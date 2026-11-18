Ngày 14/11, đang tham gia một cuộc tọa đàm trực tiếp trên kênh GB News (Anh), bác sĩ Renee Hoenderkamp khiến các đồng nghiệp trong trường quay sững sờ khi bất ngờ thông báo tin vui. “Tôi sắp trở thành mẹ của 3 đứa con, hiện tôi đang mang thai được 12 tuần”, bà nói trên sóng.

Thông tin được đưa ra giữa một phần thảo luận về chủ đề thời sự, ê-kíp không hề được báo trước. Theo Daily Beast, sau phút ngỡ ngàng, đồng nghiệp tặng bà một chiếc bánh phủ kem hồng và xanh.

Renee Hoenderkamp sẽ tròn 60 tuổi vào mùa xuân năm sau, theo trang N1 (Slovenia). Điều đó có nghĩa là bà nhiều khả năng sẽ đón con thứ 3 khi đã bước sang tuổi 60.

Ảnh chụp màn hình GB News

Ba lần thụ tinh ở nước ngoài

Renee Hoenderkamp là bác sĩ đa khoa sống tại London, cộng tác với GB News từ năm 2021 với vai trò chuyên gia y tế, người dẫn chương trình và cây bút bình luận. Bà cho biết thai nhi được thụ thai từ trứng trữ đông, sau 3 lần thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại một phòng khám ở Ba Lan.

Bà phải ra nước ngoài vì tại Anh, hệ thống y tế công NHS chỉ hỗ trợ IVF cho phụ nữ đến 43 tuổi, còn phần lớn cơ sở tư nhân từ chối điều trị cho người từ 55 tuổi trở lên, theo The Nightly. Nữ bác sĩ thừa nhận hành trình không hề dễ dàng. Bà kể đã có những lần ngồi trước ống kính, dẫn chương trình như bình thường, trong khi biết rằng lần điều trị vừa qua đã thất bại.

Ảnh: GB News

Con trai cả của bà, Calum, năm nay 37 tuổi, chào đời khi bà mới 21 tuổi. Con gái Alice, 7 tuổi, ra đời khi bà 51 tuổi. Tình huống gia đình bà khá đặc biệt: Alice và cháu nội của bà (con gái của Calum) chỉ cách nhau khoảng 2 tháng tuổi. Theo The Nightly, bạn đời của bà là ông Colin Natali, người sẽ lại làm cha ở tuổi 66. Năm 2023, trong bài viết trên Daily Mail, Hoenderkamp từng chia sẻ rằng sinh con ở tuổi 51 với bà còn dễ dàng hơn ở tuổi 21.

“Xã hội hiếm khi phản đối đàn ông làm cha ở tuổi 70, 80”

Tin vui nhanh chóng kéo theo làn sóng phản ứng gay gắt. Theo Good Morning America, nữ bác sĩ cho biết bà bị gọi bằng những từ như “kinh tởm”, “đáng ghê”, “ích kỷ” và “sai trái”. Nhiều người chất vấn chuyện gì sẽ xảy ra nếu bà qua đời trong vòng 5 năm tới.

Hoenderkamp không né tránh. Bà thừa nhận khả năng đó có thể xảy ra nhưng nhấn mạnh mình luôn giữ thể lực rất tốt, con gái Alice đang có một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc và bà mong đứa con sắp chào đời cũng vậy.

Ảnh: GB News

Trong bài bình luận đăng trên trang GB News, nữ bác sĩ cho rằng tuổi tác, sự từng trải, lòng kiên nhẫn và nền tảng tài chính ổn định giúp con người làm cha mẹ tốt hơn. Bà chỉ ra tiêu chuẩn kép khi nam giới hiếm khi bị chỉ trích vì có con muộn.

“Xã hội hiếm khi phản đối khi đàn ông làm cha ở tuổi 70 hay 80”, bà viết. Theo Hoenderkamp, sự phản đối nhắm vào bà dường như chỉ dựa trên con số ghi trong giấy khai sinh.

Rủi ro y khoa không thể xem nhẹ

Dù vậy, giới chuyên môn vẫn cảnh báo về rủi ro sức khỏe. Good Morning America dẫn định nghĩa của Hiệp hội Sản phụ khoa Mỹ (ACOG), theo đó phụ nữ mang thai từ 35 tuổi trở lên được xếp vào nhóm “thai phụ lớn tuổi”. Mang thai sau 40 tuổi làm tăng nguy cơ tiểu đường thai kỳ, tiền sản giật, sảy thai và sinh non.

Tuổi cao của người cha cũng không phải không có ảnh hưởng. Các nghiên cứu cho thấy cha lớn tuổi có liên quan đến nguy cơ sinh non, trẻ nhẹ cân, thai chết lưu, cũng như khả năng cao hơn xuất hiện đột biến gen và một số bệnh lý như rối loạn phổ tự kỷ.

Câu chuyện của Hoenderkamp xuất hiện không lâu sau khi nữ diễn viên Hilary Swank công bố mang thai con thứ 3 ở tuổi 52 vào tháng trước. Trước đó, minh tinh Hollywood sinh đôi khi 48 tuổi.

Renee Hoenderkamp công bố mang thai ở tuổi 59:

Video: GBN