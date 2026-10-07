Nữ lãnh đạo cần nâng cao năng lực tư duy chiến lược, quản trị sự thay đổi

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh phụ nữ là một bộ phận quan trọng của nguồn nhân lực quốc gia; đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý ngày càng có vai trò quan trọng trong hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác cán bộ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực, trí tuệ, bản lĩnh và kinh nghiệm, đóng góp ngày càng thực chất vào quá trình phát triển đất nước.

Trong bối cảnh tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và mở rộng không gian phát triển, yêu cầu đối với đội ngũ lãnh đạo, quản lý ngày càng cao.

Đội ngũ nữ lãnh đạo cần tiếp tục nâng cao năng lực tư duy chiến lược, hoạch định và thực thi chính sách, quản trị sự thay đổi, giải quyết vấn đề và xử lý các tình huống, truyền thông chính sách, xây dựng mạng lưới hợp tác và hội nhập quốc tế.

Chương trình bồi dưỡng năm nay được thiết kế theo hướng thiết thực, chuyên sâu, gắn với yêu cầu thực tiễn, tập trung vào 3 nhóm năng lực cốt lõi.

Trong đó, năng lực hoạch định và thực thi chính sách, khả năng phân tích, dự báo và ra quyết định trong bối cảnh mới; năng lực lãnh đạo và quản lý tập trung vào dẫn dắt đội ngũ, tạo động lực; năng lực giao tiếp, đàm phán và hội nhập hướng tới nâng cao khả năng truyền đạt, thuyết phục, kết nối, hợp tác và tham gia hiệu quả.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đề nghị các học viên phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm trong học tập; tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và phản ánh những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong công tác lãnh đạo, quản lý của Bộ, ngành, địa phương, từ đó, vận dụng sáng tạo kiến thức và kinh nghiệm từ khóa học vào công việc của mình, tạo chuyển biến về tư duy, phương pháp lãnh đạo và hiệu quả công việc.

Tại chương trình tập huấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng đã chia sẻ, trao đổi với các học viên về một số kết quả đạt được, những vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới đang đặt ra hiện nay và đề cập các giải pháp cần tập trung giải quyết như: khoảng cách trong lao động, việc làm, thu nhập của lao động nữ; vấn đề khoảng cách giới trong tiếp cận an sinh xã hội và cơ hội phát triển; tình trạng bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới và những khuôn mẫu giới còn tồn tại; vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh; vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần của phụ nữ và trẻ em gái.