Nữ MC Olympia sinh năm 1985: Trượt trường Báo, bén duyên VTV từ năm nhất, từng từ chối Nhật ký Vàng Anh

Mỗi mùa Đường Lên Đỉnh Olympia khép lại bằng một trận Chung kết năm đầy kịch tính. Tại trận đấu quan trọng này, bên cạnh diễn biến chính ở trường quay, khán giả còn được hòa mình vào không khí sôi động tại các điểm cầu truyền hình trực tiếp đặt ở địa phương của thí sinh, nơi có sự dẫn dắt của các MC đài VTV. Trong đó, MC Hoàng Linh là một trong những gương mặt quen thuộc đã nhiều lần đảm nhận vai trò kết nối đầy cảm xúc này.

Hình ảnh MC Hoàng Linh ở Chung kết Olympia 2007.

MC Hoàng Linh tên thật là Nguyễn Hoàng Linh, sinh năm 1985. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã nuôi dưỡng niềm đam mê mãnh liệt với truyền hình và nghề báo. Đến năm thi đại học, cô quyết định thử sức tại hai ngôi trường là Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng Đại học Sân khấu Điện ảnh. Đáng chú ý, việc cô chọn thi vào khoa Diễn viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh ban đầu chỉ xuất phát từ lời rủ rê của bạn bè.

Không ngờ, kết quả thi lại không như mong đợi khi cô không đủ điểm đỗ vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cảm thấy việc ở nhà một năm để chờ thi lại là quá dài, cô quyết định theo học khoa Diễn viên tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, mặc dù ước mơ nung nấu về ngành truyền hình vẫn luôn cháy bỏng trong lòng.

May mắn thay, cô sinh viên trẻ đã sớm chạm tay được đến ước mơ của mình. Ngay từ năm nhất đại học, MC Hoàng Linh đã tìm thấy cơ hội bước vào nghề. Khi đó, lớp trưởng của cô là MC, diễn viên hài Thành Trung - người thường xuyên dẫn chương trình tại một tụ điểm âm nhạc nổi tiếng dành cho sinh viên. Nhận thấy cô có năng khiếu, anh đã giới thiệu cô thử sức với công việc dẫn dắt. Buổi đầu tiên đứng trên sân khấu, cô nhận được mức cát-xê 50.000 đồng.

Cũng trong năm học đầu tiên, qua lời giới thiệu của một người chị khóa trên, cô trở thành cộng tác viên cho chương trình Ở Nhà Chủ Nhật và gắn bó gần 3 năm với vai trò đóng các tiểu phẩm tình huống. Nhờ cơ hội này, cô có được những trải nghiệm quý giá đầu đời như làm quen với máy quay, tiếp xúc với công tác ghi hình, đồng thời nhận được khoản thù lao đầu tiên tại VTV.

Bước ngoặt sự nghiệp thực sự đến với Hoàng Linh khi chương trình Chúng Tôi Là Chiến Sĩ tổ chức tuyển MC. Nhà báo Vũ Thanh Hường, người trực tiếp chỉ đạo Ở Nhà Chủ Nhật lúc bấy giờ, đã động viên cô tham gia thi thử. Vượt qua 3 vòng tuyển chọn gắt gao, cô sinh viên năm ba mới 21 tuổi đã xuất sắc được lựa chọn trở thành người dẫn chương trình đồng hành cùng nhà báo kỳ cựu Lại Văn Sâm.

Sau 4 năm rèn luyện tại khoa Diễn viên, cô quyết định gác lại con đường diễn xuất để cống hiến trọn vẹn cho truyền hình. Trong một cuộc phỏng vấn, cô từng chia sẻ rằng nếu không làm truyền hình, rất có thể cô sẽ gắn bó với sân khấu. Thực tế, cô từng nhận được một số lời mời đóng phim, tiêu biểu như dự án Nhật ký Vàng Anh, nhưng đành tiếc nuối từ chối vì lịch trình ghi hình các chương trình truyền hình quá bận rộn.

Đến tháng 5/2022, sau hơn 15 năm gắn bó, MC Hoàng Linh chính thức xác nhận ngừng đảm nhận vai trò dẫn chương trình của Chúng Tôi Là Chiến Sĩ. Ngoài dấu ấn sâu đậm này, cô còn quen thuộc với khán giả qua nhiều chương trình truyền hình nổi bật khác như Cafe Sáng hay Giờ Thứ 9.

Riêng với Đường Lên Đỉnh Olympia, MC Hoàng Linh đã có một hành trình dài đồng hành cùng các thí sinh ở vai trò MC điểm cầu. Cô từng trực tiếp dẫn dắt tại các điểm cầu của Chung kết năm thứ 7, năm thứ 9, năm thứ 12, năm thứ 15, tiếp đó là chuỗi liên tục từ năm thứ 17 đến năm thứ 20, năm thứ 22 và gần đây nhất là điểm cầu tại tháp Nghinh Phong (Phú Yên) trong trận Chung kết năm thứ 24.