Nữ MC là mẹ đơn thân được 'nam thần' kém 9 tuổi si mê, U40 sở hữu mặt mộc cực phẩm, chồng cưng chiều như em bé

Mới đây, MC Bạch Lan Phương chia sẻ loạt ảnh đón sinh nhật tuổi 40 trên trang cá nhân, thu hút sự chú ý của bạn bè và người hâm mộ. Trong những hình ảnh được đăng tải, nữ MC xuất hiện rạng rỡ, không quên dành cho ông xã Huỳnh Anh những cử chỉ tình cảm ngọt ngào.

Kèm theo loạt ảnh, Bạch Lan Phương viết: “Nếu như không thể đi cùng một người đến cuối đoạn đường, vậy thì mình đi cùng nhiều người, mỗi người một đoạn cũng được miễn là mình thấy vui”. Chia sẻ của cô nhận được nhiều sự quan tâm, trong khi đông đảo đồng nghiệp và bạn bè gửi lời chúc mừng sinh nhật.

Bạch Lan Phương sinh năm 1986, từng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình khi đảm nhận vai trò MC của một số chương trình trên VTV như Thời trang và cuộc sống, VTV Kết nối... Những năm gần đây, cô ít xuất hiện trên sóng truyền hình, chủ yếu tập trung cho công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình.

Nữ MC hiện là mẹ của bé Khánh An, sinh năm 2014, thường được gọi thân mật là Cherry. Trước khi xây dựng tổ ấm với diễn viên Huỳnh Anh, Bạch Lan Phương từng trải qua cuộc sống mẹ đơn thân và dành nhiều thời gian cho con gái.

Ở tuổi 40, Bạch Lan Phương vẫn gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trẻ trung, làn da mịn màng và căng bóng. Trong những hình ảnh mới, cô lựa chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên đường nét gương mặt cùng nụ cười rạng rỡ.

Bạch Lan Phương công khai chuyện tình cảm với diễn viên Huỳnh Anh vào năm 2020. Thời điểm đó, nam diễn viên kém cô 9 tuổi. Trong suốt thời gian hẹn hò, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm của công chúng.

Sau khoảng 4 năm bên nhau, cặp đôi chính thức đăng ký kết hôn vào tháng 4/2024. Bạch Lan Phương và Huỳnh Anh cũng từng thực hiện bộ ảnh cưới, tuy nhiên, theo những thông tin được chia sẻ, cả hai chưa tổ chức hôn lễ chính thức.

Trên mạng xã hội, nữ MC và chồng thường xuyên thể hiện tình cảm qua những hình ảnh đời thường. Loạt ảnh sinh nhật tuổi 40 mới đây tiếp tục cho thấy những khoảnh khắc gần gũi, tình tứ của cặp đôi.

Bên cạnh chuyện tình cảm, không gian sống của Bạch Lan Phương cũng từng thu hút sự chú ý. Theo chia sẻ của nữ MC, cô đã chi khoảng 10 tỷ đồng để sửa chữa và hoàn thiện nội thất căn nhà. Không gian được đầu tư theo phong cách sang trọng, chú trọng sự tiện nghi và tính thẩm mỹ.

Ở tuổi 40, Bạch Lan Phương duy trì hình ảnh trẻ trung, tiếp tục phát triển công việc kinh doanh và vun đắp cuộc sống gia đình bên diễn viên Huỳnh Anh cùng con gái.

Cô không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc đời thường được ông xã Huỳnh Anh yêu thương, chiều chuộng như "em bé".