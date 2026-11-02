Nữ lãnh đạo đứng sau hai doanh nghiệp nắm hơn 322 triệu cổ phiếu VIB là ai?

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa cập nhật danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên. Trong đó, đáng chú ý là sự thay đổi cơ cấu sở hữu giữa CTCP Beston và CTCP Bellmont sau giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu diễn ra ngày 22/10/2026.

Theo thông tin công bố, Beston đã chuyển 85,73 triệu cổ phiếu VIB sang Bellmont. Trước giao dịch, Beston sở hữu khoảng 157,98 triệu cổ phiếu, tương đương 4,641% vốn ngân hàng. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu do doanh nghiệp này trực tiếp nắm giữ giảm còn 87,26 triệu đơn vị, tương ứng 2,336%.

Ở chiều ngược lại, Bellmont từ vị thế chưa sở hữu cổ phiếu VIB đã nhận chuyển giao 85,73 triệu cổ phiếu, tương đương 2,295% vốn điều lệ ngân hàng.

Như vậy, giao dịch đã làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trực tiếp của hai doanh nghiệp tại VIB. Tuy nhiên, xét tổng thể các cá nhân và tổ chức liên quan được công bố, nhóm này đang nắm giữ 322,59 triệu cổ phiếu, tương đương 8,636% vốn ngân hàng.

CTCP Bellmont mới thành lập tháng 9/2026, sau đó nhận chuyển giao 85,73 triệu cổ phiếu VIB từ CTCP Beston.

Bà Nguyễn Thùy Nga trực tiếp sở hữu 3,386% vốn VIB

Một nhân vật đáng chú ý trong cơ cấu cổ đông nói trên là bà Nguyễn Thùy Nga. Bà Nga hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tại cả Beston và Bellmont, đồng thời trực tiếp sở hữu 3,386% vốn điều lệ VIB.

Ngoài bà Nga, danh sách các cá nhân liên quan được công bố còn có ông Trương Hồng Hải, ông Nguyễn Mạnh Thắng và bà Trịnh Hương Lan.

Theo số liệu cập nhật, ông Trương Hồng Hải sở hữu 0,523% vốn VIB; ông Nguyễn Mạnh Thắng nắm 0,071% và bà Trịnh Hương Lan sở hữu 0,025%.

Tổng tỷ lệ sở hữu trực tiếp của 4 cá nhân này đạt khoảng 4,005% vốn điều lệ ngân hàng. Kết hợp với lượng cổ phiếu do Beston và Bellmont nắm giữ, tổng sở hữu của nhóm đạt 8,636%.

Điểm đáng chú ý là việc chuyển giao cổ phiếu giữa Beston và Bellmont diễn ra trong bối cảnh cả hai doanh nghiệp đều do bà Nguyễn Thùy Nga đứng đầu. Giao dịch khiến cơ cấu sở hữu trực tiếp giữa hai pháp nhân thay đổi, trong khi tổng lượng cổ phần của nhóm được công bố vẫn được duy trì.

Bellmont mới thành lập tháng 9/2026

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, CTCP Bellmont bắt đầu hoạt động từ ngày 23/9/2026. Doanh nghiệp đặt trụ sở tại Tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, phường Sài Gòn, TP.HCM. Người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thùy Nga.

Bellmont đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn thực phẩm. Ngoài ra, doanh nghiệp còn đăng ký nhiều lĩnh vực khác như chế biến sữa, sản xuất thực phẩm, sản xuất đồ uống không cồn, bán buôn tổng hợp, kinh doanh bất động sản, tư vấn quản lý, quảng cáo và nghiên cứu thị trường.

Đáng chú ý, chỉ sau khoảng một tháng thành lập, Bellmont đã nhận chuyển giao hơn 85,7 triệu cổ phiếu VIB từ Beston, qua đó trở thành cổ đông trực tiếp sở hữu hơn 2,29% vốn ngân hàng.

Việc một pháp nhân mới thành lập nhanh chóng xuất hiện trong danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn trở lên của VIB là diễn biến đáng quan tâm.

VIB lãi hơn 7.500 tỷ đồng, chi phí dự phòng tăng gần gấp đôi

Bên cạnh diễn biến cơ cấu cổ đông, kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 của VIB ghi nhận tăng trưởng về thu nhập và lợi nhuận, song cũng xuất hiện một số áp lực về chi phí.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, lũy kế 9 tháng, ngân hàng đạt tổng thu nhập hoạt động 17.329 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 13.187 tỷ đồng, tăng khoảng 11%. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 4.055 tỷ đồng, cao gấp hơn 3 lần mức 1.272 tỷ đồng cùng kỳ.

Tuy nhiên, một số mảng kinh doanh ngoài tín dụng lại ghi nhận kết quả kém tích cực. Hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi nhận lỗ thuần 1.147 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi gần 124 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư cũng chuyển từ lãi 156 tỷ đồng sang lỗ 157 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động trong kỳ đạt 5.353 tỷ đồng, giảm khoảng 2% so với cùng kỳ. Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 11.976 tỷ đồng, tăng 29,3%.

Dù vậy, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh đã tạo áp lực lên lợi nhuận. Cụ thể, khoản mục này tăng từ 2.215 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025 lên 4.385 tỷ đồng trong cùng kỳ năm nay, tương ứng mức tăng gần 98%.

Sau khi trừ chi phí dự phòng, VIB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 7.591,5 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 6.071,5 tỷ đồng, cũng tăng khoảng 7,7%.

Như vậy, dù tổng thu nhập hoạt động tăng 17,7%, lợi nhuận trước thuế của VIB chỉ tăng một chữ số. Khoảng cách này phần nào phản ánh tác động của chi phí dự phòng tăng mạnh, bên cạnh kết quả kém tích cực từ hoạt động ngoại hối và mua bán chứng khoán đầu tư.

Riêng quý III/2026, VIB ghi nhận tổng thu nhập hoạt động 6.101 tỷ đồng, tăng 21,8%; lợi nhuận trước thuế đạt 2.405,8 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước.

Về quy mô tài sản, tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của VIB đạt 599.584 tỷ đồng, tăng 7,8% so với đầu năm.

Dư nợ cho vay khách hàng đạt 411.312 tỷ đồng, tăng 7,7%. Tiền gửi khách hàng đạt 322.211 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cuối năm 2025.

Đáng chú ý, phát hành giấy tờ có giá đạt 48.871 tỷ đồng, tăng 39,4% so với mức 35.071 tỷ đồng đầu năm. Vốn chủ sở hữu của VIB đạt 49.766 tỷ đồng, tăng 6,1%, trong khi tổng nợ phải trả ở mức 549.818 tỷ đồng, tăng 8%.

Nhìn chung, VIB tiếp tục mở rộng quy mô tài sản và duy trì tăng trưởng lợi nhuận trong 9 tháng đầu năm. Tuy nhiên, chi phí dự phòng tín dụng gần gấp đôi cùng kỳ, trong khi một số mảng kinh doanh ngoài tín dụng chuyển từ lãi sang lỗ, là những yếu tố cần theo dõi trong các quý tiếp theo.