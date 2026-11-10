Nữ MC từng là gương mặt quen thuộc của VTV, nghỉ việc sau 16 năm, nay sống trong căn hộ trắng – đen sang hết nấc

MC Huyền Châu sinh năm 1985, từng được khán giả truyền hình biết đến qua nhiều chương trình nổi tiếng của VTV như Chuyển động 24h, 7 ngày công nghệ, Cà phê sáng với VTV3, Chuyện đêm muộn và Muôn màu Showbiz. Sở hữu gương mặt thanh tú, phong thái tự tin cùng lối dẫn nhẹ nhàng, chuyên nghiệp, cô là một trong những nữ MC để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

Trước khi bước vào lĩnh vực truyền hình, Huyền Châu từng theo học tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Nền tảng học vấn về nghệ thuật góp phần hình thành tư duy thẩm mỹ và phong cách riêng của nữ MC, không chỉ trong cách ăn mặc mà còn thể hiện qua việc chăm chút không gian sống.

Sau 16 năm làm việc tại VTV, năm 2021, Huyền Châu quyết định rời nhà đài để tìm kiếm những cơ hội mới. Dù không còn thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia, cô vẫn duy trì công việc dẫn chương trình, đồng thời phát triển các hoạt động kinh doanh và giảng dạy.

Rời VTV sau 16 năm, tuổi 41 vẫn trẻ trung, thanh lịch

Ở tuổi 41, Huyền Châu tiếp tục gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung, phong cách thời trang chỉn chu và thần thái tự tin. Trên mạng xã hội, nữ MC thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh đời thường, những khoảnh khắc làm việc cũng như sở thích chăm sóc nhà cửa, cắm hoa và trang trí không gian sống.

Không còn gắn với lịch trình lên sóng thường xuyên như trước, Huyền Châu dành thời gian cho những công việc và trải nghiệm mới. Cô vẫn giữ hình ảnh thanh lịch vốn gắn liền với mình trong nhiều năm hoạt động truyền hình, đồng thời thể hiện gu thời trang hiện đại, phù hợp với từng hoàn cảnh.

Bên cạnh những hình ảnh cá nhân, căn hộ của nữ MC tại Hà Nội cũng nhận được nhiều sự chú ý. Qua các góc nhà được cô chia sẻ, có thể thấy Huyền Châu dành nhiều tâm huyết cho việc thiết kế, lựa chọn nội thất và tạo dựng một không gian sống mang đậm dấu ấn riêng.

Căn hộ nằm trong một khu chung cư cao cấp tại Hà Nội, được thiết kế theo phong cách hiện đại kết hợp những đường nét tân cổ điển. Hai gam màu trắng và đen được sử dụng xuyên suốt, tạo nên tổng thể thanh lịch, sang trọng nhưng không quá cầu kỳ.

Căn hộ cao cấp tông trắng – đen, từng góc nhỏ đều được chăm chút

Điểm nổi bật của căn hộ là không gian phòng khách và khu vực bàn ăn được bố trí liền kề, tạo cảm giác rộng rãi, thông thoáng. Cách sắp xếp nội thất theo hướng tối giản giúp căn phòng giữ được sự gọn gàng, trong khi những chi tiết trang trí được lựa chọn kỹ lưỡng mang đến nét riêng.

Tại phòng khách, Huyền Châu sử dụng bộ sofa màu trắng đặt đối diện tivi treo tường. Bàn trà và các món nội thất được lựa chọn theo phong cách hiện đại, có sự đồng điệu về kiểu dáng và màu sắc. Phía trên khu vực tiếp khách là đèn chùm trang trí, góp phần tạo điểm nhấn cho không gian.

Dù chủ yếu sử dụng hai gam màu trung tính, căn phòng không tạo cảm giác đơn điệu nhờ những bình hoa tươi và tranh nghệ thuật được nữ MC thay đổi, sắp xếp theo sở thích. Đây cũng là một trong những chi tiết thể hiện sự yêu thích của Huyền Châu đối với việc trang trí nhà cửa.

Đặc biệt, hệ cửa kính lớn giúp phòng khách đón nhiều ánh sáng tự nhiên. Nhờ đó, không gian vốn sử dụng tông trắng – đen vẫn giữ được cảm giác sáng sủa, thoáng đãng. Những góc nhỏ cạnh cửa sổ cũng trở thành nơi nữ MC thường xuyên chụp ảnh, lưu lại các khoảnh khắc đời thường.

Khu vực bàn ăn được bố trí ngay cạnh phòng khách, với bộ bàn có thiết kế hài hòa cùng bàn trà. Một chiếc gương lớn đặt gần bàn ăn vừa phục vụ nhu cầu sinh hoạt vừa giúp tạo cảm giác không gian được mở rộng. Đây cũng là góc được Huyền Châu yêu thích khi chụp ảnh tại nhà.

Vào những dịp lễ, Tết, nữ MC thường thay đổi hoa tươi và các món đồ trang trí để mang đến diện mạo mới cho căn hộ. Cách bài trí không quá nhiều chi tiết nhưng có sự phối hợp về màu sắc, ánh sáng và chất liệu, tạo cảm giác chỉn chu.

Trong khi đó, phòng ngủ tiếp tục duy trì phong cách trắng – đen chủ đạo. Tường, cửa và chăn ga mang sắc trắng nhẹ nhàng, kết hợp với một số chi tiết nội thất màu đen để tạo chiều sâu. Cách lựa chọn màu sắc đơn giản giúp không gian nghỉ ngơi trở nên thanh lịch và thư thái.

Tương tự phòng khách, phòng ngủ cũng có hệ cửa kính lớn để tận dụng ánh sáng tự nhiên. Nhờ vậy, căn phòng giữ được sự thoáng đãng, đồng thời tạo cảm giác dễ chịu trong sinh hoạt hằng ngày.

Không phô bày toàn bộ căn hộ hay tiết lộ giá trị bất động sản, Huyền Châu chủ yếu chia sẻ những góc nhỏ được mình yêu thích. Tuy nhiên, qua các hình ảnh này, khán giả vẫn có thể cảm nhận được phong cách sống tinh tế và sự đầu tư của nữ MC dành cho tổ ấm.