Cuối năm 2025, trong một cuộc gặp với ban lãnh đạo phụ trách các mô hình AI (trí tuệ nhân tạo) của ByteDance, Zeng Yan đưa ra đề xuất gây tranh luận: Phát triển mô hình tạo video có quy mô ít nhất 200 tỷ tham số. Đây là đề xuất đột phá lớn so với các mô hình AI trước đó (vốn hay bị biến dạng hình ảnh, sai quy luật vật lý) và thay đổi hoàn toàn bài toán kinh tế trong sản xuất phim truyền thống.

Đề xuất của Yan sau đó đã nhận được sự ủng hộ từ những người đứng đầu nhóm nghiên cứu Seed.

Quyết định này cũng mở đường cho quá trình phát triển Seedance 2.0, mô hình tạo video ra mắt vào tháng 2, nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới công nghệ và ngành công nghiệp nội dung Trung Quốc. Zeng Yan giữ vai trò quan trọng trong khâu tiền huấn luyện, giai đoạn đặt nền tảng để AI học cách nhận biết, phân tích và tái tạo thế giới.

Nữ kỹ sư 29 tuổi Zeng Yan.

Từ giảng đường đến đội ngũ AI nòng cốt của ByteDance

Zeng Yan (SN 1997) từng tốt nghiệp ĐH Giao thông Tây An, một trong những trường đại học có thế mạnh về kỹ thuật tại Trung Quốc. Sau đó, cô sang Canada học thạc sĩ tại ĐH Montreal, tập trung vào lĩnh vực khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo.

Tháng 9/2021, khi mới khoảng 24 tuổi, Yan gia nhập AI Lab của ByteDance với vị trí kỹ sư thuật toán. Chỉ 2 tháng sau, cô đã công bố công trình nghiên cứu đầu tiên trên nền tảng arXiv, liên quan đến mô hình X-VLM.

Nghiên cứu này tập trung giải quyết một bài toán quan trọng: Làm thế nào để AI vừa hiểu được tổng thể hình ảnh, vừa nhận diện chính xác các chi tiết bên trong. Đây là nền tảng quan trọng để AI có thể hiểu nội dung hình ảnh, thay vì chỉ nhận diện những đặc điểm chung.

Trong những năm tiếp theo, Yan tiếp tục tham gia nhiều công trình nghiên cứu về mô hình đa phương thức, đồng thời đảm nhận vai trò tác giả chính trong một số báo cáo khoa học.

Cuối năm 2022, sự xuất hiện của ChatGPT thúc đẩy cuộc chạy đua phát triển mô hình AI quy mô lớn trên toàn cầu. ByteDance thành lập nhóm nghiên cứu Seed để tập trung vào các mô hình nền tảng. Với kinh nghiệm về thị giác máy tính và AI đa phương thức, Yan được điều chuyển sang bộ phận này.

Tại đây, cô tham gia những dự án như CCLM và Lynx, nghiên cứu khả năng kết hợp dữ liệu hình ảnh, văn bản và ngôn ngữ nhằm giúp AI thực hiện nhiều tác vụ khác nhau.

Bước ngoặt đáng chú ý đến vào cuối năm 2023 với PixelDance, mô hình tạo video do nhóm nghiên cứu của Yan phát triển. Công trình này hướng đến việc giải quyết một hạn chế lớn của công nghệ tạo video thời điểm đó: Hình ảnh có thể chuyển động nhưng chủ thể dễ bị biến dạng, thiếu nhất quán giữa các khung hình. Đây cũng là nền tảng nghiên cứu quan trọng cho sự phát triển của Seedance sau này.

Theo truyền thông Trung Quốc, tháng 3 vừa rồi, Yan được cho thăng bậc từ cấp 3-2 lên 4-2 tại ByteDance, sau khoảng một năm. Đây là cấp bậc dành cho nhóm nhân sự kỹ thuật cấp cao trong hệ thống của tập đoàn. Tổng gói đãi ngộ dành cho nhân sự ở cấp bậc này ước tính hơn 5 triệu NDT (khoảng 19 tỷ đồng)/năm, bao gồm lương, thưởng và cổ phiếu.

Người góp phần mở ra cuộc cách mạng làm phim bằng AI tại Trung Quốc

Zeng Yan được ghi nhận là người góp phần thúc đẩy sự phát triển của công nghệ làm phim bằng AI tại Trung Quốc.

Từ PixelDance, ByteDance tiếp tục phát triển Seedance. Phiên bản đầu tiên được giới thiệu vào tháng 11/2025, trước khi Seedance 2.0 ra mắt vào tháng 2.

Đến tháng 7, ByteDance tiếp tục giới thiệu Seedance 2.5, mở rộng khả năng tạo video dài khoảng 30 giây trong một lần xử lý và cải thiện sự đồng nhất giữa nhân vật, hình ảnh, chuyển cảnh và âm thanh.

Công nghệ này góp phần hình thành mô hình sản xuất mới, thường được gọi là đoàn làm phim một người. Một nhà sáng tạo có thể đảm nhận nhiều vai trò vốn trước đây cần cả ê kíp, từ lên ý tưởng, xây dựng nhân vật, thiết kế bối cảnh đến dựng phim.

Theo South China Morning Post, sự phát triển nhanh chóng của Seedance đã và đang tạo ra thay đổi sâu sắc đối với ngành giải trí Trung Quốc. Đặc biệt, dòng phim ngắn dọc màn hình vốn phát triển mạnh tại Trung Quốc có thể tận dụng AI để sản xuất hàng loạt nội dung, mở rộng thị trường và tiếp cận khán giả quốc tế.

Theo Xinhua, riêng tháng 3, khoảng 50.000 tác phẩm phim ngắn được tạo bằng AI xuất hiện trên Douyin. Lượng người xem phim ngắn tại Trung Quốc trong nửa đầu năm vượt 600 triệu.

Các nhà sản xuất có thể thử nghiệm những bối cảnh kỳ ảo, chiến trường rộng lớn, nhân vật siêu nhiên hay những cảnh hành động phức tạp mà trước đây đòi hỏi ngân sách lớn.

Trong bối cảnh đó, Zeng Yan trở thành đại diện đáng chú ý cho thế hệ kỹ sư trẻ đang định hình ngành công nghiệp sáng tạo mới tại Trung Quốc. Từ một nữ nghiên cứu sinh theo đuổi bài toán thị giác máy tính, cô góp phần phát triển công nghệ có khả năng thay đổi cách con người tạo ra những thước phim.