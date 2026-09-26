Nữ MC lĩnh án 20 tháng tù, có nguy cơ bị truy nã

Ngày 26/9, TVBS đưa tin MC Tiết Khải Lợi có nguy cơ bị phát lệnh truy nã sau khi không đến trình diện theo yêu cầu của cơ quan công tố để chấp hành bản án về tội rửa tiền.

Trước đó, Tiết Khải Lợi bị doanh nhân họ Khâu, bạn trai cũ cáo buộc lấy lý do xử lý tranh chấp tài chính để nhận 4,2 triệu Đài tệ (khoảng 3,4 tỷ đồng) rồi chiếm giữ số tiền. Ngày 29/4, Tòa án địa phương Đài Bắc tuyên cô 1 năm 8 tháng tù, phạt 100.000 Đài tệ (hơn 80 triệu đồng) và tịch thu 4,2 triệu Đài tệ tiền phạm tội chưa bị thu giữ.

Do cả Tiết Khải Lợi và công tố viên đều không kháng cáo trong thời hạn luật định, bản án đã có hiệu lực.

Nữ MC Tiết Khải Lợi. Ảnh: UDN

Vụ việc xảy ra năm 2022, khi Tiết Khải Lợi đang hẹn hò với doanh nhân họ Khâu. Theo cáo trạng và tài liệu được tòa xem xét, nữ MC bị cáo buộc nói rằng có thể nhờ các mối quan hệ để giúp bạn trai giải quyết tranh chấp tài chính liên quan khoản tiền 11,75 triệu Đài tệ (gần 8 tỷ đồng).

Tiết Khải Lợi được cho là đã nhận 4,2 triệu Đài tệ từ bạn trai với lý do đây là chi phí xử lý khoản nợ và phí giới thiệu. Trong một lần đi cùng bạn trai đến trình báo cảnh sát, cô bị cáo buộc khai số tiền tranh chấp chỉ là 500.000 Đài tệ (khoảng 400 triệu đồng).

Sau đó, 4,2 triệu Đài tệ được chuyển vào tài khoản của con gái chưa thành niên rồi tiếp tục được luân chuyển qua nhiều giao dịch bao gồm chuyển khoản, đổi ngoại tệ và đầu tư quỹ.

Nữ MC xuất hiện tại tòa án trước đó. Ảnh: TVBS

Tại tòa, Tiết Khải Lợi phủ nhận hành vi phạm tội, cho rằng bản thân không biết trong ba lô có tiền mặt và khẳng định khoản tiền trên là tiền vay từ mẹ. Tuy nhiên, tòa án căn cứ vào hồ sơ cảnh sát, hình ảnh, âm thanh tại hiện trường cùng nội dung trao đổi giữa 2 bên để đối chiếu lời khai. Cuối cùng, tòa xác định cô phạm tội rửa tiền.

Sau khi bản án có hiệu lực, cơ quan công tố đã triệu tập Tiết Khải Lợi vào tháng 8 để thực hiện thủ tục đưa cô đi chấp hành án. Tuy nhiên, cô không đến trình diện và hiện không thể liên lạc được. Một số nguồn tin cho biết nữ MC có thể vẫn đang ở Mỹ.

Tiết Khải Lợi đối diện nguy cơ bị truy nã. Ảnh: China Times

Theo Liberty Times, cơ quan công tố dự kiến cấp lệnh bắt để đưa Tiết Khải Lợi về chấp hành án. Nếu việc bắt giữ không thành, cô có thể bị phát lệnh truy nã theo quy định. Cơ quan chức năng cũng sẽ tiến hành thủ tục truy thu khoản tiền phạm tội 4,2 triệu Đài tệ.

Trước đó, phía doanh nhân họ Khâu từng đề nghị tòa hạn chế Tiết Khải Lợi xuất cảnh vì lo ngại cô bỏ trốn. Tuy nhiên, cô cho biết đang làm việc tại Mỹ nhưng vẫn trở về Đài Loan (Trung Quốc) đúng lịch để tham dự các phiên tòa, nên tòa khi đó không áp dụng biện pháp hạn chế xuất cảnh.

Tiết Khải Lợi sinh năm 1973, từng là MC nổi bật của đài TVBS trước khi vướng vụ án pháp lý.

MC Tiết Khải Lợi xuất hiện tại tòa án: