Nữ MC truyền hình Jacey Birch của đài WPLG tại Miami (Mỹ) bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận sau khi đăng tải loạt hình ảnh diện trang phục gợi cảm tại một lễ hội âm nhạc điện tử. Đáng chú ý, ít nhất 10 đồng nghiệp được cho là đã phản ứng gay gắt, thậm chí gửi khiếu nại lên ban quản lý vì cho rằng những hình ảnh này không phù hợp với hình ảnh chuyên nghiệp của một người dẫn chương trình truyền hình.

Người dẫn chương trình Jacey Birch của đài WPLG đã khoe một bộ trang phục gợi cảm tại lễ hội Electric Daisy Carnival ở Orlando, vài tháng sau khi sếp của cô cảnh báo nhân viên không nên đăng tải nội dung theo phong cách người nổi tiếng trên mạng xã hội. Instagram/jaceybirch

Theo Mirror Weekly, Jacey Birch gần đây tham dự lễ hội âm nhạc điện tử Electric Daisy Carnival (EDC) tại Orlando, bang Florida. Sau sự kiện, nữ MC chia sẻ nhiều hình ảnh ghi lại khoảnh khắc vui chơi trên trang Instagram cá nhân. Trong đó, cô diện những bộ trang phục táo bạo, để lộ vòng một và đường cong cơ thể.

Loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý, song bên cạnh những lời khen dành cho ngoại hình quyến rũ của nữ MC, một bộ phận đồng nghiệp trong ngành truyền thông lại tỏ ra không hài lòng. Ít nhất 10 người được cho là đã bày tỏ sự phản đối, cho rằng cách ăn mặc và nội dung Jacey Birch chia sẻ có thể ảnh hưởng đến hình ảnh chuyên nghiệp mà một người dẫn chương trình tin tức cần duy trì.

Điều khiến sự việc trở nên căng thẳng hơn nằm ở những quy định về mạng xã hội mà đài WPLG mới ban hành trước đó vài tháng. Theo truyền thông nước ngoài, Bill Pohovey, Phó chủ tịch phụ trách tin tức của nhà đài, từng gửi thư nội bộ yêu cầu nhân viên chú ý đến hình ảnh cá nhân trên các nền tảng trực tuyến.

Trong thông điệp này, ông nhấn mạnh nhân viên của đài là những nhà báo, không phải người nổi tiếng trên mạng xã hội hay những nhân vật có sức ảnh hưởng như Kim Kardashian. Vì vậy, mỗi người cần ý thức về trách nhiệm nghề nghiệp và duy trì hình ảnh phù hợp với vị trí công việc. Ông cũng yêu cầu nhân viên hạn chế đăng tải những video nhảy múa, nội dung thời trang hoặc các bài viết bị đánh giá là phản cảm.

Chính vì vậy, việc Jacey Birch tiếp tục chia sẻ những hình ảnh gợi cảm sau khi quy định được ban hành đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Một số nhân viên cho rằng ban lãnh đạo đang thiếu nhất quán khi đưa ra những nguyên tắc nghiêm ngặt nhưng chưa có động thái xử lý rõ ràng trước trường hợp gây tranh cãi.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên chuyện ăn mặc và chia sẻ hình ảnh cá nhân của các nữ MC tại WPLG trở thành chủ đề bàn tán. Trước đó, người dẫn chương trình Janice Fernandez từng gây chú ý khi đăng tải hình ảnh diện bikini đỏ, uống rượu trong chuyến nghỉ dưỡng tại Fiji. Sự việc này từng được đồn đoán có liên quan đến việc nhà đài siết chặt quy định sử dụng mạng xã hội.

Tuy nhiên, Bill Pohovey sau đó đã lên tiếng làm rõ rằng quy định mới được ban hành từ ngày 11/2, tức trước chuyến đi của Fernandez. Ông cũng nhấn mạnh việc nhân viên mặc bikini trong kỳ nghỉ là điều khá phổ biến tại Florida và quy định của đài không nhằm ngăn cản họ chia sẻ những khoảnh khắc cá nhân trong thời gian nghỉ ngơi.

Dù vậy, sự việc liên quan đến Jacey Birch vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ ban quản lý. Điều này càng khiến những tranh luận về tính nhất quán trong cách áp dụng quy định tại nhà đài tiếp tục kéo dài.

Trước những ý kiến trái chiều, Amore Philip, chuyên gia quan hệ công chúng tại New York với 16 năm kinh nghiệm tư vấn thương hiệu truyền thông, cho rằng chưa thể vội vàng kết luận một nhân viên truyền hình vi phạm đạo đức nghề nghiệp chỉ vì đăng tải hình ảnh tại một sự kiện cá nhân trên tài khoản mạng xã hội riêng.

Theo chuyên gia này, cần xem xét đầy đủ bối cảnh, đặc biệt là những tuyên bố trước đó của ban lãnh đạo về quyền chia sẻ nội dung cá nhân của nhân viên. Việc một người dẫn chương trình đăng ảnh trong kỳ nghỉ không đồng nghĩa với việc họ đã vi phạm các tiêu chuẩn nghề nghiệp. Do đó, nhà đài cần đưa ra lời giải thích rõ ràng hơn về phạm vi áp dụng cũng như cách thực thi những quy định đã ban hành.

Hiện vụ việc vẫn thu hút sự quan tâm bởi đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa đời sống cá nhân và hình ảnh nghề nghiệp của những người làm truyền hình. Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, việc các nhà báo duy trì sự chuyên nghiệp nhưng vẫn có quyền thể hiện cá tính riêng cũng là vấn đề cần được cân nhắc. Đặc biệt, cách một đơn vị truyền thông áp dụng quy định đồng đều với các nhân viên sẽ quyết định liệu những nguyên tắc được đưa ra có thực sự thuyết phục hay không.