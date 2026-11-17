Ngày 15/11, Văn phòng Công tố quận Essex phối hợp với Sở Cảnh sát Swampscott thông báo đã tìm thấy thi thể bà Melissa Dragon, cư trú tại thị trấn Swampscott.

Theo thông tin từ nhà chức trách, nguyên nhân và cách thức dẫn đến cái chết của nữ luật sư đang được Văn phòng Giám định y khoa trưởng bang điều tra. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy vụ việc liên quan đến hành vi phạm tội.

Thông báo tìm người mất tích được Sở Cảnh sát Swampscott đăng tải. Ảnh: People.↵

Trong thông cáo chung, cơ quan chức năng gửi lời cảm ơn các lực lượng thực thi pháp luật và người dân đã hỗ trợ tìm kiếm bà Dragon. Đồng thời, nhà chức trách cho biết sẽ không công bố thêm thông tin nhằm tôn trọng gia đình nạn nhân.

Trước đó, bà Dragon được trình báo mất tích vào ngày 13/11. Theo thông báo truy tìm của cảnh sát, lần cuối bà được nhìn thấy khi đang lái chiếc SUV Lexus RX 350 màu xanh, đời 2015, di chuyển về hướng Tây trên đường Lynnfield, thuộc thị trấn Lynn, bang Massachusetts.

Thời điểm mất tích, bà Dragon có tóc nâu, mắt nâu, mặc bốt màu xám, quần legging họa tiết da báo và áo khoác đen lót lông giả. Cảnh sát Swampscott khi đó đã kêu gọi người dân hỗ trợ cung cấp thông tin để tìm kiếm bà.

Nữ luật sư Melissa Dragon, 54 tuổi. Ảnh: People.

Sau khi thông tin bà Dragon tử vong được công bố, nhiều người bày tỏ sự tiếc thương trên mạng xã hội. Một người quen mô tả nữ luật sư là người luôn tràn đầy sức sống, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình bà.

Theo thông tin trên trang LinkedIn cá nhân, Melissa Dragon tốt nghiệp Trường Cao đẳng Emerson với bằng cử nhân khoa học, sau đó hoàn thành chương trình tại Trường Luật Đại học Suffolk vào năm 1997.

Bà chuyên giải quyết các vụ việc liên quan đến ly hôn và đã điều hành văn phòng luật riêng hơn 20 năm. Ngoài ra, bà còn là thành viên sáng lập tổ chức Child Advocacy Rights Education tại khu vực Đại Boston, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và bảo vệ quyền trẻ em.