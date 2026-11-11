Nữ MC nổi tiếng mắc ung thư ở tuổi 43, lời thú nhận ngắn gọn khiến người hâm mộ lặng người

Windy Duan, người dẫn chương trình du lịch trải nghiệm Go Go Taiwan của đài FTV, khiến nhiều khán giả bất ngờ khi thông báo mắc ung thư trên mạng xã hội ngày 11/11. Nữ MC 43 tuổi cho biết cô dự kiến bước vào đợt phẫu thuật điều trị đầu tiên vào cuối tháng 11. May mắn, bệnh chưa có dấu hiệu lan rộng hoặc di căn.

Trong bài đăng, Windy Duan thừa nhận đã suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không biết phải thông báo tin này với mọi người như thế nào. Cuối cùng, cô quyết định chia sẻ thẳng thắn: “Tôi mắc ung thư”.

Thông tin khiến đông đảo người hâm mộ lo lắng, song việc bệnh chưa di căn cũng phần nào giúp khán giả yên tâm hơn về tình trạng sức khỏe của nữ MC.

Windy Duan năm nay 43 tuổi, tốt nghiệp khoa tiếng Nga của Đại học Chính trị Quốc gia Đài Loan. Năm 2007, cô bắt đầu làm phát thanh viên tin giao thông tại một đài truyền hình chuyên về lĩnh vực này. Sau đó, cô gắn bó với đài FTV, dẫn dắt nhiều chương trình khám phá ngoài trời như Go Go Taiwan và Iron Horse Crazy Taiwan.

Với hình ảnh năng động, khỏe khoắn cùng niềm đam mê thể thao, cô được khán giả gọi bằng biệt danh “nữ chiến binh ngoài trời”. Windy Duan cũng là nữ MC đầu tiên tại Đài Loan dẫn chương trình phát sóng giải đua xe đạp Tour de France.

Đáng chú ý, Windy Duan tiết lộ cô đã biết mình mắc ung thư trước khi đến đảo Jeju tham gia cuộc đua xe đạp cự ly 100 km. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của huấn luyện viên, đội ngũ dinh dưỡng và bác sĩ, cô vẫn quyết định tham gia cuộc thi theo kế hoạch.

Nữ MC cho biết cảm xúc sau khi hoàn thành cuộc đua rất phức tạp, khiến cô mất nhiều thời gian vẫn chưa thể sắp xếp lại những trải nghiệm của mình. Cô dự định sẽ chia sẻ cụ thể hơn về hành trình này trong bài đăng tiếp theo.

Do sắp bước vào quá trình điều trị, Windy Duan buộc phải tạm thời từ chối một số lời mời công việc và thi đấu. Cô gửi lời xin lỗi, đồng thời cảm ơn bạn bè và người hâm mộ đã dành sự quan tâm, động viên trong thời gian qua. Nữ MC cũng cho biết sẽ không thể trả lời từng tin nhắn riêng lẻ và mong mọi người không quá lo lắng.

Về hoạt động nghệ thuật, Windy Duan khẳng định chương trình Go Go Taiwan vẫn phát sóng bình thường. Người đồng dẫn Yu Sida cùng MC thay thế sẽ tiếp tục đưa khán giả khám phá nhiều địa điểm trên khắp Đài Loan trong thời gian cô điều trị.

Nữ MC hy vọng sớm hồi phục để trở lại với ê-kíp, đồng thời mong muốn nhanh chóng quay lại các hoạt động thể thao và tiếp tục chạy bộ.

Khép lại thông báo, Windy Duan thể hiện tinh thần lạc quan bằng câu nói: “Ngoài cái chết ra, mọi chuyện trong cuộc sống đều chỉ là vết xước”. Chia sẻ mạnh mẽ của cô nhận được nhiều lời động viên, cổ vũ từ cộng đồng mạng.