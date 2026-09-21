Nữ kình ngư lật đổ 2 kỷ lục của Ánh Viên

Sáng 21/9, Võ Thị Mỹ Tiên giành quyền vào chung kết 200 m hỗn hợp nữ tại Asiad 20 sau khi đạt 2 phút 17 giây 30, xếp thứ tám vòng loại. Đây là nội dung cô từng nhận suất đặc cách dự Olympic Paris 2024. Trước đó một ngày, Mỹ Tiên cũng vào chung kết 200 m bơi bướm nữ với thành tích 2 phút 13 giây 33. Ở chung kết, cô về thứ tám với thời gian 2 phút 13 giây 53.

Mỹ Tiên tranh tài ở ba nội dung tại Asiad 20, gồm 200 m bơi bướm, 200 m hỗn hợp cá nhân và 400 m hỗn hợp cá nhân. Hai lần liên tiếp vượt qua vòng loại để góp mặt ở chung kết cho thấy nữ kình ngư duy trì được sự ổn định trong bối cảnh phải thi đấu liên tục.

Võ Thị Mỹ Tiên sinh ngày 29/10/2005, quê xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh, Long An cũ, hiện thuộc tỉnh Tây Ninh. Cô xuất thân trong gia đình thuần nông, không có truyền thống thể thao. Năm 10 tuổi, năng khiếu bơi của Mỹ Tiên được các HLV Trường Năng khiếu Thể dục thể thao Long An phát hiện trong đợt tuyển chọn VĐV trẻ.

Mỹ Tiên bắt đầu gây chú ý mạnh trong làng bơi Việt Nam từ năm 2020, khi hai lần phá kỷ lục của Nguyễn Thị Ánh Viên ở các nội dung 400 m và 200 m hỗn hợp cá nhân dành cho nhóm tuổi 14-15. Đáng chú ý, kỷ lục 200 m hỗn hợp của Ánh Viên tồn tại hơn 9 năm trước khi bị đàn em xô đổ.

Từ đó, cô thường xuyên góp mặt trong đội tuyển quốc gia, tranh tài tại SEA Games, Asiad và các giải vô địch thế giới. Năm 2024, Mỹ Tiên cùng một đồng đội là hai đại diện của bơi Việt Nam giành suất dự Olympic Paris.

Tại SEA Games 33 diễn ra năm 2025, Mỹ Tiên mang về 9 huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam, gồm 1 HCV, 3 HCB và 5 HCĐ. Thành tích này giúp cô trở thành vận động viên giành nhiều huy chương nhất của đoàn thể thao Việt Nam. Sau mùa giải thành công, "tiên cá" Gen Z được Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam vinh danh là VĐV bơi nữ xuất sắc năm 2025.

Asiad 20 là kỳ Đại hội châu Á thứ hai trong sự nghiệp của Mỹ Tiên. Tại Hàng Châu 2023, cô góp mặt khi mới 18 tuổi, chủ yếu tích lũy kinh nghiệm trước những đối thủ mạnh của Trung Quốc, Nhật Bản. Năm nay, đội tuyển bơi Việt Nam có 10 VĐV, gồm 8 nam và chỉ 2 nữ là Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Thúy Hiền.

Đáng chú ý, Mỹ Tiên được ban huấn luyện đưa sang Nam Ninh (Trung Quốc) tập huấn từ ngày 25/7, cùng nhóm các tuyển thủ chủ lực như Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo và Mai Trần Tuấn Anh. Đội tuyển kết thúc đợt tập huấn tại Trung Quốc ngày 15/9 và sang Nhật Bản ngày 17/9.

Ngoài thành tích thi đấu thể thao ấn tượng, Mỹ Tiên còn được chú ý nhờ chuyện tình 5 năm với kình ngư Phạm Thanh Bảo. Mỹ Tiên từng chia sẻ hai người quen nhau tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia, khi còn là VĐV trẻ. Ban đầu, cả hai chỉ xem nhau là đồng đội, cùng tập luyện và sinh hoạt trong tập thể. Theo nữ kình ngư, Thanh Bảo thường trêu chọc cô, rồi “giận riết đâm nhớ” và dần nảy sinh tình cảm.

Thanh Bảo hơn bạn gái 4 tuổi. Cả hai đều là tuyển thủ quốc gia và thường xuyên cùng tham dự các giải đấu lớn. Trong thời gian thi đấu tại SEA Games 33, Thanh Bảo có những hành động cổ vũ dành cho Mỹ Tiên. Sau khi Mỹ Tiên giành HCV đầu tiên trong lịch sử tham dự SEA Games, Thanh Bảo đăng ảnh bạn gái và gửi lời chúc mừng trên trang cá nhân. Khi anh giành được huy chương vàng, Thanh Bảo giơ hai ngón tay, xếp thành hình chữ T. Trong cuộc phỏng vấn sau đó, anh tiết lộ đó là ký hiệu chữ cái đầu tên bạn gái.

Ngày 19/9, trước lễ khai mạc Asiad 20, Thanh Bảo đăng trên mạng xã hội bức ảnh anh và Mỹ Tiên bên nhau tại kỳ đại hội ở Aichi-Nagoya.

Phong cách đời thường của Mỹ Tiên thiên về nữ tính mà vẫn năng động, khỏe khoắn.