Nữ MC nổi tiếng VTV: Yêu đại gia sau 10 ngày quen, nay là mẹ 4 con ở biệt thự hàng trăm m²

Thanh Vân Hugo là gương mặt MC quen thuộc với khán giả qua các chương trình như Vui cùng Hugo, Đường lên đỉnh Olympia, Vietnam's Got Talent hay Vì bạn xứng đáng. Sự nghiệp nghệ thuật của cô còn ghi dấu ấn qua các vai diễn trong phim Nhật ký Vàng Anh, Phía cuối cầu vồng, Hoa nở trái mùa, Zippo, Mù tạt và Em.

Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, lối dẫn duyên dáng cùng sự nghiệp được nhiều người ngưỡng mộ, thế nhưng Thanh Vân Hugo từng trải qua không ít biến cố trong cuộc sống riêng. Sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ, nữ MC một mình chăm sóc con trai và có khoảng 8 năm làm mẹ đơn thân.

MC Thanh Vân Hugo từng là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình qua những chương trình. Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm, nữ MC tìm được hạnh phúc mới bên doanh nhân Đặng Hùng Cường. Đáng chú ý, chuyện tình của cả hai từng khiến nhiều người bất ngờ bởi quyết định tiến tới mối quan hệ yêu đương chỉ sau 10 ngày gặp gỡ.

Chia sẻ trên truyền hình, cặp đôi cho biết họ nên duyên nhờ sự mai mối của người quen. Nhân chuyến công tác vào TP.HCM của Thanh Vân Hugo, doanh nhân Đặng Hùng Cường đã có cơ hội gặp mặt hai mẹ con cô.

Chỉ sau khoảng 10 ngày tiếp xúc, Thanh Vân Hugo đã nhận lời yêu. Nhìn lại quyết định này, cô từng thừa nhận bản thân khá liều lĩnh vì thời gian tìm hiểu chưa dài. Tuy nhiên, điều khiến nữ MC có thêm niềm tin chính là sự quan tâm, chân thành và cách doanh nhân đối xử với con trai riêng của cô.

Sau nhiều năm, nữ MC tìm được hạnh phúc mới bên doanh nhân Đặng Hùng Cường. Ảnh: FBNV

Từng trải qua đổ vỡ và có con riêng, hai người dễ dàng tìm thấy sự thấu hiểu, cảm thông để cùng nhau vun đắp mái ấm mới. Đến tháng 5/2020, nữ MC nhận lời cầu hôn lãng mạn của bạn trai tại Đà Nẵng, sau đó hai người hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn, dọn về chung sống và chào đón con gái Bình An (tên ở nhà là Vừng) vào tháng 5/2022.

Đến tháng 1/2024, Thanh Vân Hugo và doanh nhân Đặng Hùng Cường chính thức tổ chức hôn lễ tại Phú Quốc sau khoảng 5 năm gắn bó. Đám cưới diễn ra bên bờ biển với sự góp mặt của gia đình, bạn bè và nhiều đồng nghiệp trong làng giải trí.

Trước khi đến với nhau, cả hai đều từng trải qua hôn nhân đổ vỡ và có con riêng. Ảnh: FBNV

Sau khi tái hôn, cuộc sống của Thanh Vân Hugo có nhiều thay đổi. Từ người mẹ đơn thân, cô cùng ông xã chăm sóc 4 người con, bao gồm một con trai riêng của cô, hai con riêng của chồng và một con gái chung.

Không chỉ có cuộc sống gia đình ấm áp, nữ MC còn được chồng doanh nhân chuẩn bị cơ ngơi khang trang khi quyết định chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM sinh sống. Căn biệt thự của gia đình Thanh Vân Hugo có diện tích gần 200m², nổi bật với tông màu trắng chủ đạo cùng phong cách kiến trúc hiện đại.

Căn biệt thự của gia đình Thanh Vân Hugo có diện tích gần 200m².

Điểm nhấn của căn biệt thự là hồ cá koi được thiết kế lấy cảm hứng từ dòng suối nhỏ. Ảnh: FBNV

Bên cạnh công việc vun vén cho mái ấm nhỏ, nữ MC vẫn tiếp tục các hoạt động kinh doanh riêng và chọn lựa tham gia những dự án nghệ thuật phù hợp.

Thanh Vân Hugo và con gái út (Nguồn Tiktok Vân Hugo):