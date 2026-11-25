“Ngày 25/11, chúng tôi sẽ nói lời vĩnh biệt Jeanine trong lễ tang. Xin cảm ơn mọi người đã sẻ chia và dành tình cảm cho gia đình”, người thân của nữ vận động viên người Hà Lan thông báo.

Vận động viên Grasmeijer qua đời hôm 16/11, nhưng đến nay gia đình vẫn chưa tiết lộ nguyên nhân. Sự ra đi ở tuổi 33 của cô để lại nhiều tiếc thương trong giới lặn tự do thế giới, nơi nữ vận động viên này từng chinh phục những cột mốc đáng kinh ngạc.

Năm 2013, ở tuổi 20, Grasmeijer trở thành nữ vận động viên trẻ nhất lập kỷ lục thế giới môn lặn tự do khi chinh phục độ sâu 90 m tại Kalamata (Hy Lạp) chỉ bằng một hơi thở.

Niềm vui của cô chỉ kéo dài 6 ngày, khi nữ vận động viên người Nga Natalia Molchanova phá kỷ lục với thành tích 91 m.

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Nữ vận động viên Grasmeijer đã phá vỡ nhiều kỷ lục thế giới trong sự nghiệp. Ảnh: Jam Press.

Mất 3 năm sau đó, Grasmeijer mới giành lại kỷ lục thế giới. Tại giải DeepSea Challenge diễn ra ở đảo Bonaire vào tháng 9/2016, nữ vận động viên người Hà Lan chinh phục độ sâu 92 m và trở lại mặt nước sau 3 phút 46 giây nín thở.

Đáng nể là Grasmeijer thực hiện phần thi mà không sử dụng chân vịt hay bình dưỡng khí. Ở nội dung này, các vận động viên chỉ được dùng tay bám vào dây dẫn để di chuyển xuống sâu và trở lại mặt nước.

Kỷ lục của Grasmeijer tồn tại gần 2 năm, trước khi nữ vận động viên người Ý Alessia Zecchini chinh phục độ sâu 93 m vào tháng 7/2018.

Ngoài những dấu mốc trên đấu trường quốc tế, Grasmeijer còn lập kỷ lục quốc gia Hà Lan với thành tích lặn ngang 178 m bằng chân vịt đơn vào năm 2013. Trước đó 1 năm, cô từng đạt thành tích nín thở tĩnh trong 6 phút 31 giây.

Ít ai biết rằng khi liên tiếp chinh phục những giới hạn của bản thân dưới lòng đại dương, Grasmeijer vẫn theo học ngành y tại Đại học Maastricht. Cô từng ấp ủ dự định nghiên cứu về y học trong môn lặn tự do, lĩnh vực mà bản thân dành nhiều tâm huyết.

Trong thông báo về sự ra đi của Grasmeijer, gia đình nhớ về cô như một người phụ nữ giàu tình cảm, mạnh mẽ, yêu khám phá và luôn quyết tâm theo đuổi những mục tiêu đã đặt ra.