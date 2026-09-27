Nữ lính cứu hỏa Florida lập kỷ lục là người phụ nữ thấp nhất trong nghề

Kelso đã làm lính cứu hỏa được 5 năm tại St. Pete Beach, bang Florida, sau khi dành những năm tuổi 20 làm việc trong lĩnh vực doanh nghiệp. Cô cho biết những người bạn làm lính cứu hỏa đã khuyến khích cô gia nhập sở cứu hỏa địa phương.

"Tôi đã làm lính cứu hỏa được 5 năm, và ban đầu đây chỉ là một câu chuyện đùa trong trạm cứu hỏa. Một hôm, một người trong số họ quyết định tra cứu thử và nhận ra rằng tôi thực sự có thể đăng ký tranh kỷ lục này. Chúng tôi làm theo các bước hướng dẫn, trải qua một quá trình đo đạc khá công phu, và thế là chúng tôi có mặt ở đây. Nếu phải gọi tên thì đây thực sự chỉ là một sự tình cờ thú vị của số phận", Kelso chia sẻ với Guinness World Records.

Kelso cho biết cô không để chiều cao của mình cản trở công việc, vốn đòi hỏi cô phải tiến vào các tòa nhà đang bốc cháy, mang theo những thiết bị nặng và chịu đựng nhiều điều kiện khắc nghiệt khác. Thậm chí, cô nói chiều cao còn giúp mình thực hiện một số nhiệm vụ dễ dàng hơn, chẳng hạn như chui qua cửa sổ hoặc tiến vào những không gian chật hẹp trên gác mái: “Nhiều đồng nghiệp nam ở đây gọi tôi là ‘khỉ nhện’ vì tôi có thể trèo vào bất cứ đâu".

Kelso cũng khuyến khích những người khác đừng để chiều cao ngăn cản họ gia nhập lực lượng cứu hỏa: “Hãy mạo hiểm. Đừng để người khác quyết định giới hạn của bạn. Tuy nhiên, công việc cứu hỏa rất khó khăn đối với bất kỳ ai cả về tinh thần lẫn thể chất. Dù bạn cao 1,47m hay 1,91m, nghề này cũng không hề dễ dàng. Bạn sẽ có những ngày cảm thấy thất vọng, có thể còn nản lòng, nhưng bạn chỉ cần tiếp tục xuất hiện và sự quyết tâm không bao giờ bỏ cuộc của bạn sẽ không bị bỏ qua”. Vince Brasco đang giữ kỷ lục nam lính cứu hỏa thấp nhất, với chiều cao khoảng 1,27m.