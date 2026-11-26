Một cô gái từng là cựu vô địch bơi lội quốc gia Trung Quốc hiện làm chủ một quầy hàng ăn đường phố. Cô khẳng định chẳng có gì đáng xấu hổ khi các vận động viên trở về với cuộc sống đời thường.

Yang Fan từng tập luyện trong đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Thời gian qua, cô thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi cùng chồng - cũng là một cựu vận động viên, bán các món ăn vặt truyền thống trên một con phố ở Thiên Tân.

“Nhìn tôi bây giờ, chắc chẳng ai hình dung nổi tôi từng là một nhà vô địch quốc gia,” Yang chia sẻ trong một video của mình. “Tôi đang quản lý một cửa tiệm ở khu Xibeijiao, chuyên bán món ‘Dengzhanggao’ - một loại bánh chiên truyền thống kiểu Ôn Châu, làm từ bột gạo với phần nhân mặn gồm thịt bò và củ cải.”

Những đoạn video cho thấy cô đứng sau quầy hàng, niềm nở chào đón khách, đóng gói đồ ăn và thanh toán, hòa mình vào nhịp sống thường nhật của khu phố.

Yang bắt đầu tập luyện bơi chuyên nghiệp từ năm 6 tuổi và dành phần lớn sự nghiệp bơi lội của mình trong màu áo đội tuyển tỉnh Hồ Nam.

Những dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp của cô là chức vô địch nội dung 800 mét tự do nữ tại Giải bơi lội mùa xuân quốc gia năm 2006 (khu vực phía Nam) và vị trí thứ năm ở cùng nội dung tại Giải bơi quốc tế năm 2007 ở Nhật Bản.

Trong thời gian tập luyện cùng đội tuyển quốc gia vào các năm 2007 và 2008 – bên cạnh những vận động viên sau này trở thành chủ nhân huy chương Olympic như Tôn Dương (Sun Yang), Lưu Tử Ca (Liu Zige) và Tiêu Lưu Dương (Jiao Liuyang), Yang Fan đã giành ngôi á quân Giải bơi lội quốc gia kiêm vòng loại Olympic năm 2008.

Yang Fan giải nghệ vào năm 2009 và theo học tại Đại học Ngoại ngữ Thiên Tân vào năm 2010 thông qua chương trình tuyển sinh dành cho vận động viên.

Với nhiều người, việc chuyển từ đường đua xanh sang con đường ẩm thực nhộn nhịp ở Xibeijiao có thể bị coi là một bước lùi. Tuy nhiên, đối với Yang, đó đơn giản chỉ là một lối sống khác.

Nữ vận động viên vô địch bơi lội bán đồ ăn vặt đường phố.

Yang bộc bạch: “Vận động viên cũng là con người thôi, phải không? Khi trở về với cuộc sống bình thường, ai cũng có gia đình và sự nghiệp riêng của mình, và tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tại sao ư? Bởi vì đây chính là sự nghiệp và cuộc sống của tôi lúc này.”

Người phụ nữ 33 tuổi chia sẻ, khi biết tin cô chuyển hướng nghề nghiệp, nhiều người trên mạng xã hội bày tỏ ái ngại. Tuy nhiên, cô khẳng định mình “rất hạnh phúc, thậm chí còn hạnh phúc hơn cả thời còn là vận động viên”.

Yang cho biết, dù đôi khi nhìn vào gương, chính cô cũng khó tin rằng mình từng giành được nhiều vinh quang đến thế, nhưng cô vẫn nhớ rõ những buổi tập luyện gian khổ. Cô nhấn mạnh rằng việc giành huy chương và kiếm tiền là hai chuyện hoàn toàn khác biệt.

“Khi nhiều vận động viên trở về với cuộc sống đời thường, thực tế không hề hào nhoáng như mọi người vẫn tưởng tượng. Thậm chí, một số người không đạt được thành tích hay vinh quang nào còn rơi vào cảnh nợ nần.” – Yang cho biết.

Cô nói thêm rằng những ngôi sao thể thao nổi tiếng mà công chúng thường thấy chỉ chiếm “chưa đầy 1%” trong cộng đồng vận động viên.

“Khi rời khỏi đấu trường, có người chọn làm tài xế xe công nghệ, người livestream, thậm chí có người phải biểu diễn trên đường phố,” cô chia sẻ. “Dẫu vậy, chúng tôi không thấy quá khó khăn để chấp nhận sự thay đổi này.”

Yang cho biết cô áp dụng chính kỷ luật từng rèn luyện trong môn bơi lội vào công việc chế biến món ăn. Cô cũng chia sẻ rằng số năm mình gắn bó với công việc bán đồ ăn vặt hiện đã nhiều hơn cả quãng thời gian thi đấu thể thao trước đây.

“Dù giờ đây chẳng còn ai trao huy chương cho tôi nữa, nhưng các món ăn của tôi bán rất chạy và tôi kiếm được thu nhập tốt. Nhờ công việc này, tôi đã thay đổi cuộc sống gia đình nhỏ của mình,” cô nói. “Tôi cảm thấy rất vui với nghề này, và tôi cũng khá nổi tiếng trên con phố này đấy.”

Dù đã chuyển hướng, Yang vẫn chưa hoàn toàn rời xa bơi lội; sau khi đóng cửa quầy hàng, cô còn làm thêm công việc dạy bơi cho trẻ em.

“Dù hơi bận rộn, nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc; đây chính là cuộc sống của những người bình thường,” cô tâm sự. “Cuộc đời không chỉ có một đấu trường duy nhất; khi bức màn khép lại ở nơi này, bạn vẫn có thể dốc hết sức mình ở một nơi khác.”