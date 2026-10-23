Nữ MC song ngữ cao 1,77m đăng quang 'Miss Charm Vietnam 2026'

Ngôi vị Hoa hậu được trao cho người đẹp Trà My. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Hà Lê Quỳnh Nga, Á hậu 2 là Nguyễn Thị Minh Ngọc, Á hậu 3 được trao cho Lê Trần Anh Thư và Á hậu 4 thuộc về Nguyễn Khánh Linh.

Miss Charm Vietnam 2026 Trà My (sinh năm 1996) sở hữu chiều cao nổi bật 1,77m cùng vẻ đẹp thu hút. Từ những vòng thi đầu, Nguyễn Ngọc Trà My thuộc nhóm ứng viên được đánh giá cao tại cuộc thi năm nay. Năm 18 tuổi, Trà My sang Úc theo học ngành Truyền thông tại trường ĐH RMIT. Sau khi tốt nghiệp, Trà My làm việc trong lĩnh vực quản lý nhãn hàng, đối tác chiến lược và dịch vụ cao cấp tại các tập đoàn đa quốc gia.

Hiện cô điều hành một công ty truyền thông, đồng thời theo học chương trình sau đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và Lãnh đạo tại trường ĐH Edgewood (Mỹ). Trước khi đến với Miss Charm Vietnam, cô từng ghi danh tranh tài ở The TVFace 2025. Người đẹp hiện tại đảm nhận vai trò MC song ngữ tại các hội nghị doanh nghiệp và sự kiện ngoại giao.

Khoảnh khắc được xướng tên ở ngôi vị cao nhất đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình của Nguyễn Ngọc Trà My, đồng thời mở ra chặng đường mới với trọng trách đại diện nhan sắc Việt Nam tại Miss Charm 2026. Tân Hoa hậu được kỳ vọng thể hiện hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, tự tin, bản lĩnh và giàu bản sắc văn hóa trước bạn bè quốc tế.

Ngay sau đăng quang, Nguyễn Ngọc Trà My thực hiện màn "first walk" trong sự cổ vũ của khán giả, chính thức bắt đầu hành trình trên cương vị mới. Phía trước cô là quá trình chuẩn bị về kỹ năng, phong thái và hình ảnh, cùng sứ mệnh quảng bá vẻ đẹp, văn hóa và con người Việt Nam trên "đấu trường" nhan sắc quốc tế.