình vào năm 2022 và chỉ mới có đợt phát hành giới hạn tại Mỹ vào tháng 10 vừa qua.

Theo Jessica Lange, hiện vẫn có một vài dự án được phát triển trong thời gian dài nhưng chưa rõ liệu có thể thực hiện hay không. "Có một vài dự án đã được chuẩn bị từ rất lâu, nhưng tôi không biết chúng có thành hiện thực hay không. Dường như việc làm phim ngày càng trở nên khó khăn, ít nhất là với những bộ phim khiến tôi thực sự quan tâm", bà chia sẻ.

Những khó khăn trong việc tìm kiếm kịch bản và vai diễn phù hợp khiến nữ minh tinh bắt đầu nghĩ đến chuyện dừng lại, dù tình yêu dành cho diễn xuất vẫn còn nguyên vẹn. Khi được hỏi muốn khán giả nhớ đến mình như thế nào, Jessica Lange đưa ra câu trả lời giản dị. "Tôi mong được nhớ đến qua những vai diễn hay, những bộ phim tốt và là một diễn viên chân thành", bà nói.

Theo Jessica Lange, hiện vẫn có một vài dự án được phát triển trong thời gian dài nhưng chưa rõ liệu có thể thực hiện hay không.

Nhìn lại hành trình nghệ thuật, nữ minh tinh Hollywood thừa nhận bản thân vô cùng may mắn khi có cơ hội theo đuổi đam mê trong nhiều thập kỷ. "Tôi yêu diễn xuất và đã có hàng chục năm được làm công việc này. Đó là niềm vui rất lớn đối với tôi", Jessica Lange tâm sự.

Dù vậy, nữ diễn viên cũng thừa nhận việc cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp không phải lúc nào cũng dễ dàng. Bà từng phải đưa các con di chuyển đến nhiều địa điểm quay phim khác nhau để vừa làm việc, vừa chăm sóc gia đình. "Tất cả là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời. Tôi vô cùng biết ơn vì đã có cơ hội trải qua những điều đó", bà chia sẻ.

Jessica Lange bắt đầu sự nghiệp điện ảnh với bộ phim King Kong năm 1976. Trong suốt hành trình diễn xuất, bà nhận được 6 đề cử Oscar và hai lần chiến thắng nhờ Tootsie ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và Blue Sky ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Bên cạnh điện ảnh, bà còn ghi dấu ấn trên truyền hình với 9 đề cử Emmy, trong đó có 3 chiến thắng nhờ Grey Gardens, American Horror Story: Murder House và American Horror Story: Coven. Gần đây, Jessica Lange tiếp tục xuất hiện trong mùa 13 của loạt phim American Horror Story.

Gần đây, Jessica Lange tiếp tục xuất hiện trong mùa 13 của loạt phim American Horror Story.

Trước đó, tại sự kiện PaleyFest vào tháng 10, nữ diễn viên cũng gây chú ý khi công khai phàn nàn về việc đài FX không bố trí xe đưa đón cho dàn diễn viên trong quá trình thực hiện mùa 3 của American Horror Story.

Dù chưa chính thức tuyên bố giải nghệ, những chia sẻ mới nhất của Jessica Lange cho thấy bà đang nghiêm túc cân nhắc việc khép lại hành trình diễn xuất. Với sự nghiệp kéo dài nửa thế kỷ cùng hàng loạt giải thưởng danh giá, nữ minh tinh đã để lại dấu ấn đáng kể trong lịch sử điện ảnh và truyền hình Hollywood.